Người Australia hạnh phúc nhất thế giới

Người Australia hài lòng nhất với cuộc sống. Ảnh: News.

Theo News, bảng chỉ số "better life initiative" so sánh 34 quốc gia thành viên của OECD dựa trên 11 chỉ tiêu, trong đó có thu nhập, sức khỏe, giáo dục, sự cân bằng gia đình và công việc, độ an toàn, chính quyền, môi trường, nhà cửa và sự thỏa mãn trong cuộc sống.

Kết quả cho thấy người Australia hài lòng nhất với cuộc sống, tiếp đến là người Canada, Thụy Điển, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Mỹ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Luxembourg.

OECD kết luận rằng người Australia vượt trội trong các tiêu chuẩn đánh giá về một cuộc sống sung túc. Theo đó, thu nhập của các hộ gia đình ở Australia vượt mức trung bình của OECD, tương tự như tuổi thọ và sự thỏa mãn nói chung.

Bảng chỉ số còn cho thấy các bà mẹ thường tìm được việc làm sau khi con đi học, chứng tỏ phụ nữ dễ dàng cân bằng được công việc và gia đình. Trong khi đó, người Australia lại làm việc ít hơn hầu hết người dân khác thuộc OECD.

Tình trạng ô nhiễm cũng thấp hơn hẳn so với các nước OECD khác, trong khi sự tham gia của dân chúng vào các hoạt động cộng đồng rất cao. Số người đi bỏ phiếu trong cuộc bầu năm ngoái là 95% - cao nhất trong OECD.

Theo Song Minh (VNE)