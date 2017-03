Nên luật hóa thỏa thuận tài sản vợ chồng?

Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận thực tế và ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.

Luật HNGĐ hiện hành chỉ ghi nhận tài sản vợ chồng phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung nên chưa bao quát hết các hệ quả phức tạp trong đời sống và thực tế đã phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, khó khăn trong xét xử.

Khó phân biệt chung riêng

Trong thực tế việc phân biệt tài sản chung, riêng trong đời sống hôn nhân không dễ dàng. Đầu năm 2012, TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xét xử vụ ông M. và bà X. tranh chấp về tài sản khi ly hôn. Trước khi kết hôn, ông M. được gia đình cấp cho 600 m2 đất thổ cư. Khi cưới nhau, hai vợ chồng cùng góp tiền làm trước cái móng nhà nhưng nhà chưa xây, tình cảm đã rạn nứt, hai người quyết định ly hôn. Khi ra tòa, ông M. cho rằng khối tài sản đó thuộc tài sản riêng có trước khi kết hôn. Bà X. cho rằng khi ông chồng bàn với bà góp tiền làm cái móng nhà thì cả lô đất và cái móng nhà đó là tài sản chung. Tòa sơ thẩm xem đây là tài sản chung nhưng ông M. đóng góp nhiều hơn nên chia cho ông 60%, bà X. 40%. Ông M. kháng cáo, tòa phúc thẩm nhận định chỉ có cái móng nhà là tài sản chung của vợ chồng, đất thuộc tài sản riêng của ông M.

Điển hình của rắc rối do không hôn ước là vụ kiện của nguyên đơn Nguyễn Quốc An (Việt kiều Mỹ) kiện đòi người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy trả số tài sản 14,4 triệu USD (288 tỉ đồng) đã nhờ đứng tên trên các tài sản ông mua tại Việt Nam trong thời gian còn là vợ chồng. Sau đám cưới khoảng 10 tháng, ông An và Ngọc Thúy đã gửi đơn xin ly hôn tại Tòa án quận Cam (Orange County), bang California, Mỹ. Tòa thượng thẩm bang California quyết định thu hồi số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy trả cho ông An vì được mua bằng tiền riêng của ông An. Tuy nhiên, Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án này chưa thể thực hiện. Còn theo luật Việt Nam thì tài sản này khó có thể phân biệt riêng, chung vì về nguyên tắc nó được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, về thủ tục tất cả đều do Ngọc Thúy đứng tên chủ sở hữu.

Khi mọi chuyện đã được ghi nhận rạch ròi trong hôn ước thì các bên vợ-chồng dễ định đoạt với khối tài sản của mình hơn nếu có ly hôn. Ảnh: HTD

Mất lòng trước được lòng sau

Theo các chuyên gia hôn nhân gia đình, người Á Đông quan niệm đã yêu thì phải tin, mà đã tin nhau thì không nên tính toán chuyện tài sản trong hôn nhân. Nhiều người cho rằng không nên quy định chuyện hôn ước, việc này làm quan hệ gia đình quá sòng phẳng, lạnh lùng. Tuy nhiên, thực tế có người kỹ tính, họ âm thầm “chạy” tài sản riêng trước khi kết hôn và điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn gia đình và ly hôn, cho biết vừa tư vấn cho một trường hợp ly hôn vì bị sốc. Người chồng nấn ná mãi đến hơn một năm sau ngày cưới mới chịu đăng ký kết hôn. Sau này người vợ mới phát hiện ra lý do nấn ná là do anh chồng chờ làm thủ tục sang tên ba lô đất đã mua trước đó. Người vợ bị sốc vì nghĩ rằng chưa ăn ở với nhau mà chồng đã tính đến chuyện được mất khi chia tay là không thật lòng.

