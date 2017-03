Người dân ven đô khốn khổ vì giới trẻ mê hoa cải

(Theo VTC News)

Từ cuối tháng 11, hoa cải nở rộ trên khắp các vựa rau ở ngoại thành Hà Nội. Thôn An Lạc, Trâu Quỳ, Gia Lâm vào những ngày cuối tuần là những địa điểm thu hút rất nhiều bạn trẻ và nhiếp ảnh gia đến lưu giữ vẻ đẹp của hoa dưới cái tiết trời đông se lạnh.Tạo dáng và làm đẹp cho mình nhưng vô tình các bạn trẻ đã dẫm đạp lên hoa, những vườn cải lung linh sắc vàng bỗng chốc trở thành những bụi cải ngổn ngang gãy lụi. Trong mắt người nông dân, họ bỗng dưng trở thành…. “giặc hoa cải”.Để bảo vệ mùa màng, người nông dân bất đắc dĩ phải “ban hành” những “lệnh cấm”. Ông Lâm Văn Cường, chủ một vườn cải tại thôn An Lạc cho biết: “Mấy tuần trước, cũng cho các cháu vào chụp ảnh thoải mái, vì nhìn thấy các bạn trẻ làm đẹp bên cây cải, mình cũng thấy vui. Nhưng do ý thức nhiều bạn kém quá, dẫm đạp gãy lụi cả rau, có người còn bẻ cành để chụp và mang về nhà. Do vậy mới phải đưa ra lệnh cấm này”.Dọc những bờ ruộng đã xuất hiện những biển cấm quay phim chụp ảnh, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50-100 ngàn đồng. “Những lệnh cấm được ban hành đã có hiệu quả. Vườn cải nhà mình không còn thấy những nam thanh nữ tú xuống ruộng chụp ảnh nữa”, ông Cường cho biết thêm.Chị Nguyễn Thị Soi, chủ một vườn cải khác lại chọn giải pháp thu tiền: “Tôi đã từng treo biển cấm, nhưng vì nhiều bạn trẻ muốn chụp ảnh nên cũng đành đồng ý, tôi phải ngồi trông và thu một ít tiền để nâng cao ý thức của các bạn”.Lệnh cấm trên vườn cải nhà chị Soi giờ đã thay vào đó là một tấm biển “10.000 đồng/người”. Chị cũng phải cắt cử thêm người nhà trông không cho các bạn xuống giữa vườn rau mà chỉ đứng chụp trên bờ.Nhiều bãi trông đỗ xe tự phát cũng mọc lên để giữ trật tự đi lại cho người dân trong làng. Một thanh niên trông giữ xe cho biết: “Nhiều người đến chụp ảnh để xe bừa bãi trên lòng đường gây cản trở giao thông đi lại, mình ở đây cũng vừa để nhắc nhở, sắp xếp xe cộ và trông nom mọi người không dẫm lên cây, làm hỏng hoa màu của dân”.Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi cách đó không xa tại một vườn cải vẫn còn rất đông các bạn trẻ xuống tận giữa ruộng để chụp ảnh, vì khu vườn này không có người trông và không thu tiền. Các bạn vẫn vô tư dẫm lên vườn cải chụp ảnh mặc dưới chân mình là những cành cải đã gãy gập ngổn ngang.Cũng tới để ngắm hoa, chị Trần Thị Hương Lan, quản lý một trường mầm non tại 170 Nghi Tàm, tâm sự: “Hoa làm đẹp cho người cho đời, nhưng không vì cái đẹp trước mắt mà làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của cả một vườn hoa. Quan trọng hơn là phải biết quí trọng công sức của những người nông dân. Đó mới là văn hóa yêu hoa”.Bác Nguyễn Văn Quý, tổ trưởng tổ dân phố An Lạc cho chúng tôi biết thêm: “Dù đã có lệnh cấm, nhưng nhân dân cũng đang bàn bạc, sẽ linh động cho phép vào chụp ảnh và cử người để hướng dẫn các bạn, mong mọi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ hoa màu của người dân”.