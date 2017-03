Người Mỹ ngày càng sợ hôn nhân

Thoạt nhìn thì đúng là như vậy. Giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, hôn nhân đang ngày càng suy giảm ở Mỹ.



Năm 1960, 72% người Mỹ trưởng thành kết hôn, trong khi năm 2010 chỉ là 51%. Con số này giảm mạnh 5% so với một năm trước đó là 2009.



"Chúng ta đang ở đỉnh điểm của việc xem hôn nhân trở thành thứ ít quan trọng trong cuộc sống và trong việc định hình cuộc sống của con cái", Bradford Wilcox, giám đốc Dự án hôn nhân quốc gia và là giáo sư Đại học Virginia, cho biết.







Tình trạng hôn nhân của người Mỹ: màu vàng chỉ số người kết hôn (giảm mạnh từ năm 1960 đến nay), màu xanh dương là nhóm đã ly dị hoặc ly thân, xanh da trời là nhóm góa bụa, và tím là nhóm chưa hề kết hôn. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu Pew.

Người Mỹ cũng kéo dài thời gian độc thân trước khi đi đến đám cưới - trung bình lứa tuổi kết hôn lần đầu là 26,5 đối với nữ và 28,7 đối với nam giới, cao nhất trong lịch sử. Số còn lại chọn cách sống chung, sống một mình hoặc không tái hôn sau khi đã ly dị.Theo BBC, tại Anh, phụ nữ trung bình trì hoãn đến tận tuổi 30 mới lấy chồng, trong khi tuổi trung bình của các chú rể là 32. Ở cả hai quốc gia này, con số đám cưới đều đang ở mức thấp chưa từng có.Người ta cho rằng sự gia tăng số vụ thuận tình ly hôn và các điều luật khắt khe hơn trong việc cấp dưỡng trẻ là hai lý do dẫn đến tình trạng hôn nhân đang ngày càng giảm ở Mỹ. Cụ thể, các chàng trai cô gái không nhất thiết phải cưới để có sự hỗ trợ tài chính của bạn đời nữa, và người nuôi con nhỏ cũng không sợ sẽ không nhận được tiền trợ cấp của bạn đời cũ.Ở một số cộng đồng nước này, làm cha mẹ đơn thân giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn, và người Mỹ cũng thoải mái hơn với các kiểu gia đình "phi truyền thống".Mỹ cũng là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới, và không nghi ngờ gì nữa, điều đó đã làm lung lay niềm tin của nhiều bạn trẻ về giá trị của hôn nhân.Rhyan Romaine và bạn trai Seth đã sống cùng nhau 6 năm nhưng vẫn trì hoãn cưới trước sức ép của gia đình và bè bạn."Seth xuất thân từ một gia đình có cha mẹ ly hôn và đã nhìn thấy điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy và người nhà thế nào. Anh ấy nói anh không hề hình dung việc cưới xin cho đến khi chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm, và tôi thì nói rằng chừng nào chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau, chúng tôi sẽ vẫn ở cùng nhau", cô Romaine cho biết.Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng phụ nữ trẻ Mỹ vẫn còn chịu "nhiều áp lực" phải lấy chồng. "Tôi gọi đó là 'cơn điên kết hôn'. Đột nhiên đến một lứa tuổi nào đó, cơn sốt này xuất hiện. Các cô gái bước sang tuổi 24 - 25 sẽ vội vã để tìm kiếm bạn đời của mình".Với nhiều người trẻ tuổi, hôn nhân đơn giản là hạng mục tiếp theo trong "danh mục những việc cần làm" của cá nhân, sau khi tốt nghiệp trung học, đại học và có việc làm, Romaine cho biết.Còn theo nghiên cứu của trung tâm Pew, phụ nữ Mỹ giờ đây không cần một người chồng để kết thúc chuỗi ngày hẹn hò hoặc để nuôi con nữa. Họ có thể tự mình làm rất nhiều thứ. "Nếu như trước kia, anh chồng phải là người khá giả để có thể chu cấp cho vợ, thì nay, đó phải là một người bạn đường, một người bạn tốt nhất, một người yêu... mọi thứ trong một".Mô hình hôn nhân dựa theo học vấn ở Mỹ cũng thay đổi, gần 64% số người Mỹ trưởng thành có bằng đại học đã lập gia đình, so với chỉ 47% ở nhóm mới tốt nghiệp trung học. Điều này hoàn toàn ngược lại so trong thập kỷ 1960, khi mà nhóm có học vấn cao nhất và nhóm ít học nhất đều có tỷ lệ kết hôn tương đương nhau."Nhóm có học vấn cao đã nhận ra rằng hôn nhân thực sự là một ý tưởng tốt", Bradford Wilcox nhận xét.