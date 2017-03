Năm sai lầm trên giường ngủ

Bởi theo Tiến sĩ Yvonne K. Fulbright, chuyên gia giáo dục giới tính và là tác giả cuốn "Sultry Sex Talk to Seduce Any Lover", phụ nữ thích quan hệ tình dục, thậm chí một số người thường xuyên nghĩ đến chuyện ấy, nhưng khiếm khuyết của họ là muốn đàn ông phải tự đọc được suy nghĩ của mình.



Phụ nữ không bao giờ nói với đối tác của mình rằng họ “kém cỏi” trên giường, nhưng nhiều người không đủ tự tin để yêu cầu đối tác làm theo những gì họ muốn, thay vào đó họ chấp nhận một đời sống tình dục chưa “hoàn hảo” như mong đợi.



Tiến sỹ Fulbright cho biết “Cách duy nhất để chắc chắn rằng bạn đang có một đời sống tình dục viên mãn với người phụ nữ của mình là hãy lắng nghe và làm theo tiếng nói từ cơ thể họ. Nếu bạn càng cởi mở trong chuyện ấy, đối tác của bạn sẽ hành động theo bản năng hơn và tất nhiên bạn cũng sẽ đạt nhiều khoái cảm hơn”.



Dưới đây là những sai lầm mà các chàng dễ mắc trên giường ngủ.



Sai lầm thứ nhất: Không làm đúng bổn phận



Phụ nữ là bà chủ trong ngôi nhà của bạn, họ quán xuyến tất cả các công việc nội trợ, chăm sóc gia đình và làm đẹp cho tổ ấm của bạn. Tuy nhiên, khi ở trên giường, họ muốn bạn phải là người chèo lái con thuyền tình yêu của hai người.



Bất cứ sự do dự, ngập ngừng hay kém nhiệt tình nào cũng làm dập tắt hứng khởi của nàng. Nếu bạn quay đầu bỏ cuộc, nàng cũng làm theo bạn. Bạn phải giải phóng ham muốn của mình và khiến cho nàng không thể kiềm chế được bản thân để hòa nhịp với bạn.



Sai lầm thứ 2: Gắn bó với những động tác quen thuộc



Nếu bạn quan hệ với một người trong một thời gian nhất định, bạn có thể biết chính xác những động thái cần thiết để làm đối tác của bạn hài lòng. Nhưng nếu bạn cứ thực hiện tuần tự như “đến hẹn lại lên” mà không có chút thay đổi nào thì chuyện ấy sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt.



Trong khi đó có rất nhiều điều cần phải được xáo trộn đôi chút để đối tác của bạn thực sự bị kích thích. Nàng sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu bạn chịu khó tìm hiểu, khám phá mọi ngóc ngách của nàng và đem tới cho nàng cảm giác khác hơn trong chuyện ấy.



Ngay tối nay, hãy làm nàng thích thú bằng việc thực hiện chuyện ấy trong một căn phòng khác của ngôi nhà, hoặc trong một tư thế khác, hay thử làm chuyện đó mà không cần cởi toàn bộ quần áo ra khỏi cơ thể bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được một phản hồi tích cực từ nàng.



Sai lầm thứ 3: Tập trung vào giai đoạn cuối



Cuộc sống là những cuộc hành trình, không phải là điểm đến và tình dục cũng vậy. Khi bạn làm việc hùng hục chỉ để hướng tới đích của riêng mình, sẽ không đem lại niềm vui cho bạn đồng hành.



Sự thỏa mãn về tình dục cho cả hai phía chỉ đạt được khi bạn dành thời gian khám phá nó. Bạn hãy dành một chút thời gian để hôn và vuốt ve những bộ phận trên cơ thể nàng mà trước đây bạn đã vô tình bỏ qua, sẽ khiến nàng cảm thấy hài lòng hơn, trước khi bạn lao về đích.



Sai lầm thứ 4: Không làm tình thường xuyên



Hầu hết đàn ông đều nói rằng, nếu để họ chủ động trong chuyện ấy, họ có thể lên giường tất cả các tối trong tuần. Tuy nhiên, những buổi tối dán mắt vào màn hình tivi xem các trận bóng đá yêu thích đã vắt kiệt sức lực của các đấng nam nhi và dường như họ không còn hứng thú với “chuyện ấy”.



Những người phụ nữ tốt không muốn gây áp lực với đối tác bằng việc đòi hỏi để được đáp ứng nhu cầu của mình. Bởi vậy, hãy luôn đặt vấn đề sex lên hàng đầu ngay cả khi bạn mệt mỏi hoặc ở trong tâm trạng không được tốt lắm. Một khi bạn vào cuộc, kích thích tố sinh dục nam sẽ thôi thúc bạn hoạt động mãnh mẽ hơn khiến bạn và nàng khát khao hơn với chuyện ấy.



Hãy nhớ rằng quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cả hai người. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh nếu bạn làm chuyện ấy trung bình hai lần một tuần, bạn sẽ sống lâu thêm 3 năm nữa.



Sai lầm thứ 5: Không mát-xa cho nàng



Mát-xa là cách giúp nàng xua đi sự mệt mỏi trong cơ thể, cũng là cách xem phản ứng của nàng với chuyện ấy. Bởi vậy, hãy dành thời gian xoa bóp nhẹ nhàng cho nàng, giúp nàng thấy thư giãn, thoải mái hơn, từ đó đánh thức các giác quan trên cơ thể nàng, để nàng có ý tưởng và chủ động kéo bạn vào chuyện yêu. Điều đó mới thực sự giúp bạn ghi điểm trên giường ngủ.



Hãy giúp nàng làm sạch tinh dầu mát-xa trên cơ thể, mang cho nàng một ly nước quả, duy trì ánh sáng mờ ảo trong phòng ngủ, chắc chắn bạn sẽ có một bữa tiệc yêu hoàn hảo.





Theo Tố Nguyên ( Giadinhnet)