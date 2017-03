Nan giải quản lý con gái tuổi teen "đi bụi"

Sáng 1/3, PV có mặt tại một quán… chè lạnh, đối diện hẻm 581, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) và đã nghe câu chuyện của vợ chồng anh X. Nhìn đôi mắt buồn xo, đỏ hoe và thâm quầng của cả hai vợ chồng vì cuộc tìm con gái tuổi teen vất vả suốt từ chiều 28/2 đến nay vẫn chưa thấy, nhiều người chỉ biết thở dài. Đáng lo hơn khi chuyện học trò “đi bụi” càng ngày càng phổ biến…

Chị Y., vợ anh X. kể rằng, chị là cán bộ của TP Cần Thơ. Cách nay hơn một năm, cũng vì con mà chị chuyển cả nhà từ Bạc Liêu về Cần Thơ công tác và sinh sống. Đứa con gái nhỏ 10 tuổi bị bệnh chậm nói nên chị đã gửi vào Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ. Còn đứa con gái lớn, xin vào học lớp 10 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Lúc đầu, anh chị dù bộn bề công việc nhưng vẫn thay nhau đưa rước bé T.. Khi thấy cháu đã quen đường, với lại nhà cách trường không xa mấy nên anh chị đã thống nhất mua cho bé một xe đạp điện để bé chủ động đi lại. Để tiện liên lạc, anh X. cũng chạy tìm mua cho bé T. một điện thoại di động… loại tốt. Những tưởng được cha mẹ lo chu đáo như thế, cháu T. sẽ cố gắng hơn trong học hành, nào ngờ…

Chị Y. kể thêm về con gái mình: "Trước đây, khi còn ở Bạc Liêu, nó học không đến nỗi nào. Nhưng khi lên đây, nó học có phần chựng lại". Khi hai anh chị lặng lẽ tìm hiểu thì được biết, trong học kỳ I vừa qua, có lần do trời mưa nên thầy dạy thể dục cho cả lớp nghỉ. Thế là con chị cùng nhóm bạn 7-8 đứa kéo nhau đi vào quán. Không ăn uống đơn thuần, có đứa trong nhóm đề xuất… uống rượu và cả nhóm hưởng ứng theo. Chẳng ngờ, mải mê nốc rượu mạnh vào, một trường hợp trong nhóm đã không chịu nổi, ngất xỉu. Thế là cả bọn cùng người của quán đưa bạn đến Bệnh viện Đa khoa 30-4 Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ xác định bệnh nhân "tuổi teen" bị ngộ độc rượu. Khi nhìn vào phù hiệu, các bác sĩ mới biết đó là học sinh của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Sau vụ này, cả nhóm bị trường răn đe, kỷ luật, xếp hạnh kiểm loại yếu, kém. Thế nhưng nhiều học sinh vẫn không chừa.

Chị Y. kể thêm, cách nay không lâu, chị lại phát hiện con gái mình cặp bè, cặp bạn với một nhóm con gái nhưng cách nói năng, ăn mặc chẳng khác… con trai và cũng từng có "thành tích" bỏ học “đi bụi”. Trong số này có một số cháu là người ngoài trường học.

"Hôm lễ tình nhân 14/2 vừa rồi, tôi thấy có hai đứa đi xe máy đến tìm bé T. con tôi để tặng hoa hồng. Tôi hỏi thì chúng nói là hoa hồng do người khác nhờ chúng đem đến tặng. Và quả thật tôi không thể tin vào tai mình khi nghe một người quen kể rằng, là con gái với nhau nhưng chúng nó ôm và hôn nhau vẻ tình tứ như người tình của nhau. Tôi tình cờ mở tin nhắn trong điện thoại của cháu ra xem thì thật không hiểu nổi, chúng đều là con gái với nhau nhưng xưng hô với nhau bằng anh em…".

Thấy tình hình hơi gay go, anh X. đã "thu hồi" điện thoại và xe đạp điện của con gái mình và quay lại chuyện hai vợ chồng luân phiên nhau đưa rước bé T. như ngày xưa. "Nó học buổi chiều. Mỗi tuần, nó có 2 lần đến nhà cô học thêm môn hóa, hai vợ chồng cũng canh chừng đưa rước. Vậy mà ngày hôm qua (tức 28/2), nó bặt tăm, không vào lớp rồi chiều cũng không biết ở đâu mà rước".

