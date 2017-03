Mới cưới đã ly hôn

Thành, chồng Thảo,cũng bảo vệ mình, bật lại: “Tôi đâu phải là rô bốt mà cô gọi là tôi phải bật dậy ngay. Nhiều hôm, tôi đứng dậy liền rồi phải đợi cả tiếng cũng chưa được ăn”. Thành giãi bày thêm, những lúc vợ nấu ăn, anh cũng muốn vào phụ một tay nhưng anh động đến cái gì vợ anh cũng chê. “Thật ra vợ tôi ích kỷ không muốn tôi ngồi máy tính. Cô ấy muốn tôi phải đứng quanh quẩn bên cạnh khi nấu ăn”.



Gia đình hai bên khuyên giải hết nước nhưng cuối cùng với lý do không thể hòa hợp, đôi vợ chồng trẻ vẫn chọn “đường ai nấy đi”. Nhiều người xung quanh tỏ ra tiếc nuối và cả lo lắng cho tương lai của cả hai người khi bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng người trong cuộc lại khá thản nhiên.



Thảo làm việc ở một công ty chuyển phát nhanh, Thành ở công ty đối tác. Từ ngày yêu nhau đến ngày cưới cũng chỉ vỏn vẹn một năm. Quan điểm của Thảo thấy không thể hòa hợp thì sớm chia tay chứ không nên dây dưa, đến khi có con muốn bỏ cũng khó. Nhưng chỉ lý do cỏn con đó đã bỏ nhau, Thảo giải thích: “Việc nhỏ còn không thống nhất với nhau được thì chờ đợi gì việc lớn?”.



Không ít đôi vợ chồng, nhất là đôi vợ chồng trẻ dắt nhau ra tòa với những lý do… mà ai nghe đến cũng phải choáng. Đành rằng khi cuộc sống gia đình đã là địa ngục, không thể sống được với nhau thì ly hôn là giải pháp. Thế nhưng, chỉ vì những chuyện cỏn con, mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày nhiều đôi vợ chồng không nhìn lại để cùng khắc phục, sửa đổi mà lại nằng nặcviết đơn ly hôn.



Câu chuyện khác, đôi vợ chồng Tiến - Nga, cưới nhau chưa lâu Nga đã ôm đồ bỏ về bên ngoại, thủ tục ly hôn đã hoàn tất dù Nga đang mang thai hai tháng. Khi yêu họ lao vào nhau như con thiêu thân, dâng hiến để chứng minh tình cảm chỉ sau chưa đến hai tháng làm quen. Nga còn tin tưởng rằng, mình và Tiến là một đôi “trời sinh”, ở bên nhau sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đến khi cưới về rồi, suốt ngày chỉ la cà quán xá, tụ tập bạn bè, Nga cho rằng Tiến không coi trọng mình. Lúc này cô mới phát hiện ra trong thời gian yêu mình, Tiến còn đi lại với một cô gái khác. Anh cưới Nga vì… thấy được còn cô gái kia gia đình anh không chịu vì khắc tuổi



Không ngồi lại để tìm hướng giải quyết, cả hai thống nhất chia tay… là nhanh gọn nhất. chẳng có gì phải luyến tiếc. Còn đứa con trong bụng, Nga đang lấn cấn vì người thì khuyên giữ, người thì khuyên bỏ.



Các đôi “yêu vội cưới gấp” đối mặt với đời sống gia đình khó bền vững còn dễ hiểu. Không ít đôi, yêu nhau cả thời gian dài dằng dặc, vượt qua bao nhiêu cản trở về hoàn cảnh, gia đình thế mà hạnh phúc chưa tày gang cũng đã đường ai nấy đi.



M (28 tuổi, ở Tân Phú, TPHCM) yêu L từ hồi học đại học, ra trường đi làm gần năm năm tình yêu mới đơm trái bằng một đám cưới. Bởi lúc đầu gia đình M chê L là dân tỉnh lẻ, lại không hợp tuổi. Tháng ngày đó, M bỏ nhà theo L rồi không ít lần cô tự tử vì “nếu không lấy được anh L, con thà chết”. Cuối cùng bố mẹ M phải đầu hàng trước sức mạnh tình yêu của hai con và tin tưởng rằng con gái mình sẽ sống hạnh phúc vì lấy được người mình yêu.



Thế nhưng họ choáng váng khi mới đây, M báo tin vợ chồng chuẩn bị ra tòa, cô sẽ về nhà bố mẹ đẻ sống. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa bằng một phần ba quãng thời gian họ yêu nhau. M than thở, L có những tính xấu cô không chịu nổi như bông ngoáy tai dùng xong là ném đẹt ngay ở giường, hàng ngày không chịu tắm… Trước anh tỏ ra thoải mái để cô đầu tư cho sự nghiệp, giờ lại tìm mọi cách ngăn cản. Khó khăn lắm mới lấy được M thế mà giờ L cũng không nuối tiếc cho rằng M lúc yêu thì ngọt ngào, giờ suốt ngày nhăn nhó, tỏ ra kinh thường bên nội nhà anh là người nhà quê. L cũng chê M làm vợ mà không có thời gian dành cho gia đình.



Theo các chuyên gia, ngay từ xuất phát điểm, cuộc hôn nhân của nhiều đôi vợ chồng trẻ đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó bền vững như đến với nhau gấp gáp, chưa kịp tìm hiểu kỹ về đối tượng. Hay việc “ăn cơm trước kẻng” cũng làm tâm lý dễ chán nhau. Thiếu thời gian dành cho nhau, áp lực về kính tế…



Bên cạnh đó, trong cuộc sống, họ thiếu kỹ năng để giải quyết các mâu thuẫn, khúc mắc nên những chuyện nhỏ cũng bị xé thành to khi cái tôi mỗi người quá lớn. Hơn nữa, họ chưa bị ràng buộc về con cái nên càng dễ tan rã. Nhiều đôi yêu nhau lâu dài, cưới về vẫn sớm chia tay khi họ chưa thật sự hiểu về đối tượng, thiếu sự vun vén, trách nhiệm với nhau cũng như giá trị gia đình ngày càng bị các bạn trẻ coi nhẹ.





Theo Hoài Nam (DT)