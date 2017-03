"Ngoan" trong chuyện ấy

Nhiều ông chồng cũng mong vợ mình được như vậy nhưng ít ai dám thổ lộ. Ngược lại, các bà cũng dè dặt trong chuyện phòng the, thường thì chỉ dám trung thành với “truyền thống”, có biết phá cách cũng ít dám vì sợ bị đánh giá là thiếu đoan trang.



Thực tế khác hẳn suy nghĩ của các bà. Nếu tìm hiểu, các bà sẽ thấy đàn ông đòi hỏi vợ mình đoan trang mọi lúc, mọi nơi trừ… buồng ngủ! Nếu được vợ tinh nghịch một chút, người chồng sẽ cảm thấy mình may mắn và chôn giấu niềm vui đó một mình, không kể cho ai nghe. Vì thế, ở chốn phòng the, chuyện người vợ có sáng tạo chút gì cũng là “chuyện chúng mình”, người ngoài không thể biết được. Xác định như vậy để chị em yên tâm, chuyện “yêu nhau” là vấn đề của chỉ riêng hai người, quan trọng là tìm được sự thống nhất.



Khi mới cưới, người vợ lỡ thuần thục rồi, cũng phải “giả nai” để chồng yên tâm là mình lấy được người vợ “mới toanh”. Điều đó có lẽ cũng cần thiết (khi mà người chồng nào cũng lăm lăm đòi hỏi trinh tiết của tân nương). Nhưng, khi đời sống vợ chồng trải qua nhiều năm, người vợ không cần ngơ ngác mãi, mà nên không ngừng sáng tạo. Không cần nhiều, mỗi ngày biến tấu một chút, chủ động hơn một tí là đã “ăn tiền” rồi. Sự tiến bộ của người vợ qua từng cuộc “giao ban” càng khiến người chồng yên tâm, vì tin rằng chính mình đã “đào tạo” được vợ, chứ chẳng phải cô ấy là người như vậy.



Trong khi “rèn luyện”, người vợ cũng cần trao đổi với chồng một cách cởi mở, dạng như “thế này anh có thấy thoải mái không?”, “em không biết anh có thích thế này không?”. Vốn “chuộng lạ”, lại được vợ tạo điều kiện để chủ động chọn lựa, chắc chắn chồng sẽ thích mê tơi chứ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện trách móc vợ quá rành rẽ.



Ngược lại, người chồng học hỏi được trong phim, trên mạng “chiêu” gì đó mới mẻ, áp dụng từng bước, vừa áp dụng vừa thăm dò, dành quyền lựa chọn cho vợ, thì cũng sẽ khó bị vợ trách.



Người vợ nào cũng biết câu “một miếng của lạ bằng một tạ của quen”. Sòng phẳng mà nói, nếu người vợ cứ để chồng quen với hình ảnh rụt rè, thụ động trong phòng ngủ, sẽ dễ khiến chồng tơ tưởng “một miếng của lạ” nơi khác. Về mặt quán tính trong tư duy, con người luôn cần cái mới, mà nhìn vợ mãi cũng thấy có nhiêu đó, sẽ liếc chỗ khác để tìm…

Việc làm mới mình trong tình dục thoạt nghe tưởng đáng sợ, nhưng kỳ thực, chỉ cần vượt qua rào cản tâm lý là việc thực hiện rất đơn giản. Các ông chồng đã quen với nếp nghĩ “vợ là cơm nguội”, nay bất ngờ thấy món “cơm nguội” ấy được hâm nóng, hôm thì thêm món này vào, bữa thì thêm vị kia vô, sẽ bị hấp dẫn ngay.





Theo ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng

(Quyền Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân TP.HCM)/PNO