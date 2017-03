Người mẹ là lá chắn cho trẻ

Vì đâu con trẻ bị xâm hại? Nguyên do của các vụ cha ruột xâm hại tình dục con cái hầu hết đều bắt nguồn từ sự nghèo khó, thất học, nghiện rượu, đạo đức suy đồi; người mẹ thiếu quan tâm, gần gũi con cái… Trong một vài trường hợp, nguyên nhân còn do người mẹ thường xuyên đau ốm, không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý… Sự phát triển của xã hội đôi khi cũng kèm theo những hệ lụy. Chẳng hạn các trang web đen đôi khi ám ảnh đời sống một bộ phận. Sau đó là rượu bia khiến con người không làm chủ bản thân. Sự quản lý lỏng lẻo của gia đình cũng là lý do dễ khiến con trẻ bị xâm hại… Gia đình phải là chốn an toàn Trước đây, theo báo cáo của các ngành chức năng về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, đối tượng bị xâm hại thường là trẻ đường phố, trẻ di cư, trẻ đi lao động sớm phải sống xa gia đình ở các đô thị. Theo thời gian, các tổ chức chăm sóc trẻ đường phố đã phủ kín từng địa bàn. Nhờ các tổ chức này, các em đã được tập huấn cách phòng, chống xâm hại tình dục, HIV; xa lánh ma túy… Dần dần những đứa trẻ ngỡ dễ bị xâm hại tình dục nhất đã có cách tự phòng vệ riêng. Những trẻ nhỏ sống cùng gia đình thường được cho là ít nguy cơ bị xâm hại tình dục. Thế nhưng thực trạng xâm hại tình dục trẻ em gần đây cho thấy đối tượng làm chuyện đồi bại với các em thường là những người có mối quan hệ quen biết, đã tạo được niềm tin với gia đình các em. Không phải người xa lạ mà chính cha dượng, bạn của cha, hàng xóm, thậm chí cha đẻ của các em đã giở trò đồi bại sau những lần họ nhậu nhẹt hoặc xem phim đồi trụy. Sau khi bị tai nạn, các em thường rơi vào mặc cảm, tự ti, căm ghét bản thân. Đến nay, con số cụ thể của tình trạng này vẫn chưa được đưa ra. Bởi lẽ vì những lý do riêng, nhiều người trong cuộc không muốn công khai sự thật đau lòng đó. Người lớn trong gia đình cần dạy con trẻ cách tự vệ trong những tình huống khác nhau. Cha mẹ cần dạy cho trẻ cách quan sát và nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, biết tránh xa những nơi và người nào khiến trẻ cảm thấy không an toàn. Khi trót xảy ra chuyện, người lớn cần tin lời trẻ, tránh đổ lỗi cho trẻ làm trẻ bị tổn thương thêm lần nữa. Cha mẹ cũng cần giúp con trẻ biết cách tránh khêu gợi lòng ham muốn của người khác trong cách ăn mặc, cách đi đứng… Tất cả những điều này đã được những người làm công tác xã hội in thành tài liệu, tờ rơi để phát và tập huấn thường xuyên cho trẻ đường phố. Nếu trường học, hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em… chung tay truyền thông tương tự đến từng gia đình, bức tranh về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có lẽ không u tối đến thế. ĐÔNG YÊN