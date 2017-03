Món nợ 86 tỉ USD và đòi hỏi xử lý trách nhiệm

Có những thông tin những người dân luôn mong chờ được minh bạch nhưng minh bạch rồi thì lại nghĩ ước gì không phải nghe. 86 tỉ USD nợ Chính phủ và những dự án lớn làm tổn thất tài sản Nhà nước mới được công bố chính là những thông tin dạng này.

Chỉ bốn năm, từ năm 2010 đến hết 2014, nợ Chính phủ đã tăng lên thêm gần 44 tỉ USD trong bốn năm, tức trong khoảng thời gian này mỗi năm tăng thêm 10 tỉ USD. Gánh nợ này càng ngày càng làm lưng của người dân thêm còng xuống.

Đã đành một đất nước muốn phát triển cần phải có nguồn lực để đầu tư, đi vay để đầu tư phát triển đất nước là hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng nhìn vào danh sách những dự án làm tổn thất tài sản của Nhà nước mới được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố không thể không giật mình.

Mới chỉ một số dự án điển hình được công bố đã thấy mức độ thất thoát khủng khiếp. Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình do một công ty thuộc Tập đoàn Hóa chất đầu tư với số vốn 12.000 tỉ đồng. Dự án này qua bốn năm hoạt động và mỗi năm đã lỗ khoảng 2.000 tỉ đồng, tức đã “mất trắng” vào đây 20.000 tỉ đồng. Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ của một công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 7.000 tỉ đồng nhưng đã phải tạm ngừng hoạt động. Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất với số vốn đầu tư lên đến hơn 2.200 tỉ đồng đã dừng hoạt động. Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8.000 tỉ đồng vẫn chưa hoạt động sau 10 năm triển khai. Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An do một công ty thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 đầu tư với số vốn 3.000 tỉ đồng sau 10 năm phải bỏ hoang vì không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp. Đó là chưa kể những thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản ở các công trình khác.

Việc mạnh dạn và dũng cảm công bố rộng rãi những thông tin không lấy gì làm vui này báo hiệu một thời kỳ mới mà người dân có thể tin tưởng: Bắt tận tay, day tận mặt những “ông lớn” đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước mà thực chất là của nhân dân.

Các cơ quan có trách nhiệm đã bắt tận tay, day tận mặt rồi thì xin hãy chỉ rõ ai là người phải chịu trách nhiệm để gây ra những tổn thất lớn này. Và cũng phải rõ rằng những người gây ra tổn thất sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đến đâu. Đó là điều người dân chúng tôi mong chờ - sự kỷ cương nghiêm minh.

VŨ TRUNG KIÊN (Quận Thủ Đức, TP.HCM)