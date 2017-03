Mẹ dẫn con gái đi vá màng trinh

Theo Vương Linh (VnExpress)



Thế nhưng, sau chuyện đó, thấy con vẫn cự tuyệt, chị đành đưa con lên Hà Nội vá trinh.Câu chuyện trên khiến chính bác sĩ và các nhân viên y tế của một cơ sở sản phụ khoa tư nhân tại Hà Nội ngạc nhiên. Khi đang ngồi đợi bác sĩ làm thủ thuật cho con, chị Thúy (42 tuổi) ở Lê Chân, Hải Phòng còn tâm sự: “Tôi nghĩ kỹ rồi, mối đó mất đi cũng tiếc thật vì người ta vừa giàu, vừa tài, lại mê mệt con mình, nhưng nó không thích, cố ép lấy, sau này không hạnh phúc thì mình cũng chẳng sung sướng gì”.Chị Thúy cho biết, nửa năm trước, chị gặp lại một người bạn ở nước ngoài về chơi. Cậu con trai của chị bạn này khi gặp con gái chị thì tỏ ra mê mệt. Nhưng dù anh chàng khá đẹp trai, lại có học này săn đón thế nào cô gái chị cũng một mực cự tuyệt. Muốn con nên duyên với mối tốt, chị Thúy đã lập kế đẩy con chung phòng với chàng Việt Kiều để "chuyện ấy” xảy ra. Dù vậy, sau đó, cô gái vẫn nhất quyết không chấp nhận đám cưới.Chuyện không thành, sợ con gái sau này khó có được hạnh phúc trọn vẹn với người sau vì đã mất “cái ngàn vàng”, người mẹ mới đưa con đi vá.Không như trước đây, một số ít cô gái trẻ tìm tới vá màng trinh thường ngượng ngùng đi một mình, hiện nay dịch vụ này trở nên phổ biến hơn và nhiều người được chính người thân, thậm chí người yêu dẫn đi.Trường hợp của Xuyến, 21 tuổi (Long Biên, Hà Nội) là một điển hình. Sau hơn một năm qua lại, Xuyến và người yêu – vốn là cậu bạn cùng lớp cấp 3 - đã có quan hệ chăn gối. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề, Xuyến muốn làm đám cưới nhưng chàng không đồng ý vì còn đang đi học, hơn nữa, cô gái lại không được lòng bố mẹ người yêu. Khi nghe Xuyến khóc lóc than thở rằng đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho mình nên giờ làm sao lấy được người khác, anh chàng gợi ý sẽ bù đắp bằng việc... đưa cô đi vá.Tại phòng thủ thuật, chàng thanh niên không hề ngại ngùng bày tỏ mong muốn, còn nhờ bác sĩ vá làm sao để “sau này chồng bạn gái cháu không thể phát hiện ra”. Khi được hỏi “em không sợ sau này vợ mình cũng dùng ‘hàng giả’ như vậy à” thì anh ta nói ngay: “Em có kinh nghiệm rồi nên chẳng cô nào qua mắt được đâu”.Vá màng trinh hiện là một trong những dịch vụ thu hút khá đông các bạn gái trẻ, không chỉ ở các phòng khám sản phụ khoa mà ở cả không ít thẩm mỹ viện. Cũng chính vì thế, mà có chuyện cười ra nước mắt khi một thiếu nữ đến cơ sở làm đẹp để chỉnh lại môi nhỏ vùng kín, nhưng lại bị các kỹ thuật viên lôi ra vá màng trinh. Mãi tới khi về nhà rồi, cô gái mới phát hiện sự lầm lẫn này nhưng vì ngại ngùng nên cũng chẳng thể đi “bắt đền”.“Em không cần vá vì em và bạn trai đã xác định sẽ làm đám cưới rồi. Em chỉ thiếu tự tin bởi chỗ nhạy cảm của mình không được cân đối nên muốn chỉnh lại thôi. Có lẽ nhân viên thẩm mỹ viện không nghe kỹ nên lại làm thủ thuật vá víu cho em. Giờ em thấy lo lo vì ‘chỗ ấy’ của mình bị sưng, phù. Em phải làm sao đây”, một cô gái chia sẻ.Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) cho biết vá màng trinh là một thủ thuật khá đơn giản nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, thận trọng của người có chuyên môn. Và cũng như bất cứ can thiệp y tế nào, thủ thuật này cũng có thể đem lại biến chứng dù rất nhỏ. Hơn nữa, vì đây là bộ phận nhạy cảm nên khó tránh bị phù nề. Tuy nhiên, nếu được bác sĩ làm tốt, tư vấn kỹ lưỡng, vùng này có thể hồi phục nhanh chóng.Theo bác sĩ, đa số những cô gái muốn thực hiện thủ thuật vì sợ cuộc sống hôn nhân sau này không suôn sẻ khi mình không còn dấu hiệu trinh trắng. Tuy nhiên hiện nay không ít cô được bạn, chị gái, người yêu, mẹ dẫn đi. Mới đây, chính bác sĩ đã thực hiện vá màng trinh cho một phụ nữ có hai con, do chồng dẫn tới.Thấy lạ, bác sĩ hỏi lý do thì cả hai vợ chồng đều không nói. Dù được tư vấn rằng việc này không cần thiết, nếu vì qua sinh nở mà âm đạo người vợ rộng ra thì có thể thu hẹp tầng sinh môn để giữ lửa chuyện chăn gối nhưng cả hai vẫn không đồng ý. Người chồng còn tỏ ra giận dữ: “Bác sĩ cứ vá lại cho vợ tôi, bao nhiêu tiền cũng được, không phải nói nhiều”.Chỉ tới khi có một mình, người phụ nữ mới ngậm ngùi chia sẻ rằng, trong đêm tân hôn chị không hề có máu, dù trước đó chưa từng quan hệ với ai. Người chồng vì thế nghi ngờ vợ nên thỉnh thoảng lại dằn vặt chị. Gần đây, nghe nói có dịch vụ vá lại chiếc màng mỏng manh, anh ta nằng nặc bắt chị làm việc này để “phá lại cho bõ tức”.“Sự coi trọng thái quá cái màng mỏng manh khiến không ít nam giới làm khổ chính mình và cả bạn đời. Có lẽ cũng từ những ‘tấm gương’ như vậy các các cô gái trẻ mới chọn cách ‘làm giả’ để tránh những câu hỏi khó trả lời”, bà Dung chia sẻ.Chuyên gia Minh Hoa, đường dây tư vấn tâm lý 1088 TP HCM cho biết, bà từng nhận được rất nhiều cuộc gọi tư vấn về chuyện “lỡ mất cái ngàn vàng” của chị em. Nhiều người trong số họ cũng chọn cách vá lại nhưng sau đó trong lòng cũng không khỏi lo lắng vì sợ lộ.Nhà tâm lý cho biết, hiện nay, giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn và dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng do ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến - coi trọng trinh tiết của phụ nữ, họ vẫn nặng nề chuyện “còn” - “mất”. Nhiều nam giới bày tỏ, họ có thể tự cho phép mình “tìm hiểu” rất nhiều phụ nữ trước khi chọn được vợ nhưng lại không thể chấp nhận nửa kia từng biết đến người đàn ông khác. Điều này dẫn đến không ít bi kịch trong gia đình.“Các cô gái khi tìm tới dịch vụ vá lại bộ phận mà bản thân họ có khi cả đời cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó, chắc chắn chẳng muốn làm việc vô nghĩa này để rồi phải luôn thấp thỏm sợ bị phát giác. Dẫu sao, sự giả dối, dù vì bất kỳ lý do gì, cũng không nên tồn tại”, nhà tâm lý chia sẻ.