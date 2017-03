Ngán ngẩm những nàng “ex” lắm chiêu

Lưu luyến với người cũ



Trường hợp này xảy ra rất thường xuyên ấy. Sau khi chia tay người cũ, một số nàng nhanh chóng tìm được tình yêu mới hoặc quên đi tình cũ một cách dễ dàng. Nhưng, cứ thấy người yêu cũ đang bắt đầu một mối quan hệ khác là ngay lập tức các nàng tìm cách... phá hạnh phúc mới của ex.



Có người cố tình kể lại những kỷ niệm của chuyện tình cũ, hoặc cố tình để "người mới" của ex phải tức điên vì sự xuất hiện liên tục của mình... Thu (19 tuổi) sau khi chủ động chia tay Đức thì đến ngay với người khác chỉ trong vòng một tháng.



Buồn chán, tuyệt vọng nhưng rồi Đức cũng cố quên đi và có người yêu mới. Lúc này, Thu vừa chia tay người yêu sau Đức, vì “nó thua kém Đức nhiều lắm!”. Thế là nàng ta bày ra chiêu... "cướp" Đức.



Ban đầu, Thu nhắn tin mùi mẫn kể lể chuyện xưa cho Đức động lòng, nhưng mãi vẫn không hiệu quả. Thu bắt đầu tìm hiểu bạn gái mới của Đức – là Huyền, để “chơi chiêu” khác. Một mặt, Thu "dằn mặt" Huyền để Huyền sợ, mặt khác, Thu liên tục nhắn tin đòi bỏ đi để Đức... quay lại.



Vốn dĩ Đức không yêu Thu nhưng vì sợ trong phút dại dột, cô gái có làm gì thì hối không kịp, nên Đức đã vội vàng đến gặp Thu. Nàng khóc lên khóc xuống như mưa, kể lể mình nhớ nhung Đức và muốn Đức quay lại như xưa. Rồi Thu còn bêu xấu Huyền trước mặt Đức. May mắn thay, cả Huyền và Đức vì yêu nhau thật lòng nên không bị những trò xấu xí của Thu làm lung lay.



Thường thì những nàng ex này quá ích kỷ, không chịu được cảnh người cũ của mình hạnh phúc bên ai đó. Các nàng chỉ muốn càng nhiều người yêu thương mình càng tốt, mặc dù có khi chính bản thân các nàng ấy đã đá ex chứ không phải là người "bị đá".



Những cô nàng xấu tính này chỉ muốn chiếm hữu ex chứ không hẳn là yêu, vì vậy, càng cố bao nhiêu thì càng về tay trắng bấy nhiêu. Người ta đã yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, còn mình thì đi phá vỡ, liệu có nên hay không?



Nếu hành xử như vậy thì chỉ khiến cho mối quan hệ giữa những cô nàng đó với ex càng trở nên mong manh hơn mà thôi. Khi đã không còn tình yêu thì không nên khiến cả hai khó xử vì bị tổn thương vì những việc làm xấu xí.







Mặc dù nhiều nàng đã có người yêu mới hẳn hoi, nhưng khi thấy ex hạnh phúc bên người í thì vẫn tỏ ra ghen ghét, đố kỵ và tìm cách phá bĩnh. "Chiêu" thông thường nhất là tỏ vẻ ta đây hiểu về ex và có nhiều kỷ niệm, ràng buộc khó quên giữa hai người. Những cô nàng kiểu này muốn chứng minh mình là "số 1" trong lòng ex và người mới chỉ là "kẻ đến sau" đáng thương hại mà thôi.Thành (18t) chia tay Thúy được một thời gian thì cả hai đều có người yêu mới. Trước mặt Thành, Thúy luôn tỏ ra ngưỡng mộ Nga – người yêu của Thành vì Nga năng động, cá tính và tự lập từ sớm.Tuy trước mặt Thành, Thúy luôn tỏ ra bao dung độ lượng và tốt tính như vậy, nhưng sau lưng lại nói xấu Nga liên tục. Cô nàng đi rêu rao khắp trường là Nga xấu tính, đi cướp người yêu của Thúy (?). Không lâu sau đó, Nga và Thành chia tay vì không hợp nhau, Thúy lại được đà đi kể lể là tại vì Thành còn yêu Thúy nên Nga và Thành mới chia tay.Ngạc nhiên là ở chỗ Thúy đã có người yêu mới sau Thành rồi, nhưng vẫn cứ thích xen vào chuyện của Thành. Sau một thời gian, Thành cũng đã nhận ra sự xấu tính của Thúy nên từ mối quan hệ bạn bè sau-tình-yêu tốt đẹp thì đã lờ hẳn và cạch mặt nàng vì... sợ.Không phải chàng trai nào cũng có những ex đáng sợ như vậy, nhưng quả thực, con trai rất sợ bị ràng buộc khi mọi chuyện đã chấm dứt. Chỉ vì ích kỷ, ghen tị mà nhiều khi con gái có những hành động rất khó chịu. Các nàng cảm thấy thích thú khi "chọc ngoáy" vào cuộc đời của ex, tỏ ra mình quan trọng với ex, nhưng phần lớn chỉ nhận lại thái độ mệt mỏi, coi thường từ phía ex, thậm chí còn mang tiếng vô duyên, "trơ" nữa cơ.Thế nếu bạn có người yêu có ex là những cô nàng xấu tính thì sao? Để đối phó với những nàng ex xấu tính như thế này, bạn... không nên làm gì cả. Vì thực tế là bạn đã hơn nàng ex kia một bậc rồi mà, chính nhân cách và sự bình tĩnh của bạn mới chứng minh bạn hơn nàng ex kia.Điều này càng cho thấy bạn là người khôn ngoan và có học thức, chứ không nhiều chuyện và rầy rà như ex của chàng. Sự lạc quan và bình tình đã chứng tỏ bạn “trên cơ” ex rồi, chẳng có đối thủ nào có thể đánh bại bạn được đâu. Hãy thật sáng suốt khi đối phó với những nàng ex "xấu xí" này nhé!