Những anh chàng chỉ thích tán rồi…chạy

Từ căn bệnh của kẻ đào hoa...



"Con gái dù có xinh mấy mà mới cưa ba phát đã đổ thì chẳng còn hứng thú gì nữa", Mạnh Hùng - một anh chàng sinh viên Kiến trúc khá đào hoa, sát gái bày tỏ quan điểm.



Thế mới có chuyện, hôm trước Hùng còn xoắn xuýt, hết lời khen ngợi em A cùng trường xinh xắn dễ thương, nhưng đến hôm sau, phát hiện nàng "mắt chớp chớp, mồm đớp đớp", nũng nịu nhìn mình là anh chàng chuồn lẹ.



Hay như việc em B nào đó mới được Hùng chớm để ý, rủ đi uống cà phê lần đầu đã sớm tưởng bở, vội vã bật đèn xanh, thì tới lần sau gặp sẽ phải tẽn tò trước thái độ hoàn toàn dửng dưng của anh chàng. Tất cả chỉ vì "con gái gì mà dễ dãi quá, vừa thả tí thính đã cắn mồi ngay thì còn nói chuyện gì...".









... đến hội chứng "bỗng dưng thấy chán"

Lời kết

Theo Hoàng Nhi ( DT/ BĐVN)

Thời gian Hùng hứng thú với một người đẹp lâu hay nhanh tùy thuộc vào độ "rắn", độ "chảnh" của nàng. Lúc tán đã vậy, đến lúc yêu cũng vẫn phải giữ được phong độ kiêu sa, chứ không dưng quay ra quỵ lụy, đeo bám là Hùng chúa ghét.Chả thế mà các cô gái từng được gọi là "người yêu" Hùng, ai trụ lâu nhất cũng chỉ ở bên anh chàng chừng nửa năm. Có cô, Hùng cất công cưa tới 4-5 tháng đằng đẵng, nhưng mới cặp kè với nhau ngót 1 tháng là anh chàng đã kêu chán, than phiền, rồi tìm cách giải tán nhanh gọn.Với Hùng, "thà cứ mãi trong giai đoạn tán tỉnh, đong đưa lại hay". Đó là lí do khiến Hùng dù rất đào hoa nhưng cứ mãi là kẻ cô đơn rong ruổi trên con đường đi tìm tình yêu.Tự nhận là lãng tử đa tình, nhưng Hoàng Long (22 tuổi) thừa nhận, số lần anh chàng biết yêu thực sự mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù tổng cộng các cô gái mà Long cưa cẩm thì có đếm thêm... đốt ngón chân vẫn không xuể.Không phải vì Long vô duyên chẳng đốn gục nổi cô nào. Trái lại, bằng bản tính kiên trì, nhẫn nại, cộng với tố chất nghệ sĩ, lãng mạn ngấm vào máu, hầu hết các cô gái Long cưa nếu không đổ nhào thì chí ít cũng liêu xiêu vài phần.Tuy nhiên, "cứ đến lúc thấy người ta bắt đầu thích mình thì tôi lại thấy chán", Long giãi bày. Với tính khí lạ lùng đó, không biết bao phen Long đưa con gái nhà người lơ lửng lên tận mây xanh rồi lại đột nhiên quay ngoắt, thả bịch họ rơi xuống đất.Nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi, phải chăng do anh chàng quá nông nổi trong chuyện tình cảm, gặp ai cũng vội vã thích, vội vã cưa rồi vội vã chán? Nhưng Long quả quyết: "Nhiều cô tôi mê thật, vật vã cưa khổ cưa sở bao ngày trời, tưởng như muốn phát điên lên ấy chứ. Thế mà chẳng hiểu sao...".Lời Long nói không phải bịa đặt. Bạn bè từng chứng kiến anh chàng lãng tử này, tuần nào cũng vài bận lặp đi lặp lại một công việc rất "sến" là dậy từ tinh mơ sáng, vượt quãng đường hơn chục cây số đầy bụi bặm, ổ gà ổ vịt chỉ để giắt bông hồng nhung vào cửa nhà một cô gái.Long mê mẩn cô nàng đó tới độ ngày không ngủ muộn nổi, mà đêm cũng thức chong chong, chả biết làm gì bèn vác đàn guitar đến nhà nàng giữa lúc khuya khoắt để tỏ bày tình cảm.Tóm lại là anh chàng có 1.001 hành động "điên rồ" chứng tỏ tình yêu điên cuồng. Ai cũng tưởng nếu tán đổ cô gái này, chắc đó sẽ là người phụ nữ đi cùng Long đến hết cuộc đời. Ấy thế mà đối phương vừa mới xuôi xuôi, tỏ ý đáp trả tình cảm thì Long lại đột ngột ngãng ra. Mọi người thắc mắc thì Long chỉ chép miệng bảo: "Chả hiểu. Bỗng dưng thấy chán".Thực chất, đây là căn bệnh cả thèm chóng chán bẩm sinh của một số anh chàng. Đôi khi, tình yêu với họ chỉ giống như một trò game. Họ thích cảm giác được khám phá, được lần lượt chinh phục, trải qua những bài game đầy thử thách, khó khăn, nhưng khi đã "phá đảo" thì có nghĩa là... chấm hết.Hoặc cũng có thể so sánh họ giống như những đứa trẻ, đứng trước bất kỳ món đồ chơi nào mình chưa có thì tỏ ra thèm muốn, khát khao, sẵn sàng dùng đủ cách để mề nheo bố mẹ mua bằng mọi giá. Tuy nhiên, đến khi đã được sở hữu, họ lại nhanh chóng vứt nó vào xó nhà mà chẳng thèm ngó ngàng tới.Nói thế không có nghĩa những anh chàng này là kẻ sở khanh, không coi trọng tình yêu hay cố ý gây tổn thương cho người khác. Song bản tính háo thắng trẻ con, thiếu chín chắn đã khiến chính họ trở thành gã cô đơn, khó khăn trong việc kiếm tìm tình yêu đích thực. Muốn khắc phục được điều này chỉ có cách họ phải tự thay đổi, thôi sốc nổi trước khi quyết định "nhấc cưa lên" và dành thời gian nhiều hơn để lắng nghe con tim mình, để biết nó đã thực sự rung động hay chưa. Có vậy, họ mới chắc chắc được công cuộc "cầm cưa" của mình không phải chỉ là một trò vui phi nghĩa với nhiều cảm giác kích thích, mà đó thực sự là những hành động xuất phát từ tiếng gọi con tim.