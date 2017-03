Ngột ngạt bởi tình yêu bị “đóng khung”

“Mình không thích, nhưng người ấy thích”



Anh Đài (lớp 11 trường THPT Thủ Đức) vốn là một cô nàng cá tính, năng động, nhưng từ khi có tình cảm với một anh chàng lớp bên cạnh, cô nàng thay đổi hẳn. “Mình nhớ có lần cậu ấy ghi trên facebook là thích con gái để tóc dài, hiền lành nhưng suy nghĩ sâu sắc, mình bắt đầu để tóc dài, ít chạy giỡn hơn và tỏ vẻ am hiểu”, Anh Đài tiết lộ.



Tuy nhiên, chính vì chỉ “đóng khung” để vừa lòng anh chàng nên mọi hành động của Anh Đài đều… trớt quớt. Trước mặt “đối tượng”, cô nàng ngồi khép nép, nhu mì và nói chuyện dài dòng, cao siêu quá mức cần thiết. Nhưng khi anh ấy đi khỏi, Đài sẵn sàng… đập bàn để mắng thằng bạn, kể chuyện bậy, chống chân lên ghế và búi tóc bằng… cây viết.



Yêu nhau được gần một năm nhưng Thùy Trang và Hoàng Hải (lớp 12 trường THPT Nguyễn An Ninh, Q.10) vẫn… khách sáo với nhau. Lí do Trang đưa ra là: “Dễ dãi quá sẽ khiến Hải ỷ lại. Chi bằng khó khó một chút để tình yêu được bền”.



Hải bảo rằng không thích những cô gái thực dụng, do đó Trang ít khi đòi đi xem phim, ăn uống và lúc nào cũng “cưa đôi”. Trang bảo thích con trai nghiêm túc, vì vậy những cuộc trò chuyện của Hải luôn xoay quanh tương lai, học tập, thể thao. Có đôi khi anh chàng muốn nắm tay Trang nhưng lại sợ Trang “đánh giá”, nên đành rụt tay lại.







Đừng để tình cảm của bạn trở nên ngột ngạt bởi những quy tắc "bất di bất dịch". (ảnh minh họa)

Chiếc khung bị vỡ

Theo DT/ Mực Tím

Khi cố gồng mình tạo hình tượng trước mặt người ấy mà không có hiệu quả, Anh Đài bắt đầu mệt mỏi. Đến khi “đối tượng” có bạn gái, Đài lại trở về con người thật của mình.“Đối tượng” ngạc nhiên: “Anh tưởng trước giờ em hiền, ai dè cá tính như thế, nhìn em thoải mái hơn trước rất nhiều đấy”. Nghe lời nhận xét ấy, Đài dở khóc dở cười. Cô bạn nhận ra: “Nếu có tình cảm mà không sống thật với bản thân thì đó chưa phải là tình yêu chân thành”.Còn Thùy Trang cảm thấy bắt đầu chán khi suốt ngày chỉ đi chơi ở những nơi quen thuộc, nhiều lần cô nàng muốn góp ý với Hải nhưng lại ngại nên thôi. “Mình thích con trai nghiêm túc nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh. Cậu ấy đã áp dụng sai.Có lần mình góp ý rồi rủ cậu ấy “đổi gió” bằng cách đi xem phim, cậu ấy khiến mình… cụt hứng khi trả tiền xong còn nhắc mình… đưa lại một nửa theo thông lệ trước đó”, Trang chia sẻ.Còn Hải thì bắt đầu chán nản khi lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với người yêu và cô nàng luôn tỏ ra chán nản khi Hải nhiệt tình trò chuyện. Có lần, Hải “phá vỡ khung” bằng cách sống thật với tính cách, kể chuyện cười cho Trang và chọc ghẹo cô nàng.Thấy không quen, Trang phản ứng: “Kì quá, cậu có thôi đi không!”. Cảm thấy gò bó vì bị đóng khung, nhưng khi khung vỡ, chính họ lại cảm thấy thất vọng về tình yêu của mình.Nếu vì tình yêu mà bạn thật sự muốn thay đổi theo hướng tích cực, đó là điều tốt. Nhưng gò ép mình vào khuôn khổ, quy tắc nào đó, trong khi chính bạn không thích, thì tình cảm trở nên nặng nề và mệt mỏi.Là chính bạn vẫn tốt hơn và mang phong cách riêng cơ mà, gò ép trong khung liệu có hoàn hảo thật sự và khiến bạn hạnh phúc?