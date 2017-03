Một cái tát vợ, hệ lụy thế nào?

Cô ấy lăn ra nhà đạp đổ mọi thứ và dọa sẽ kiện tôi ra Tòa. Cô ấy có thể kiện tôi hay không? Nếu kiện thì kiện như thế nào? Tôi nghe nói Luật xử đàn ông gây bạo lực gia đình rất nghiêm? Nguyễn Văn Điệp (Hà Nội)

Trả lời: Câu hỏi của bạn chưa được rõ vì hành vi tát vợ của bạn có gây nên thương tích gì không? tỷ lệ tổn hại % sức khỏe là bao nhiêu?... do đó tôi xin được trả lời dưới dạng giả thiết để bạn tự đánh giá.



1. Nếu bạn chỉ tát vợ một cái, không để lại thương tích gì ví dụ như: Xây sát, ảnh hưởng đến thần kinh… khi giám định mà vợ bạn không bị tổn hại sức khỏe thì bạn không bị xử lý về hình sự cho dù vợ bạn có yêu cầu.



2. Nếu giám định mà tỷ lệ tổn hại sức khỏe của vợ bạn dù dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định từ các điểm a đến k của khoản 1 – Điều 104 Bộ luật hình sự ví dụ như:



b, Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân



d, Đối với phụ nữ đang có thai, có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.



Đồng thời vợ bạn phải có yêu cầu xử lý bạn về hình sự thì bạn sẽ bị truy tố theo khoản 1 - Điều 104 Bộ luật hình sự về “Tội cố ý gây thương tích” và khung hình phạt sẽ là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.



3. Nếu giám định mà tỷ lệ tổn hại sức khỏe của vợ bạn từ 11% đến dưới 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định từ các điểm a đến k của khoản 1 – Điều 104 Bộ luật hình sự thì bạn sẽ bị truy tố theo khoản 2 – Điều 104 Bộ luật hình sự về “Tội cố ý gây thương tích” mà không phụ thuộc vào vợ bạn có yêu cầu xử lý hình sự bạn hay không, đồng thời khung hình phạt sẽ là bị tù từ hai năm đến bảy năm.



4. Nếu do bức xúc bạn chỉ tát vợ một lần, không để lại thương tích gì, ngoài ra bạn cũng không có các hành vi nào khác được quy định tại Điều 2 – Luật phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi của bạn cũng chưa đến mức được coi là hành vi bạo lực gia đình.



5. Nếu xét thấy tình cảm vợ chồng không còn và không cần thiết phải duy trì cuộc hôn nhân này nữa và vợ bạn có yêu cầu xin ly hôn, thì hành vi tát vợ của bạn có thể được Tòa án chấp nhận là một trong các lý do xin ly hôn.



Đúng là hành vi bạo lực gia đình không những bị xã hội lên án gay gắt mà pháp luật cũng xử rất nghiêm ví dụ như: Người có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc (Điều 20) hoặc bị đưa vào cơ sở giáo dục (khoản 2 – Điều 43) … Luật phòng chống bạo lực gia đình. Bạn nên tìm hiểu để biết phòng, tránh và vận động, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Chúc gia đình bạn hành phúc.





Luật sư Bùi Đình Ứng

(Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng)

Theo VietnamNet