Mê mụ vì “sao”, teen biến mình thành... dị nhân

Thiết nghĩ đến những ông bố, bà mẹ cả đời lam lũ vì con đã bao giờ được con cái của mình quỳ xuống trước mặt xin lỗi khi làm việc gì sai trái. Sự thái quá của một bộ phận teen Việt còn loang ra, khiến không ít bạn trẻ tự biến mình thành những bản sao của các thần tượng, từ phong cách ăn mặc, trang điểm, đi đứng, nói năng hay xung quanh những cuộc tụ tập đều có bóng dáng của sao Hàn trong đó.



Không Hàn không đẳng cấp



Ngoài đường phố bây giờ ta dễ dàng bắt gặp những thanh niên ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, son môi, giầy, trang phục, khuyên tai, khuyên mũi... chẳng giống ai. Tất cả đều mang hình bóng thời trang của Hàn Quốc.



Qua những bộ phim truyền hình lấp lánh toàn "sao", làn sóng Hàn đã ập đến Việt Nam. Nó mang theo những nét văn hóa mới, để rồi biến bộ phận giới trẻ thành những bản sao chép kệch cỡm của các sao Hàn.



Hình ảnh những cô cậu học trò tinh khôi được thay vào đấy là những teen ăn mặc diêm dúa, mặt trát son phấn tụ tập trong những quán cà phê, nghe nhạc DJ chát chúa. Khi xem những pha tỏ tình lãng mạn của sao Hàn trên vô tuyến, nhiều teen rồ lên, hai tay đan vào nhau đưa lên trước ngực, ra vẻ lắng nghe trái tim đập loạn nhịp.



Quay cuồng cùng với những điệu nhạc, những ca khúc bốc lửa hoặc những ca khúc nhẹ nhàng, ướt át. Teen Việt đã coi đó là sự thể hiện "đẳng cấp", chứng tỏ sự bắt nhịp thời đại của mình.



Bạn Tâm Thùy, sinh viên Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn đã thể hiện niềm sung sướng ra mặt khi nói về sao Hàn: "ôi toàn những anh đẹp trai, lãng tử, nhìn vào mê luôn được. Một số người trong câu lạc bộ của mình có quần áo đặc sệt Super Junior, Upa K Bum (ca sỹ Hàn - PV)".



Cũng với niềm hân hoan và cảm xúc dâng trào đó Lưu Linh, ĐH KHXHNV cũng chia sẻ: "Mình thì thích Upa Dong Hea, anh rất nam tính, lạnh lùng. Mình thích phong cách biểu diễn của anh ấy, truyền cảm xúc kinh khủng. Bạn trai của mình có vẻ đẹp lạnh lùng hơi giống anh ấy, mình phải săn mãi mới gặp được một người như vậy để yêu. Phải Dong Hea hóa anh ấy cho vừa mắt mình, cho thiên hạ nể phục!"







Các bạn trẻ Việt Nam từng chào đón cuồng nhiệt "sao" ca nhạc Hàn Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất

"Sao" hoá người yêu

Theo Lê Liên- Đỗ Huyền (DT/ ĐSPL)

Nhằm thỏa mãn cơn cuồng say các anh Hàn Quốc đẹp trai trên phim, không chỉ Linh mà còn rất nhiều bạn nữ muốn biến bạn trai mình thành bản sao của họ. Những đấng mày râu cũng ra sức chỉn chu cho ngoại hình của mình làm sao cho giống với sao Hàn để "cưa gái".Chỉ cần thấy nam ca sĩ, hay diễn viên nào có phong cách ăn mặc với lỉnh kỉnh những vòng lắc, dây xích... thì ngay lập tức teen Việt cũng sở hữu những thứ như vậy. Còn nhớ cách đây hơn 1 năm truyền hình Hàn Quốc rộ lên mốt môi thâm, ngay sau đó nhiều teen Girl của Việt Nam cũng tô môi thâm xì, ra đường bắt gặp cứ tưởng người bị bệnh tim bẩm sinh.Không ít cuộc tình đã phải đường ai nấy đi khi một số nàng cứ nằng nặc bắt người yêu mình học theo sao Hàn. Buồn bã bên ly rượu, Sang, chàng trai chân chất tâm sự: "Mình yêu cô ấy 3 năm rồi. Hai gia đình đã gặp nhau, chỉ chờ hai đứa ổn định công việc là cưới.Bỗng dưng nàng bắt mình đi nhuộm tóc, bấm lỗ tai, mặc quần bó sát vào cơ thể. Cô ấy mua cho mình một lô áo màu mè và cái đai to bản. Bắt mình diện những thứ đấy đi sinh nhật bạn của cô ấy. Chiều người yêu mình cũng mặc đi một hai lần. Trong đám bạn của cô ấy cũng có vài người cũng ăn mặc kỳ quái như vậy và bàn tán khá rôm rả về style thời trang Hàn.Cô ấy còn mua son môi và kem dưỡng da, bắt mình để tóc dài... như hình ảnh của Bi Rain. Thỉnh thoảng lại nói, "sao cằm của anh lại thô thế chứ!". Hai đứa yêu nhau lâu vậy, mà giờ đây cãi nhau chỉ vì những thứ lãng xẹt như vậy mà chúng mình chia tay".Còn Nguyễn Yến Trang, Thanh Xuân, Hà Nội (SN 1992) gia đình cũng vào loại bình thường nhưng máu me quá nên nằng nặc nhịn ăn bắt mẹ mua cho hẳn một dàn âm thanh cực xịn thoả sức với "Wonder Girl", nhóm nhạc đang thịnh hành ở Hàn.Cô Hằng, mẹ của Trang chia sẻ: "Nhìn thấy con phát cuồng vì thần tượng mà xao nhãng việc học hành cô cũng buồn lắm. Nhưng thấy đứa nào cùng trang lứa với con gái mình cũng vậy nên đành tặc lưỡi "chắc giới trẻ bây giờ phải thế mới hợp mốt".Hâm mộ một ai đó không phải là một việc xấu, cũng không có gì là quá đáng nếu chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ một tài năng, một phong cách, hay cá tính. Có không ít trường hợp người hâm mộ đã cố gắng trở thành một người như người mình ngưỡng mộ mà nhiều người đã thành công trên con đường công danh, sự nghiệp của mình.