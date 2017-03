“Ngã ngựa” vì quá chén ngày tết!

Ảnh minh họa. internet

Rượu - “Viagra dạng lỏng”? Thông thường trong rượi bia các loại đều có chứa cồn, do vậy với tửu lượng thông thường chỉ nên uống ít là 0,1 - 9,9 g (nghĩa là ít hơn 1 đơn vị cồn). Cụ thể, rượu có độ cồn 40 độ cồn chỉ uống 1 - 3 ly 25ml (25 - 75 ml). Rượu vang 12 độ cồn chỉ uống 1 - 3 ly 88 ml (88 - 260 ml), bia 4 - 5 độ cồn chỉ uống 1-3 ly 220 ml (2/3 – 2 lon/chai bia 330 ml). Không nên uống vượt trên 30 g (nhiều hơn 3 đơn vị cồn), nhất là những người mắc các bệnh cần phải kiêng rượu như tim mạch huyết áp, gan…

Đồ uống có cồn được coi là chất kích dục được sử dụng khá phổ biến trên thế giới. Một chút hơi men thực sự có tác dụng trong việc gia tăng ham muốn cho cả hai giới. Thậm chí, vài loại rượu như vang đỏ còn được coi là trực tiếp thúc đẩy chuyện gối chăn nên không ít người đã ra sức khai thác nó, nhất là trong những dịp lễ Tết nghỉ ngơi, thư giãn.

Tuy nhiên, rượu bia sẽ trở thành “tội đồ” khi chàng bước vào phòng ngủ với hơi thở nồng nặc hơi men, thậm chí khiến quý ông trở nên mất kiểm soát trong mọi hành động. Lúc này, hệ thần kinh mê nhiều hơn tỉnh, đáp ứng lẫn cảm giác gối chăn đều “xuống dốc”. Điều này cũng dễ hiểu bởi khi uống rượu bia uống vượt ngưỡng cho phép sẽ khiến khả năng sinh tinh kém, giảm tiết tố nam testosterone.

Khả năng sinh tinh và testosterone là 2 yếu tố quan trọng giúp sinh lý nam giới khỏe mạnh. Thiếu hụt chúng cùng với việc xáo trộn hoạt động sinh học trong dịp Tết khiến các đấng mày râu giảm khả năng “hành sự”. Tình trạng này tiếp diễn 3 – 5 ngày đã có hại, nếu kéo dài có thể gây mãn dục sớm.

Với những người có thể chất yếu, ham muốn tình dục không những không tăng mà rượu có thể gây kích thích không tốt tới hệ tim mạch, đến lúc “cao trào” nhịp tim có thể lên đến 140 – 160 lần/phút làm co thắt mạch máu, và tăng huyết áp, gây ra các bệnh tim mạch và tắc mạch máu não dẫn đến tử vong.

Do đó, ngày Tết nếu không tự kiềm chế sẽ dễ quá chén, khi làm “chuyện ấy” dễ dẫn đến bị “ngã ngựa”, hay còn gọi là thượng mã phong, phạm phòng.

“Ngã ngựa” do quá chén

Bệnh xảy ra khi “hành sự” trong lúc cơ thể mệt mỏi, cảm lạnh theo kiểu thoát dương, dương hư, cũng có thể do người đàn ông trong thời kỳ bị thoát dương do khí kém hay do ăn uống no, say bia rượu, nhất là trong các ngày lễ, Tết.

Một điều đặc biệt là cơ thể luôn có cơ chế tự bảo vệ nên “chuyện ấy” sẽ giúp giải toả xung năng, làm giảm stress, bớt mệt mỏi… Song, khi cơ thể yếu mà hoạt động tình dục mạnh, lúc cao trào thì tim phải hoạt động mạnh (đập tới 140 – 160 lần/phút), thần kinh bị kích thích, vỏ não hưng phấn quá độ. Lúc đó, cơ thể đã tìm cách hãm lại bằng cách gây ra ức chế.

Nhưng nếu sự ức chế đó quá mạnh, lan toả sẽ khiến toàn bộ hoạt động của cơ thể dừng lại, trong đó có tim, dẫn tới bất tỉnh. Đặc biệt, với những người đàn ông mắc một số bệnh lý như cao huyết áp, bệnh tim… càng có nguy cơ “ngã ngựa”.

Đông y cũng cho rằng chứng thoát dương được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc đàn ông “phạm phòng”. Đông y lý giải dương thuộc về khí. Khí thoát thì dương thoát. Khi cơ thể yếu, dương dễ thoát, kéo theo người lạnh, chân tay lạnh. Khi cơ thể khí huyết kém, sự ngưng trệ trong cơ thể kém theo, nếu giao hợp, cộng thêm xuất tinh nữa, sẽ kéo theo sự yếu đi rõ rệt và người đàn ông bị ngất trên người vợ.



Do đó theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền có nói nguyên tắc đầu tiên là không được đẩy chồng ra khỏi người vợ. Giữ nguyên “hiện trường” giúp người chồng được sưởi ấm, giữ âm dương hài hoà, có thể kích thích chồng tỉnh táo trở lại bình thường.

Cũng theo kinh nghiệm xưa, khi cấp cứu người bị “thượng mã phong”, phải làm đau để người chồng tỉnh lại. Do đó, việc cầm kim, trâm nhọn theo người, để đâm vào huyệt trường cường (nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục nam) là một cách để giúp chồng hồi tỉnh. Ngoài ra, giật tóc, giật lông, cắn 10 đầu ngón tay… đều có tác dụng.



Sau khi có dấu hiệu tỉnh lại, người chồng cần được phục hồi năng lượng, giữ ấm cơ thể, uống nước đường, gừng. Nếu vẫn mệt, đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Trong trường hợp người đàn ông có dấu hiệu ngưng thở, tim ngừng đập, cần nhanh chóng cấp cứu, hô hấp nhân tạo. Càng chờ lâu, sẽ càng khó cứu sống, chỉ cần 3 phút không có ô-xy thì não chết và việc cứu chữa hầu như hết hy vọng.

Chứng “phạm phòng” lưu truyền có thể khó xảy ra nhưng chúng ta ai cũng thừa biết tác hại của rượu bia với sức khỏe nói chung. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất là mệt mỏi, say rượu, nôn trớ, nhức đầu...

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, say rượu, bia sẽ gây hại cho tim, giết chết những tế bào thần kinh, chưa kể đến hậu quả để lại cho sức khỏe sinh sản lại âm ỉ, khó nhận thấy. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân đẩy số vụ tai nạn giao thông trong những ngày Tết tăng mạnh.