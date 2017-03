Người hạnh phúc kiếm ra nhiều tiền

Người hạnh phúc kiếm được nhiều tiền hơn. Ảnh: Webdes



Theo Lê Hùng (VNE)



Nghiên cứu được tiến hành bởi giáo sư kinh tế Satya Paul tại Đại học Western Sydney, Austrailia. "Chúng ta biết rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, để xem xét điều ngược lại có đúng hay không. Từ đó chúng tôi tìm hiều những người hạnh phúc có thể kiếm ra nhiều tiền hơn hay không", ông chia sẻ về khởi điểm của nghiên cứu.Để tiến hành điều tra, Paul và các đồng nghiệp xem xét dữ liệu từ các hộ gia đình, thu nhập của người lao động ở Australia. Cuộc khảo sát thu thập thông tin về mức độ hạnh phúc tự đánh giá của 9.300 người, ông phát hiện ra rằng người hạnh phúc yêu thích công việc của mình, làm việc nhiều hơn và do đó kiếm được nhiều tiền hơn, Natureworldnews cho hay.Sau khi xem xét các yếu tố kiểm soát khác như tuổi tác và giới tính, ông thấy rằng những người Australia hạnh phúc có sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, họ kiếm được nhiều hơn mỗi năm 1.700 USD so với những người cảm thấy ít hạnh phúc.Trong một nghiên cứu gần đây với dữ liệu lấy từ các thanh thiếu niên Mỹ cũng cho kết quả tương tự. Các thanh niên hạnh phúc có xu hướng kiếm nhiều tiền hơn so với những đồng nghiệp sống ảm đạm, hay có tâm trạng tiêu cực.