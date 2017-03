Nghi vợ có thai với người khác, dùng xăng thiêu

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Huỳnh Tiến Dũng (SN1976, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh VĨnh Long, tạm trú Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) về hành vi “giết người”.



Quá trình điều tra, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội đã thiêu chết vợ của mình là chị Phan Ngọc Chanh (SN 1978, ngụ xã Tân An Hội, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và có ý định sát hại luôn người tình của vợ nhưng ý định này bất thành.



Theo kết quả điều tra, Dũng và chị Chanh cưới nhau cách đây không bao lâu; tuy nhiên chỉ là buổi tiệc ra mắt họ hàng 2 bên gia đình, bạn bè, người thân chứ không có đăng ký kết hôn theo những quy định của pháp luật. Sau đám cưới, 2 người trở lại TP.HCM thuê phòng trọ tại Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân để làm thuê kiếm sống.







Huỳnh Tiến Dũng (phải) và vợ, tức chị Phan Ngọc Chanh

Huỳnh Tiến Dũng (phải) và vợ, tức chị Phan Ngọc Chanhtrong ngày cưới nhưng mấy ai ngờ sau đó là một kết cục đau lòng

Thời gian gần đây, vợ chồng Dũng – Chanh xảy ra mâu thuẫn nên Dũng bỏ nhà tạm lánh mặt, theo các công trình xây dựng rày đây mai đó làm thợ hồ kiếm sống. Khoảng thời gian này Dũng nghe nhiều tin đồn về việc vợ có quan hệ với người đàn ông khác, đã mang thai và vừa đi bệnh viện để trút bỏ đứa con mà quan hệ bất chính có được, nên máu ghen tuông nổi lên.Do đó, khoảng 20h đêm 9/6, Dũng gọi điện về nhà cho vợ để hỏi kiểu “chụp mũ” rằng, ai là người ký tên cho Chanh phá cái thai trong bụng? Thế nhưng câu trả lời của Chanh như gáo nước lạnh tạt vào mặt Dũng “việc tôi phá thai hay ai dẫn đi phá thai không có liên quan gì đến anh nữa vì giữa tôi và anh không có mối quan hệ gì hết, kể cả việc tôi ngủ chung với bạn trai cũng không liên quan gì đến anh”.Trong cơn tức giận Dũng đã lớn tiếng chửi mắng vợ thậm tệ qua ĐTDĐ rồi tắt máy. Trong cơn cuồng ghen Dũng liền này sinh sẽ âm thầm quay về phòng trọ, nếu bắt gặp người tình của vợ ở đó, sẽ ra tay sát hại luôn cả hai người cho bõ tức.Ngay lập tức Dũng vào công trình xây dựng mình đang làm gần đó là 1 con dao Thái Lan cất giấu trong người, rồi lấy xe gắn máy hiệu FX màu đỏ BKS: 51Z8-7481 chạy về. Trên đường đi, Dũng liền vạch ra trong đầu một kế hoạch khác nên tấp xe vào 1 điểm bán xăng lẻ ngay gần ngã tư Tỉnh lộ 10 – Quốc lộ 1A để mua 20 ngàn đồng xăng chứa trong một bịch ni-long.22h đêm cùng ngày về đến phòng trọ tại phòng số 16 nhà trọ số 934/4 Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Dũng đập cửa ầm ầm, chửi bới liên tục nhưng Chanh vẫn im lặng ở trong phòng. Lập tức Dũng ra xe lấy bịch xăng tưới vào khe cửa phòng, chảy tràn vào bên trong.Thấy căng thẳng, chị Phan Thị Lê (SN 1990, ngụ xã tân An Hội, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phòng trọ trên, là cháu ruột của chị Chanh) đã ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, Dũng đẩy chị Lê ra ngoài phòng, khép cửa lại để nói chuyện với vợ.Tại đây Dũng yêu cầu chị Chanh đưa ĐTDĐ để kiểm tra nhưng Chanh nói rằng, đã vứt ĐTDĐ đi đâu rồi? Do đó Dũng đè chị Chanh xuống nền nhà để bóp cổ, làm lượng xăng dũng đổ xuống dính đầy quần áo của người phụ nữ.Buông tay khỏi cổ vợ, Dũng rút quẹt gas bật đốt làm chị Chanh quằn quại kêu cứu trong đau đơn. Nghe tiếng kêu cứu nhiều người trong xóm trọ chạy đến, cũng kịp lúc thấy Dũng chạy bộ tháo chạy khỏi hiện trường.Chị Chanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng đến ngày 13/6 thì tử vong do bị phù phổi cấp, bỏng da 80% cơ thể.Được biết khi gây án, Dũng bị lửa bén vào 2 ống quần làm bỏng hai cẳng chân. Khi tháo chạy khỏi phòng trọ trên thì Dũng đón xe ôm đến một phòng khám tư ở Q.Tân Phú chữa trị. Tuy nhiên, Dũng đã bị các trinh sát công an Q.Bình Tân bắt giữ vài ngày sau đó, khi đang lên kế hoạch tẩu thoát.