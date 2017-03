Mệt vì phải "chiều chồng" khi có bầu

Uyên kể, cô như phát điên vì đòi hỏi quá nhiều của chồng. Uyên luôn cãi cọ với chồng về những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Nguyên nhân cũng vì quá ức chế với “chuyện ấy”. Một lần, Uyên từ chối, thế là chồng Uyên giận dỗi, chán nản và hay về nhà muộn.









Chiều chồng khi có bầu

Theo Ngọc Bình( Mẹ&Bé)

“Chồng mình phải hiểu bây giờ mình mệt lắm. Mình không có chút hứng thú gì cả. Sao anh ấy ích kỷ thế, chỉ nghĩ đến bản thân mà không thương vợ con gì” – Uyên bức xúc.Phương (quận 1, TPHCM) cũng đang trong cảnh ngán ngẩm vì chuyện "chiều chồng" lúc bầu bí. Phương đang mang bầu ở tuần thứ 26. Tính từ lúc có thai đến nay, “chuyện đó” của vợ chồng Phương khá suôn sẻ. Tuy nhiên bây giờ, cơ thể Phương có nhiều thay đổi. “Chuyện đó” liên tục gây đau khiến Phương sợ.“Có cảm giác như chuyện ấy của mình quay về zero. Mình đã cố chiều chồng nhưng không được. Bây giờ chỉ sợ nhân lúc vợ bầu bí, chồng mình có người đàn bà khác thì chết” – Phương kể.Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, kéo theo những thay đổi trong nhu cầu tình dục. Ở một số giai đoạn, bà bầu thấy khao khát mãnh liệt nhưng cũng có giai đoạn, chuyện đó trở thành nỗi khó chịu của chị em. Trong khi đó, một số người chồng ham muốn mạnh hơn khi vợ có bầu. Thế là "chuyện ấy" nảy sinh khập khiễng.Vợ chồng có thể ôm hôn và chia sẻ thẳng thắn cùng nhau. Hãy trung thực và cởi mở hơn với nửa kia, đừng nghĩ rằng, anh ấy phải hiểu được cảm xúc của mình, phải thông cảm với mình... (mà không cần phải nói gì với anh ấy).Người vợ nên trình bày lý do vì sao không có tâm trạng cho chuyện đó. Các chuyên gia gợi ý cho bà bầu phương pháp gọi là “kỹ thuật thay thế”. Tức là hãy khám phá ra một tư thế hay một kỹ thuật mới phù hợp với sự thay đổi của cơ thể khi đang mang thai. Lúc này, những thói quen như thường lệ trên giường có thể không còn hợp thời nữa. Chính điều này có thể cản trở “chuyện đó”.Ngoài ra, cần duy trì những hoạt động hàng ngày để vợ chồng gần gũi và thân mật hơn. Các chuyên gia gọi đó là “kỹ thuật yêu không tình dục”. Chẳng hạn, gợi ý để chồng massage chân hoặc massage lưng cho bạn. Khuyến khích anh ấy trò chuyện với thai nhi hàng ngày.... Hoặc nhiều cách khác mà bạn nghĩ ra để lấp đầy khao khát cho chồng, ngoài chuyện đó.Hãy để chồng bạn biết, bạn hiểu và tôn trọng ham muốn của anh ấy, thay vì khó chịu và đổ lỗi. Đồng thời, động viên chồng để hai bạn có thể vượt qua thời gian kiêng cữ sau sinh trước mắt.Nhiều người vợ cho là khi mang bầu thì cơ thể không còn hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều người chồng lại thấy bị cuốn hút bởi diện mạo mới của vợ. Do đó, người vợ không nên bi quan, tự ti mà cần vui vẻ tận hưởng “chuyện đó” cùng chồng. Nếu thấy khô rát hoặc bị đau, có thể hỏi bác sĩ để dùng dầu bôi trơn hoặc gel bôi trơn âm đạo an toàn cho cả mẹ và bé.