Ngủ yên nhé, tình cũ!

Mở lòng để thấy mình vẫn nữ tính và quyến rũ Mở lòng để thấy mình vẫn nữ tính và quyến rũ



1. Cho phép mình buồn... chỉ một thời gian ngắn thôi

Theo Sandra Ann Miller, đồng tác giả cuốn “A Sassy Little Guide to Getting Over Him”: Để bản thân được phép đau buồn cũng là cách đưa bạn thoát khỏi những nặng nề tâm lý nhanh hơn. Hãy cứ khóc, cứ thổn thức, thậm chí hét lên nếu bạn muốn, bật “Someone like you” thật to để nghe đi nghe lại, làm bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy cho bản thân một giới hạn thời gian để được phép đau buồn, đừng cố kìm nén, như thế bạn không phải mang theo nỗi đau mãi mãi.

2. Đóng mọi cánh cửa liên lạc

Bạn không cần phải xem những status cập nhật của anh ta trên web cá nhân làm gì - cho dù chỉ là một câu viết bâng quơ về việc anh ta thích món sandwich trong bữa trưa như thế nào, vì điều đó có thể gợi nhắc bạn đến “ngày chúng mình cùng ngồi ăn sandwich”. Vì thế, nếu bạn không muốn xóa anh ta khỏi friendlist hay không muốn vĩnh viễn không còn tin tức gì về anh chàng, ít nhất hãy ẩn nick của anh ta ra khỏi thông tin cập nhật hàng ngày về bạn bè của bạn.

3. Tâm sự với bạn bè

Hãy tìm những người bạn đáng tin cậy để chia sẻ nỗi lòng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy, cảm xúc khi được thốt ra thành lời nói có tác dụng giải tỏa hơn rất nhiều, ngay cả nỗi buồn hay sự tức giận cũng vợi đi bớt. Song hãy tâm sự trong những lúc chuyện phiếm, đừng trút bỏ nỗi lòng tại một cuộc nhậu hay chè chén linh đình, sẽ chỉ khiến bạn thấy yếu đuối hơn và không thể ngăn bản thân gọi cho người cũ lúc đêm về.

4. Làm điều anh ta ghét

Trước đây anh chàng không bao giờ muốn thấy bạn uống bia? Vậy giờ bạn cứ thử uống đi, thậm chí là dùng thêm chút rượu. Anh chàng từng nghĩ con gái là phải để tóc dài? Bạn cân nhắc tới chuyện chuyển sang mái tóc tém nhé! Làm điều gì đó hoàn toàn không phù hợp với anh ta sẽ dễ dàng giúp bạn quay trở lại là chính bản thân mình.

5. Thay đổi không gian sống

Kê lại đồ đạc trong phòng sẽ cho bạn cảm giác về một cái nhìn hoàn toàn mới, tạo đà cho bạn tiến về phía trước. Ít ra cũng thay ga trải giường, vỏ bọc ghế salon, xóa đi mọi ký ức về nơi anh ta từng ngồi, từng hiện diện.

6. Thay đổi đôi chút về diện mạo

Chia tay bạn trai không nên là động lực biến bạn từ một tiểu thư phong cách liễu yếu thành cô gái hippi ưa quậy phá. Hãy chỉ thay đổi một chút thôi, về kiểu tóc, cách ăn mặc, trang điểm, highlight tóc một chút hoặc sơn móng tay sang một tông màu hoàn toàn mới. Ví dụ trước đây bạn gắn với màu trung tính, lần này hãy thử sơn đen.

7. Đến phòng tập hàng ngày

Điều này rất có ích cho bạn - vừa giảm stress vừa bắt cơ thể mệt mỏi, bạn không còn thức được đến 2-3 giờ sáng để chong mắt nhìn lên trần nhà. Đăng ký một lớp cùng với người bạn của mình nhé!

8. Nuông chiều bản thân

Theo nghiên cứu, não bộ không phân biệt được sự khác nhau giữa đau đớn thể xác và đau đớn trong tâm hồn, bởi thế, nếu tâm hồn bạn đau, hãy tìm cách ve vuốt thể xác, bạn sẽ thấy được giải tỏa. Giờ là lúc tiêu tiền vào spa, hoặc đi massage mặt, chân trong tiệm massage dù chỉ 30 phút.

9. Thử thách bản thân

Bạn luôn muốn được tham gia lớp học guitar hay lớp luyện tiếng Pháp, hoặc thử sức trong một lĩnh vực mới mà chưa có thời gian? Giờ là thời điểm thích hợp đấy. Các chuyên gia cho rằng, đưa mình vào những thách thức mới có thể giúp bạn quên bóng hình người xưa.

10. Mở lòng

Đừng tự kỷ ám thị rằng mình không còn có thể yêu ai được nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, mở lòng với bên ngoài, trò chuyện thật thoải mái với bạn bè (cũ và mới) ở quán cà phê, đánh mắt với anh chàng bạn tình cờ gặp trong quán. Làm bất cứ điều gì để thấy mình vẫn nữ tính và quyến rũ, bạn sẽ thấy yêu đời, chuyện tình đã qua chẳng là gì to tát cả.

Theo H.A (DT/ Cosmopolitan)