Nâng cấp "luật yêu"

Luật số 1: Tuyệt đối không được ghen tuông trên mọi phương diện



Luật được áp dụng vì: Trước kia, đa số các nàng đều mang trong mình tư tưởng nếu như nuôi tình yêu bằng vitamin G thì thể nào chàng cũng cho rằng mình không khác gì hậu bối của Hoạn Thư ? nguy cơ chàng "chạy làng" là rất cao. Bên cạnh đó, một số nàng khác do quá mạnh mẽ và không thích bó buộc nên cũng miễn nhiễm với việc ghen tuông. Tất nhiên là đi kèm với điều kiện anh yêu của họ cũng không được la ó gì nếu chẳng may nàng có flirt hay say nắng một chàng nào đó.







Có những nguyên tắc khi yêu qua thời gian trở thành

luật bất thành văn (Ảnh: HHT)

Luật số 2: Say nắng là quái vật "đồ sát" tình yêu

Luật số 3: Phải thật độc lập và mạnh mẽ trong tình yêu



Yêu là chia sẻ tất cả các sở thích và sở ghét (Ảnh: HHT)

Luật số 4: Yêu là chia sẻ tất cả các sở thích và sở ghét

Chuyện thật của tớ!!

Nên nâng cấp thành: Đánh dấu chủ quyền đúng lúc! Nên nhớ, vitamin G là gia vị quan trọng của tình yêu. Cho nhiều thì mặn, mà không cho thì nhạt nhẽo vô cùng. Quá nhiều hay quá ít đều khiến tình yêu trở nên rất "khó nuốt". Chưa kể nếu bạn cứ thờ ơ ngay cả khi chàng nhận được tin nhắn à ơi của mấy vệ tinh khác thì chẳng mấy chốc, chàng sẽ mặc định rằng bạn chẳng quan tâm gì đến chàng, tệ hơn là không còn tình cảm gì với anh ấy nữa.Không nhất thiết phải nghiến răng kèn kẹt mỗi khi anh ấy cười với một cô nàng khác hay thậm chí ghen với cả hội bạn PS3 của chàng. Một cái nhíu mày, một lời nói "em không thích" là đủ để chàng nhận ra sự quan tâm của bạn và điều chỉnh lại hành động, cách cư xử của mình. Đừng để đến khi chàng đòi "mỗi người một nơi" rồi mới ngớ ra "Em đâu có làm gì quá đáng khiến anh muốn chia tay?". Đôi khi không làm gì cả cũng là một cái tội, bạn ạ!Luật được áp dụng vì: Khác với hội XY, con gái nói chung luôn có cảm giác bấp bênh, lo lắng nếu như trót say nắng một anh chàng khác. Vì thế, các nàng luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, cảm thấy có lỗi. Kết quả là nói không luôn với việc flirt các anh chàng hay ho để tránh nguy cơ "say nắng trúng gió" cấp độ cao hơn.Nên nâng cấp thành: Thỉnh thoảng "đổi gió" cũng rất tuyệt! Đừng cho rằng flirt một chàng khi đã có người yêu đồng nghĩa với việc cho chàng mọc sừng. Hãy coi đó như một cách "đổi gió" để làm mới tình yêu (có thể) đang trong giai đoạn nhàm và nhạt của hai người. Tất nhiên luật này chỉ nên áp dụng cho những người bản lĩnh, không bị nhầm lẫn giữa cơn say nắng với tình yêu thật sự. Đôi lúc để cho chàng thấy bạn vẫn là một cô nàng rất quyến rũ và "hút trai" cũng có nhiều "lợi ích" lắm đấy. Của quý thì người ta mới chịu khó chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ! Khoa học đã chứng minh rồi.Luật được áp dụng vì: Các nàng cho rằng quá lệ thuộc vào người yêu chẳng tốt tẹo nào. Rồi thể nào "hắn" cũng nghĩ trong bụng rằng "không có mình thì cô ấy sống thế quái nào được nhỉ?". Trước khi để thảm họa đó biến thành sự thật, các nàng ngay lập tức nói không với nước mắt, với những lời nhờ vả. Và thế là nếu máy tính hỏng, nàng hùng hục tự mang ra hàng sửa; cần tài liệu cho môn học mới, nàng cũng sẵn sàng chong đèn thức đến sáng để tự tìm chứ nhất quyết không (thèm) nhờ anh yêu của mình!Nên nâng cấp thành: Để chàng là Siêu Nhân