Muôn vẻ ly hôn

Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong hơn 10 năm công tác tại TAND huyện Hòa Vang, ông chưa thấy năm nào tỉ lệ ly hôn lại cao như vậy.

Sau một thời gian ngắn chung sống, anh N. đến nhờ tòa giải quyết ly hôn với vợ với lý do vợ chồng không hạnh phúc, hết tình cảm. Thực tế, lý do chính của sự đổ vỡ gia đình trẻ này là vì ghen. Trong một lần vợ đi tắm, anh N. kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện có hàng chục cuộc gọi đến từ cùng một số máy lạ. Anh cũng thấy vợ nhiều lần ra sân nói chuyện điện thoại nên chắc mẩm vợ đang... ngoại tình.

Tại tòa, anh N. khăng khăng là vợ đang có bồ, bởi chỉ có bồ bịch mới gọi cho nhau nhiều đến thế. Đã vậy thì ly hôn cho rồi để khỏi dối lừa nhau! Còn cô vợ khẳng định đó chỉ là trò chuyện phiếm với bạn cho vui. “Anh là thằng đàn ông ghen mù quáng. Ly hôn thì ly hôn, sống mà ghen như thế là hết chịu nổi” - cô vợ quả quyết.

Một cán bộ TAND huyện Hòa Vang cho biết tòa này thụ lý nhiều vụ ly hôn vì điện thoại tương tự như vậy. Trước đây, từng có vụ chị V. đòi ly hôn chồng do anh này ngoại tình còn lưu số điện thoại bồ nhí bằng các tên như “sếp”, “xe ôm”, “cơ quan” nhằm đánh lừa vợ trong thời gian dài. Chị V. nói thường xuyên gặp tên “sếp”, “xe ôm” gọi tới máy chồng nhưng vì công việc của chồng nên không dám bắt máy. Đến khi quá nghi ngờ, chị bạo dạn cầm máy thì đầu bên kia là giọng một cô gái thỏ thẻ yêu đương.

“Phát hiện chồng cặp bồ, chị V. kéo mấy anh chị em đi đập ghen cả chồng lẫn bồ nhí gây thương tích. Đập ghen đã đời rồi cô này đâm đơn ly dị luôn” - cán bộ này kể lại.

Chê vợ... béo

“Bây giờ, người ta ly hôn với đủ lý do không thể nghĩ tới. Họ chê nhau đủ đường để nhằm đạt mục đích ly hôn” - Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Trong các bản án ly hôn, lý do ly hôn trong bản án thường được ghi là sống không hạnh phúc, mâu thuẫn trong quan niệm sống... Thực tế tại tòa, các bên đã “tố” nhau đủ thứ chuyện, thậm chí cả việc chê vợ già, béo ục ịch, luộm thuộm...

Anh H. nói rất buồn vì phải chia tay với vợ dù đã có hai mặt con. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục sống chung với người vợ hơn mình 12 tuổi đang già đi khủng khiếp. Anh H. nói khi còn trẻ, anh cứ nghĩ tình yêu thì không có chuyện tuổi tác nhưng bây giờ thấy bạn bè cùng tuổi lấy vợ trẻ chạy xe phơi phới ngoài đường nên bắt... thèm. Thế là anh chẳng bao giờ dám đưa vợ đi đâu cùng vì sợ bạn bè xóc xỉa. Không chỉ già đi, vợ anh lại ngày càng mập ú, ăn vận quần áo rất quê mùa dù chẳng phải nghèo khó gì. Nhiều lần anh đã bày vẽ cho vợ cách ăn mặc, trang điểm, chăm tập thể dục để nhìn “ngon” hơn nhưng nói mãi chẳng sửa được. Thấy buồn, anh ra ngoài cặp bồ và có con ngoài giá thú. Vì thế, anh chọn hạnh phúc mới và chia tay với người vợ cũ từng đầu ấp tay gối.

Chị S. kể khi mới yêu, chồng chiều chuộng chị dữ lắm. Khi còn khó khăn, dù ở xa mấy nhưng chồng vẫn thường về thăm hai mẹ con. Chồng xây được nhà cửa thì vào tận quê vợ đón hai mẹ con về chung sống. Thế nhưng sống chung được một thời gian, chị phát hiện chồng mình có tính keo kiệt, chi li với vợ từng đồng xu. Dù chồng keo kiệt nhưng chị vẫn cố gắng chung sống vì con. Chị S. không muốn ngửa tay xin tiền chồng nên mở quầy đi bán hàng dạo để kiếm tiền. Vì sĩ diện, chồng chị chẳng hề bén mảng đến quầy. Chị S. buồn nói: “Ổng nói mình là người có học thức, từng làm ông chủ lớn. Nay vợ đi bán hàng dạo nên rất mất mặt, về nhà là ông đay nghiến đủ chuyện. Nhưng thử hỏi nếu không có quầy hàng ấy thì làm sao nuôi sống cả một gia đình”. Dù hiện tại hai vợ chồng chị S. đã ly hôn nhưng khi nhắc lại, nhiều người vẫn trách ông chồng cũ của chị S. là sĩ diện hảo, keo kiệt thái quá nên bây giờ sống lủi thủi một mình.

Chồng vũ phu

Tháng 2-2011, chị M. đâm đơn xin ly hôn anh C. sau 13 năm yêu nhau, kết hôn và có con. Ngày trước, vợ chồng họ chung sống hạnh phúc trên khối tài sản do cha mẹ để lại. Khi được giải tỏa đền bù nhà đất, anh C. ôm một cục tiền nhưng không lo làm ăn mà cứ ngỡ tiền ấy từ trên trời rơi xuống. Anh lao vào ăn chơi hoang phí như “công tử Bạc Liêu”. Năm 2009, gia đình lục đục vì chị M. phát hiện chồng đang bồ bịch bên ngoài với cô gái xinh trẻ.

Không chỉ bồ bịch, anh C. còn thường xuyên nhậu nhẹt, mỗi khi về nhà lại kéo vợ con ra chửi bới và đánh đập. Chị M. nhiều lần khuyên nhủ chồng “quay đầu là bờ” nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, chị M. xin ly hôn để thoát cảnh hững hờ và vũ phu của chồng.

Tháng 4-2011, chị L. cũng đâm đơn ly dị do quá sợ hãi đòn roi bạo lực của chồng. Chị lấy chồng năm 2000, chung sống với nhau được ba tháng thì mâu thuẫn. Chồng chị thường xuyên say xỉn, về nhà quậy phá, đánh đập vợ rất tàn nhẫn.

“Những vụ ly hôn kiểu này đều được tòa nhanh chóng chấp thuận vì cuộc sống hôn nhân không thể cứu vớt. Khi có được ít tiền, các ông lao vào gái gú, chơi bời, bạo lực dẫn đến gia đình tan rã” - Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn ngao ngán.

“Đang có một thực trạng buồn là hầu hết các vụ ly hôn cả vợ lẫn chồng tuổi chỉ mới 24-25 tuổi. Họ cưới nhau vội vã rồi đưa nhau ra tòa. Ngoài ra, tình trạng giàu lên sau giải tỏa, đền bù nên sa đọa về đạo đức cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn” - Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

