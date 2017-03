Mẹ và vợ - làm gì khi kẹt giữa hai chiến tuyến

Theo DT/ AGH



Nếu bạn là người đàn ông đang phải đứng giữa hai người đàn bà này, hãy nhớ:Nếu vợ và mẹ bạn không thể ưa nhau, chính họ là người phải cố gắng cải thiện mối quan hệ này. Bạn có thể nghĩ “mình hóa giải được”, nhưng bạn đang sai rồi. Tự dưng chui vào giữa trận chiến này chỉ khiến bạn “nổ tung xác” mà thôi.Nếu “hai người phụ nữ của đời bạn” đang cãi nhau rồi một người quay sang nói với bạn “anh/con thấy thế nào hả?” thì cách tốt nhất là trả lời “Gì cơ/ Sao ạ? Lúc đấy anh (con) không nghe. Anh (con) lấy ý kiến trung gian thôi”.Cũng đừng có dại so sánh việc hai mẹ con họ dọn nhà thế nào, ai sạch hơn ai. Tốt nhất là không so sánh gì cả, mẹ là mẹ mà vợ là vợ.Nếu bạn vừa bước chân về nhà vợ đã hỏi món canh riêu cô ấy đang nấu có đáng được so với món phở mẹ vẫn làm không, cứ giả vờ bạn đang say không biết trời đất là gì, cô ấy sẽ cuống lên lo mà chẳng nhớ đến món canh của cô ấy nữa.Thế này chẳng khác nào bắt mèo nhốt chung lại. Mà mỗi khi con mèo bị ép buộc điều gì, nó sẽ dựng lông, gừ gừ trong cổ họng, có khi còn cào, cấu người ta nữa đấy!Tốt hơn cả là lúc đó hãy cùng xem TV, chơi giải ô chữ, hoặc cùng chạy bộ, túm lại là làm chung một hoạt động gì đó để “hai bà chằn” không có cơ hội nói nhiều sinh lắm chuyện với nhau.Nói với họ như vậy nhé, nói riêng, nói cả khi hai người đang có mặt tại đó. Tìm hiểu xem mẹ và vợ muốn gì ở bạn để đáp ứng, miễn yêu cầu của người này không liên quan gì đến người kia.Hãy trò chuyện với mẹ và vợ, bảo họ đừng trẻ con nữa và nên đối tốt với nhau. Mẹ là người có trước, còn vợ sống với bạn đến hết đời, sẽ trở thành mẹ của các con bạn. Nói với họ rằng thật không công bằng nếu bắt bạn phải lựa chọn, và không công bằng nếu bắt bạn làm người đứng ra hòa giải. Bày tỏ thêm chút giận dữ cho thêm phần kịch tính nhé!Tất nhiên bạn không được phép chọn theo phe nào, nhưng về lâu về dài, vợ nên là người được ưu tiên hơn cả. Nếu bạn không hiểu lý do vì sao vợ mới là ưu tiên số một trong cuộc đời bạn, tôi chắc sẽ có rất nhiều phụ nữ đọc bài viết này sẵn lòng giải thích dùm bạn, trong một bài viết không hề ngắn đâu.