của bạn Nói chung, các chàng luôn bị hấp dẫn và cuốn hút với những cô nàng mạnh mẽ và độc lập. Nhưng nếu bạn luôn cho chàng thấy mình là một nữ cường nhân chân chính thì chẳng sớm thì muộn, chàng sẽ cảm thấy bản thân mình rất chi là vô dụng. Bí quyết ở đây là hãy mềm mại một chút, con gái hơn một chút.Dù không đúng với tính cách của bạn, nhưng đôi khi "liễu yếu đào tơ" một tẹo đâu có mất gì. Con trai luôn muốn bảo vệ và giúp đỡ bạn gái của mình, vì đó là cách để họ chứng tỏ tình yêu với bạn. Vậy tại sao bạn lại khước từ quyền lợi đó? Để chàng thấy mình thực sự là siêu nhân dù không cần mặc quần chip ngoài quần dài, quấn chăn giả áo khoác rồi bay vù vù cũng không khó lắm đâu. Cứ nhằm đúng vào những cái chàng giỏi nhất mà nhờ, mà hỏi. Đảm bảo tình yêu của hai người sẽ được tăng nhiệt ngay lập tức. Thử nhé!Luật được áp dụng vì: Đã yêu nhau rồi là phải cùng nhìn về một hướng, thậm chí trái tim cũng phải chung... nhịp đập. Những cái hoành tráng đã thế rồi thì dù có thích điên đảo nhưng lỡ may chàng không ưa một chút, các nàng sẽ không ngần ngại mà liệt nó vào black-list không sờ đến lần hai. Cẩn thận nhé, không khéo lại biến thành bản sao phiên bản nữ giới của anh yêu thì xong!Nên nâng cấp thành: Yêu thì yêu, vẫn phải giữ gìn "bản sắc" Nếu chàng chỉ kết món bít-tết trong khi thứ làm bạn điên đảo là các loại bún miến phở, nhưng hết lần này đến lần khác đi chơi với nhau, bạn đều gật đầu vô điều kiện khi chàng dừng xe ở cửa hàng bít-tết quen thuộc thì đã đến lúc cần thay đổi. Sao phải cố gồng lên để làm điều mình không thích? Các chàng cũng không hào hứng lắm với thể loại bạn gái nhà họ Tùy có câu cửa miệng "Tùy anh" và luôn gọi dạ bảo vâng mọi lúc mọi nơi. Thay vì phải phụ thuộc và cố chen chân vào thế giới của chàng, tại sao không tìm cơ hội để mời chàng đến với thế giới của bạn?Hơn nữa, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, sở thích mới mẻ ở các lĩnh vực khác nhau bao giờ cũng thú vị và hay ho hơn nhiều khi hai bạn ở cùng một "chiến tuyến". Chắc chắn đấy! "Tính tớ có gì cũng chỉ để trong lòng. Tớ thường ghen lồng lộn mỗi khi anh ấy nhắn tin hay nói chuyện với những "đối tượng nguy hiểm" nhưng bên ngoài lại chẳng tỏ thái độ bao giờ. Đến một lần tớ bắt gặp anh ấy đi café với một cô bạn khác, tớ điên quá xông vào bù lu bù loa lên. Hóa ra đó là cô em họ của anh ấy. Vì thấy tớ quá thờ ờ nên anh ấy cố tình "bẫy" để tớ phải điên lên. Sau lần đó, chúng tớ cãi nhau to, nhưng sau đấy thì yêu nhau nhiều hơn. Tớ cũng không còn giấu giếm cảm xúc, suy nghĩ của mình trước anh ấy nữa" - H.Minh (20t, Hà Nội)"Hôm đó tớ và anh ấy đi ăn kỷ niệm một tháng hẹn hò. Anh ấy rủ tớ đi ăn hải sản vì tớ biết thừa đó là món tủ của anh ấy. Dù bị dị ứng nhưng tớ cứ gật đầu bừa. Ai ngờ mới ăn được một miếng mực chiên, tớ đã lên cơn dị ứng, mặt đỏ gay và thấy khó thở kinh khủng. Anh ấy hoảng quá chở ngay tớ vào viện, may được cấp cứu kịp thời nên không sao. Sau lần đó, tớ thì ngượng, anh ấy thì sợ nên cũng ngại, chẳng ai liên lạc với ai nữa. Hix!" - Quỳnh Như (19t, ĐH Mở HN)Đã là cảm xúc, thì không thể khiên cưỡng và ép buộc, nhất là tình yêu. Cứ tạo ra luật, rồi nâng cấp hoặc phá vỡ nó để viết nên một bộ luật mới cho riêng mình bạn nhé. Đôi khi sự hoàn hảo và cầu toàn mới chính là kẻ thù của tình yêu đấy!