“I am a man. I am against domestic violence” (Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình) là chủ đề của một chiến dịch truyền thông.

Chiến dịch này nhằm phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Chiến dịch do Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (MOCST), Tổ chức Hòa bình và Phát triển (PyD, tổ chức phi chính phủ vì sự phát triển của Tây Ban Nha), Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế khác phối hợp thực hiện. Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về tình hình bạo lực gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số nghiên cứu đã cho thấy bạo lực gia đình đang xảy ra ở mọi nơi, từ khu vực nông thôn đến thành thị, trong các gia đình có thu nhập cao lẫn thu nhập thấp. Khảo sát về gia đình Việt Nam (năm 2006) của MOCST, GSO, IFGS và UNICEF đã chỉ ra rằng hơn 21% các cặp vợ chồng đã từng trải qua một trong các hình thức bạo lực gia đình như: đánh đập, mắng mỏ và chấp nhận quan hệ tình dục khi không mong muốn hoặc bị bắt buộc. Một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình là do các thành kiến đã ăn sâu vào trong gốc rễ, các quan điểm bất bình đẳng giới và quan điểm về quyền lực đối với phụ nữ. Những bàn tay này cam kết phòng chống bạo lực gia đình. Mục tiêu của chiến dịch nhằm kêu gọi nam giới tham gia một cách tích cực vào các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình để họ trở thành hình mẫu người đàn ông không sử dụng bạo lực gia đình, một người đàn ông nhận thức được vấn đề bình đẳng giới. Chiến dịch truyền thông là một phần của dự án dài hạn bắt đầu từ năm 2008 với những nỗ lực và đóng góp của rất nhiều tổ chức. Chiến dịch đề xuất vai trò tích cực của nam giới trong vấn đề phòng chống bạo lực gia đình và nhằm hướng tới số đông nam giới tại Việt Nam. Sự kiện này sẽ mở đầu cho một loạt hoạt động truyền thông bắt đầu từ ngày 25-11 cho đến 30-3-2010, với các hoạt động bao gồm: trình chiếu các đoạn phim quảng cáo trên truyền hình và các tin quảng cáo trên đài phát thanh, các buổi tọa đàm, các tấm áp phích quảng cáo ngoài trời và trên xe buýt, trang web của chiến dịch, đăng quảng cáo trên các website lớn, tạp chí, tờ rơi và tranh ảnh. Địa chỉ trang web chính thức của chiến dịch là: www.minhladanong.com, nơi chia sẻ toàn bộ thông tin tài liệu của chiến dịch, các nguồn thông tin quan trọng về vấn đề bạo lực gia đình, thông tin thành viên cũng như địa chỉ hỗ trợ các trường hợp bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng sẽ tiến hành một số hoạt động tương tác với nam giới tại Hà Nội và TP.HCM, diễn ra ở các điểm công cộng, cung cấp thông tin và phát tờ rơi cho hàng ngàn nam giới. Hoạt động “nhóm đối thoại’’ sẽ được diễn ra ở Bến Tre, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hòa Bình, TP.HCM, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Ông Bruce Campell, đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, bày tỏ: “Để ngăn chặn và giảm bớt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ một cách có hiệu quả, chúng ta cần phải tác động để chính nam giới trở thành nhân tố tích cực trong chiến lược thay đổi này. Nam giới cần phải tự đặt ra câu hỏi về các hành vi bạo lực của chính họ và của những người đàn ông khác...”. Bà Marta Valbuena, đại diện của Tổ chức Hòa bình và Phát triển tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Bạo lực gia đình có thể xảy ra trong bất cứ xã hội hay điều kiện kinh tế nào, trong các gia đình giàu có hay nghèo khổ, tại các nước phát triển hoặc đang phát triển, người có học thức hay người thiếu giáo dục. Bất kỳ một ai, không kể đến tôn giáo, tín ngưỡng, tầng lớp, tuổi tác, giới tính hay lối sống đều có thể là nạn nhân hoặc là người trực tiếp gây ra bạo lực gia đình.” Chiến dịch truyền thông năm nay được tài trợ bởi AECID (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha), UNFPA và UNIFEM với tổng kinh phí lên tới 400.000 euro. Tham khảo thông tin tại địa chỉ: www.minhladanong.com. P.NGUYỄN