Nhiều người Trung Quốc muốn có "ngày đàn ông"

Nhiều người cho rằng lấy ngày 3/8 hàng năm là Ngày đàn ông là hợp lý vì nó ngược lại với Ngày phụ nữ 8/3.

Bình luận trên diễn đàn online, những người đồng tình cho rằng đàn ông Trung Quốc ngày nay chịu nhiều áp lực trong cuộc sống hơn phụ nữ. Cuộc đời của phái mày râu cũng thường ngắn hơn 10 năm so với phái yếu.

Vì thế, những người đàn ông xứng đáng có một ngày dành riêng cho mình để phần nào trút bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày.

Cách đây một thập kỷ, bài hát “Người đàn ông khóc không phải là tội lỗi” của ca sĩ Hongkong Lưu Đức Hoa đã từng lắng sâu trong con tim của các nam khán giả. Và mới đây, ban nhạc pop Ngọc Tuyền nổi tiếng Trung Quốc cũng đã sáng tác ca khúc về Ngày quốc tế đàn ông - chủ đề do bốn tạp chí đàn ông ở Trung Quốc gồm Esquire, For Him Magazine, Men’s Health và Bazaar Men cùng khởi xướng.

Còn nhiều ý kiến tranh luận trái ngược nhau về sự cần thiết phải có Ngày đàn ông hay không. Một thực tế cho thấy những người ủng hộ ngày này ở Trung Quốc phần lớn còn trẻ tuổi và có trình độ học vấn cao.

Theo Vĩnh Hà (Vietnam+)