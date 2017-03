Một nửa đàn ông lười "vuốt ve"

Đã thế còn hay thì thầm những câu rất nhạy cảm... Nhiều đêm sau ân ái, nằm cạnh chồng cháu vẫn cô đơn ghê gớm. Chẳng lẽ tất cả đàn ông khi làm "chuyện ấy" cứ hùng hục, quan tâm đến số lần chứ không chú ý gì đến cảm xúc của vợ?





Vũ Thị Yên (Quảng Bình)





BS. Lê Quân (Giadinhnet)



Nhiều ông chồng trẻ "yêu" sai lầm khiến người vợ hoảng sợ. Theo một nghiên cứu mới của chuyên gia tình dục Beverly Whipple (Mỹ), 90% nam giới "yêu" sai lầm vì cho là "tấn công" mạnh sẽ giúp đối tác "lên đỉnh". Trong khi các bác sĩ tình dục cho rằng đó là do thiếu hiểu biết về văn hoá phòng the, dẫn tới "yêu" sai, khiến vợ phải miễn cưỡng "yêu", lâu dần thành "vòng tuần hoàn ác tính" càng vội vã thì cuộc sống yêu đương càng hạn hẹp, thiếu cảm nhận sâu sắc và trao đổi, tâm lý... Và hậu quả là chuyện "yêu" chỉ là nghĩa vụ, phụ nữ trở nên lãnh đạm, không còn hưng phấn, "yêu" như một cỗ máy chứ không có cảm xúc.Nhiều đàn ông Việt Nam mang tâm lý sở hữu, khi "yêu" thường làm theo ý mình, ít chiều theo ý bạn tình nên luôn vội vàng, thô lỗ. Một cuộc điều tra các cặp vợ chồng hạnh phúc thì 1/4 cặp không hề hôn nhau khi "yêu", hơn 1/2 không hôn nhau say đắm, 41%- 50% không hề vuốt ve vợ. Và nhiều người ở tình trạng xuất tinh sớm chủ yếu do tâm lý và kiến thức "yêu" chưa đầy đủ.Để phụ nữ không mắc phải bệnh lý này, vai trò và trách nhiệm của nam giới vô cùng quan trọng, ngoài chia sẻ buồn vui, còn phải là một "bác sĩ" trong điều trị. Muốn vậy, các ông chồng trẻ cần có kiến thức cơ bản trong chuyện "ân ái". Ngoài 30 tuổi, cả nam và nữ đều đạt đến độ chín trong "ái ân", rõ hơn về cơ thể và kinh nghiệm gối chăn cũng phong phú hơn, họ biết mình cần gì, làm được gì để cả hai cùng được "lên đỉnh". Nhưng trước tiên cả nam và nữ đều phải duy trì chế độ yêu đều đặn, đầu tư kiến thức để cuộc "yêu" không gây nên sự thất vọng với bạn đời.