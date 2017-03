Nghi ngờ giới tính của người yêu

H.Y thân, Trước tiên tôi phải nói với cháu rằng không ai có thể quyết định được tương lai cho cháu. Như thế để cháu đừng quá kỳ vọng vào những tư vấn của tôi, nhất là tư vấn qua thư lại càng khó. Tư vấn được định nghĩa là đem một tình hình cụ thể vào một cảnh chung rộng lớn hơn để cố gắng xem toàn bộ vấn đề. Nói chung, tư vấn là để giúp ta suy nghĩ cái chủ quan của ta so với cái khách quan của người ngoài cuộc. Tôi muốn trả lời câu hỏi thứ ba của cháu trước. Người yêu của cháu hiện nay biết rõ là anh ấy đang làm gì, với ai, như thế nào, và lúc nào. Khi yêu thì phải tránh cái tham vọng là làm người ta biến chất vì mình, vì tình yêu. Cái suy nghĩ ấy là cái chủ quan của mình, bị ảnh hưởng khi người mình yêu chỉ nói những gì mình muốn nghe. Yêu là bồi dưỡng những cái đã có ở người ta và ở mình cho đậm đà hơn. Trong trường hợp của cháu thì cháu phải biết cái gì mình chấp nhận ban đầu và nó có thể mãi mãi như thế mà cũng có thể thay đổi theo hướng này, hướng kia tùy người ta hơn là mình muốn. Câu hỏi thứ hai là khó nhất vì thế nào là tình yêu thật sự? Khi con người yêu thì thích cái hiện tại mà cái hiện tại ấy được đối chiếu với cái tương lai mình hy vọng tình yêu ấy sẽ đưa đến. Tức là khi yêu thực sự thì tiềm thức ta đưa ra một kế hoạch tâm lý để thu hút tâm lý của bạn mình vào chung một hướng xây dựng. Do đó, yêu thực sự thường làm con người mất bình tĩnh mà đi đến “trận cuối cùng” mới chịu nhận là thành công hay thất bại. Tiếng Pháp có hai chữ: “Aimer” và “passion” mà ta dịch là say mê. Trở lại với câu hỏi đầu tiên của cháu. Bình thường trong sinh lý và sinh dục con người có hai mức, hai tầng khác nhau, có khi ghép dính, có khi có khoảng cách. Đấy là cái sung sướng – có người sung sướng một mình cũng được và là đủ – và yếu tố con người như là người hoặc con người như “dụng cụ” cho ta cái sung sướng ấy. Ở đây nên hiểu rõ là sung sướng trong sinh lý/sinh dục không đồng nghĩa với ý niệm thế nào là hạnh phúc dù nó cũng có vai trò nhất định. Tức là hạnh phúc phải có “hưởng và tạo” cái sung sướng ấy mà ngược lại cái sung sướng ấy – với một người hay với nhiều người, đồng giới hay khác giới – không bảo đảm là đạt hạnh phúc nếu đối tác không “hồi âm” 100% ngay từ ban đầu. Tình yêu có trong sự che giấu không là yêu thực sự mà chỉ là dụng cụ để sung sướng. Giáo sư tâm lý, bác sĩ tâm thần học Lương Cần Liêm