Ngủ gần con, cha giảm ham muốn

Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người cha ngủ gần con cái có lượng hormone testosterone thấp hơn so với những người ngủ riêng với con cái. Lượng testosterone giảm khoảng 30% so với bình thường hoặc ít hơn 50% so với những người đàn ông có tuổi.Testosterone của người cha có liên quan đến hành vi làm cha mẹ và sự tương tác giữa các loài. Mức testosterone cao thường gắn liền với khả năng làm cha mẹ, chăm sóc con cái sẽ thấp hơn. Bởi làm cha sẽ tốn rất nhiều thời gian và năng lượng nên cơ thể tạm thời giảm việc sản xuất hormone tình dục.Lee Gettler nói: “Điều này là bằng chứng sinh học cho thấy tạo hóa cơ thể đàn ông từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho vai trò làm cha và trách nhiệm trong việc chăm sóc, gần gũi con cái".