Theo luật sư Trần Công Ly Tao, nếu có hôn ước thì mất lòng trước được lòng sau. Về lý thuyết, tài sản trước hôn nhân là tài sản riêng nếu không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, người ta muốn giấy trắng mực đen để xác định rõ ràng rằng tài sản nào là của mình, từ đó họ yên tâm đầu tư khai thác và chịu trách nhiệm về khối tài sản đó. Khi có tranh chấp thì đương sự cũng dễ chứng minh tài sản nào thuộc về mình. Theo luật hiện hành, nghĩa vụ chứng minh này thuộc về đương sự (người đưa yêu cầu) nhưng điều này rất khó thực hiện.

Ông Trình Minh Hùng, Thẩm phán TAND huyện Phú Ninh, Quảng Nam, người xét xử sơ thẩm vụ án cái nền nhà đã nêu cho rằng qua vụ án này cho thấy rất cần thiết luật hóa chuyện hôn ước. Khi mọi chuyện đã được ghi nhận rạch ròi trong hôn ước thì các bên vợ-chồng dễ định đoạt với khối tài sản của mình hơn, sau khi ly hôn họ sẽ không bị rơi vào tình trạng có cảm giác bị bên kia lừa dối. Một khi đã có hôn ước mà có tranh chấp xảy ra, tòa cũng dễ xét xử hơn.

Bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận, rút kết kinh nghiệm: “Khi hôn nhân không trọn, có một chiếc xe đạp người ta cũng giành là của mình. Thường thì người có tài sản luôn nói rằng khối tài sản đó có trước hôn nhân để nó thuộc về họ, người còn lại thì bảo đó là tài sản chung. Nếu có hôn ước thì sẽ bớt những tranh chấp này, xã hội bớt căng thẳng hơn”.

Hôn ước nên được lập như thế nào?

TS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng bộ môn Luật HNGĐ ĐH Luật TP.HCM, nhận định rằng nhận thức và sự độc lập về tài chính của vợ chồng ngày nay đã cao nên luật ghi nhận hôn ước sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Việc ghi nhận này sẽ làm minh bạch và công khai hóa về tài sản giữa vợ chồng, vừa ngăn ngừa sự lợi dụng (nếu có) về tài sản trong hôn nhân, vừa tránh sự tranh chấp rắc rối khi ly hôn sau này. “Hầu hết các nước đã có quy định này. Luật nên cho người ta có quyền quyết định tài sản, còn việc có sử dụng quyền đó hay không là chuyện của họ” - TS Tiến nói.

“Hôn ước cần phải được lập thành văn bản trên tinh thần tự nguyện, trung thực và có chứng thực của UBND xã hoặc công chứng. Cơ quan công chứng, chứng thực phải kiểm tra tính xác thực của sự việc, có hồ sơ lưu trữ rõ ràng. Khi có tranh chấp, tòa án sẽ xem xét đó là một trong những chứng cứ để ra quyết định. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan công chứng, chứng thực sẽ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan về tính xác thực của hôn ước”. Luật sư Trần Công Ly Tao đề nghị.

Hôn ước của các ngôi sao Kim Kardashian và Kris Humphries kết hôn vào ngày 20-8-2011. Trước khi kết hôn, cặp đôi này đã ký kết bản hợp đồng tiền hôn nhân. Kris không được xâm phạm bất cứ tài sản nào của vợ. Hiện họ đã chia tay sau 72 ngày chung sống. Nicole Kidman và Keith Urbanđã làm một bản hợp đồng tiền hôn nhân với nội dung nếu Keith và Nicole chia tay, anh sẽ nhận được một khoản tiền trị giá 640.000 đôla (khoảng 13 tỉ đồng)/năm tính từ năm họ cưới nhau. Tuy nhiên, nếu Keith tái nghiện, anh chàng sẽ phải ra đi tay trắng. Hiện tại cặp đôi này vẫn hạnh phúc. Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline đã ký hợp đồng, theo đó Kevin sẽ không được nhận một đồng nào trong số tài sản 65 triệu USD của Brit khi chia tay.

THANH MẬN