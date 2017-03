Mượn pháp luật “trả thù” tình duyên

Nếu ai cũng bình tĩnh suy xét hợp tình hợp lý, cư xử tử tế với nhau trong cách giải quyết, phân chia tài sản thì sẽ chẳng có cảnh “nồi da xáo thịt”.

Nhiều cặp vợ chồng không còn tình cảm với nhau không đơn giản chỉ chia tay một cách nhẹ nhàng, mà dồn ép nhau vào bước đường cùng để thỏa mãn được sự ích kỷ cá nhân.

Vợ tố chồng, chồng tố vợ

Ông MTS (TP.HCM) có gửi đơn đến Công an quận 7 nhờ can thiệp, giúp đỡ về chuyện bị vợ vu khống, tố cáo và gài bẫy lừa ông. Trong đơn, ông nêu ra hàng loạt vụ việc để dẫn chứng rằng mình bị vợ tố cáo oan. Chẳng hạn chuyện ông bị công an áp giải về phường khi đang ngồi uống cà phê do có đơn tố cáo của bà T., vợ ông, cho rằng ông cướp đoạt giấy tờ nhà chung của hai người. “Thực tế thì không có chuyện đó xảy ra nhưng chẳng lẽ khi còn là vợ chồng, tôi giữ giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhà của chung chúng tôi thì bị xem là “cướp đoạt”?” - trong đơn ông bức xúc.

Trước đó, theo ông S., bà T. cũng từng có văn bản tố cáo ông ra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho là ông lừa đảo để bán một thửa đất mà vợ chồng ông từng mua tại Đà Nẵng.

“Ngoài ra, thời gian qua, bà T. còn làm đơn tố cáo cho rằng tôi là giám đốc doanh nghiệp làm ăn trốn thuế…” - ông S. nêu trong đơn.

Mới đây, một người dân ở KP 3, phường Phú Mỹ, quận 7 gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo vợ mình trộm tài sản chung của hai người. Anh này kể: “Cuối tháng 12-2010 vừa qua, tôi đi công tác xong và ghé về nhà, được hàng xóm báo tin vợ tôi đã cho người chở toàn bộ tài sản trong nhà đi đâu không rõ. Phá khóa vào nhà, tôi tá hỏa khi toàn bộ tài sản chung vợ chồng, trong đó có cả tài sản riêng, những kỷ vật của tôi đã biến mất, để lại sự ngổn ngang chưa từng thấy cho ngôi nhà mình…”.

Lừa nhau bán nhà, bỏ trốn

Trong các trường hợp vợ chồng dồn nhau vào bước đường cùng sau khi không còn tình cảm, đau nhất có lẽ là anh ĐMK, giám đốc một công ty TNHH trên địa bàn quận 12. Không những mất hết tài sản, anh còn bị vợ “trộm” luôn cô con gái ruột mới 10 tuổi. Trong đơn trình báo sự việc gửi đến Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12), anh K. cho biết đầu năm 2001 có gặp và quen biết với cô S. Trong quá trình chung sống với nhau, hai người có một con gái. Những tưởng hạnh phúc khá trọn vẹn, suốt 10 năm anh làm lụng kiếm tiền lo cho vợ con. “Nhân lúc tôi đi công tác ở Campuchia, cô S. đã dụ tôi ký giấy ủy quền để cô ở nhà bán nhà và tìm mua nhà khác to hơn. Nghĩ vợ nói có lý nên tôi đồng ý. Ai dè bán nhà xong, cô S. chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, thuê người mang hết vật dụng trong nhà và đưa con gái đi mất” - anh K. bức xúc.

Suốt hơn một tháng nay, anh gửi đơn khắp nơi cầu cứu chính quyền tìm giúp con gái cho mình.

Xuất phát từ lòng ghen ghét, tính đố kỵ

Trao đổi với chúng tôi về những trường hợp này, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm nêu ý kiến: “Xét về góc độ tâm lý, nguyên nhân nhiều bà vợ hoặc ông chồng mượn luật để xử lý các tình huống có thể là họ quá giàu, khi chia tay một trong hai hoặc cả hai bắt đầu tính toán sòng phẳng hoặc quá tham lam làm cho tình trạng chia tay trở nên nặng nề, thù hằn… và việc tranh giành tài sản diễn ra làm mâu thuẫn gay gắt. Một nguyên nhân nữa là có thể trong quá trình chung sống họ đối xử “tệ” với nhau nên khi chia tay, họ làm mọi cách để hãm hại người kia cho bõ ghét”.

Theo bà Tâm, một trong những nét tính cách không đẹp trong phẩm chất tâm lý con người là lòng ghen ghét, tính đố kỵ và luôn quyết định bằng cảm xúc, khi đang yêu thương nhau thì cái gì cũng được, khi đã không còn tình cảm thì ai cũng nghĩ “ăn không được phải phá cho hôi”, thiệt là “già néo đứt dây”.

Pháp luật chỉ là hành lang bảo vệ cho con người, chứ không thể mượn những lỗ hổng trong pháp lý để hại nhau, bởi nếu có hành động như vậy thì còn một bộ luật khác hấp dẫn hơn, sòng phẳng và chính xác hơn sẽ xử họ không cách nào thoát được hay chối cãi: Luật nhân quả ở đời.

Khuyến khích hòa giải mâu thuẫn vợ chồng Hiện nay đúng là có thực trạng nhiều người lạm dụng vào các quy định pháp luật mà quên đi các chuẩn mực đạo đức, các truyền thống văn hóa tốt đẹp. Có nhiều lý do cho thực trạng trên và một trong những lý do đó là lòng tham đối với tài sản khiến cho người trong cuộc quên đi tình nghĩa vợ chồng. Chưa biết những người trên sẽ giành được bao nhiêu tài sản nhưng chắc chắn họ sẽ mất khá nhiều. Có thể kể ra, con cái của họ sẽ khó tránh khỏi sự tổn thương, bà con thân thuộc, hàng xóm, bạn bè chắc chắn sẽ có cái nhìn nhận, đánh giá khác trước… Thực trạng trên không phải là mới xảy ra và hiện đang phổ biến như là một biện pháp mới sau khi hôn nhân tan vỡ. Những người có thẩm quyền cần có biện pháp hạn chế, khắc phục như có sự điều chỉnh các quy định pháp luật sao cho phù hợp, khơi lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát động nét văn hóa trong tình nghĩa vợ chồng, khuyến khích việc hòa giải, nhất là hòa giải mâu thuẫn vợ chồng… Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA, Đoàn Luật sư TP.HCM

HÀN GIANG - HỒNG TÚ