Đang lúc lo lắng và rối bời vì con gái bỏ học “đi bụi” thì vợ chồng anh X. nhận được tin nhắn từ một người quen cho biết thấy cháu T. cùng bạn… gái đi vào một khách sạn trên đường Trần Quang Diệu. Hai vợ chồng chạy đến hỏi thì không được sự giúp đỡ của chủ khách sạn. Lân la tìm xin số điện thoại của những người bạn thường chơi chung với bé T. thì nhận được tín hiệu ò í e. Điện thoại cho cô H. - giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu T. thì được cô xác định: "Ngày 28/2, cháu T. không đến lớp".

Vậy là hai vợ chồng chỉ biết ngồi trong quán chè lạnh gần khách sạn mà canh chừng cả đêm.

Sáng 1/3, khi chúng tôi đến cũng là lúc nhiều cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Cần Thơ, Công an Bình Thủy và Công an phường có mặt tại khách sạn kể trên. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết, chiều qua có đôi nam nữ đến thuê phòng (thuê giờ) và cũng đã trả phòng. Hai vợ chồng anh X. lại lủi thủi trở ra đường và không biết đi đâu để tìm con. Cả hai càng lo lắng và hoang mang hơn khi thời gian vừa qua, đã xảy ra nhiều vụ án mạng trong phòng trọ, khách sạn do yêu đương, hờn ghen…

Một ngày trước khi xảy ra chuyện vừa kể, tôi gặp chị T. - có cửa hàng sửa chữa điện tử trên đường Thủ Khoa Huân, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Chị không nói ra nhưng nhìn mắt chị thâm quầng và sưng húp, tôi biết chị đã quá khổ vì con gái, đang học lớp 11 một trường có tên tuổi tại quận trung tâm TP Cần Thơ. Chị kể: "Đêm đó, nó về nhà sau 23h, miệng nồng nặc hơi bia rượu. Nghiêm trọng hơn là bị đánh bầm và trầy xước trên mặt. Tôi hỏi thì nó nói do bị đám bạn cùng lớp đánh khi cả nhóm đi nhậu trên đường ba khía (tức đường Đinh Tiên Hoàng - PV)".

Cách nay chưa lâu, cũng tại TP Cần Thơ, từng có vụ một nữ học sinh lớp 8 (tên H.) nhà ở khu vực Xóm Chài, phường Hưng Phú, quận Cái Răng bị một thanh niên bỏ… "bùa mê" rồi bắt cóc, mang đi. Khi tỉnh dậy, em thấy mình bị bỏ trong một ngôi nhà hoang cao tầng. Còn chiếc xe đạp, cái túi đựng 2 bộ đồ và đôi bông tai vàng 18K biến đâu mất. Trong túi em chỉ còn vỏn vẹn 5.000 đồng.

H. đứng dậy và thò đầu ra ngoài. Chẳng thấy ai quanh mình, H. lần theo con hẻm nhỏ lạ, vừa đi vừa khóc. Đi được một đoạn, H. gặp con đường lớn hơn. Lúc này mới thấy bụng đói cồn cào. H. mua bánh mì nhai đỡ và xin nước uống. Đầu óc em không còn minh mẫn nữa và cũng không biết hôm đó là ngày đầu tuần nếu như bà bán bánh mì không nói. Rồi em lại đi tiếp và như người bị mộng du, mệt thì ngồi xuống vỉa hè nghỉ. Đến một công viên nọ, em đi không nổi nữa rồi lịm đi lúc nào không biết. Cho đến trưa hôm sau, không còn tiền, H. tiếp tục xin bánh mì và nước để sống qua ngày. Và đến ngày hôm đó, em mới biết mình đang ở địa bàn quận 6, TP Hồ Chí Minh…

Thoạt nghe, chẳng ai nghĩ rằng, đấy là câu chuyện do chính học sinh H. tự dựng lên. Sau mấy ngày “đi bụi”, gia đình, bạn bè, thầy cô và cả lực lượng Công an địa phương cuống cuồng đi tìm H. nhưng không thấy, đến khi H. trở về nhà mới khai thật: Do sợ bị đánh nên em đã tự phịa ra chuyện như thế. Xe đạp do cần tiền nên đã bán để tiêu xài…





