Những anh chàng “kịch sỹ chuyên nghiệp”

Tránh mặt phụ huynh



Người lớn luôn có những nhận xét khá chính xác về các cô cậu ếch con của con cái mình vì hiển nhiên cha mẹ có nhiều kinh nghiệm sống và gặp nhiều kiểu người hơn bạn. Có thể lúc này bạn phản đối, nhưng khih gặp rắc rối với ếch con của mình, teen thường gật gù nhận ra rằng cha mẹ mình đã đúng.



Thế nên, nếu một chàng trai không dám vào đối mặt xin phép ba mẹ cho bạn đi chơi thì cần phải suy nghĩ lại nhé. Anh ấy nhút nhát hay do có điều gì sợ bị cha mẹ bạn nhận ra?



Anh nghĩ sao về mẹ/ em gái?



Một lời khuyên cho các cô gái cần tìm ếch con là: Hãy đến hỏi anh ấy nghĩ gì về mẹ. Vì một chàng trai biết yêu thương mẹ, biết che chở em gái đồng nghĩa với một người biết cách bảo vệ và chăm sóc bạn thật lòng.







Nhưng nếu anh ấy nghĩ về mẹ chỉ bằng việc mẹ rất cưng chiều, mẹ lo cho thế này thế nọ. Thì xin chia buồn, vì tương lai có thể bạn sẽ thành một bảo mẫu cho anh chàng to xác thích dựa dẫm này đấy!







Các cô gái hãy tỉnh táo chọn đối tượng cho mình nhé. (ảnh mang tính minh họa)

Phía sau tay lái

Chỉ ở cạnh bạn khi vui

Không công khai tình cảm

Một cô nàng xinh đẹp

Sự khôn lỏi

Lòng tốt hạn hẹp

Điều bạn không ngờ tới là cách lái xe cũng nói lên rất nhiều về tính cách của một anh chàng. Thoải mái, rụt rè hay nóng nảy nhấn còi inh ỏi tiết lộ một phần của anh ấy đấy.Việc bạn ngồi sau tay lái và “gởi gắm” tất cả vào khả năng cầm lái cuả anh ấy sẽ cho thấy chàng có coi trọng việc bảo vệ an toàn cho bạn hay không. Nếu chỉ vài câu khích tướng, vài cái nẹt ga xung quanh là anh ấy đã lao vùn vụt theo ..cuộc vui, thì tốt nhất gạch tên anh ấy đi nhé.Hai bạn rõ ràng là rất hợp tính, trò chuyện cả ngày không chán, và những cuộc hẹn thì vui tưng bừng luôn.Nhưng có khi nào bạn đang gặp rắc rối với cái xe mà anh ấy thì đang bận? Bạn cần giúp đỡ trong khi anh ấy đang họp lớp? Bạn cô đơn và cần chia sẻ mà anh chàng không thể đến?Đương nhiên không phải là cứ chuyện gì cũng kêu réo om sòm. Nhưng nếu anh ấy luôn lặn mất những khi bạn cần đến, thì hãy cho chàng qua danh sách chỉ để vui bạn bè, chứ không thể yêu đâu nhé.Chắc chắn người ấy cần một khoảng thời gian để xác định rõ tình cảm trước khi đem bạn đến giới thiệu với tất cả mọi người.Nhưng nếu đã quen nhau cả năm trời mà mối quan hệ của bạn vẫn còn phải giấu trong im lặng, thì hãy tỉnh táo tìm hiểu xem. Hoặc là anh ấy còn băn khoăn điều gì đó về bạn, hoặc anh ấy đến giờ vẫn chưa biết mình có yêu hay chưa, tệ nhất là chàng vẫn còn đang đảo mắt tìm “ứng viên” xung quanh đấy! Cẩn thận nhé!Đừng quá vặn vẹo nếu anh ấy đưa mắt nhìn theo một cô nàng xinh đẹp lướt ngang. Đó chỉ là một phản xạ tự nhiên thôi, đến bạn còn không thể rời mắt khỏi mấy anh hotboy Hàn cơ mà.Nhưng nếu anh ấy thay đổi thái độ đột ngột, nói to hoặc gây chú ý hơn, đặc biệt là chẳng còn để tâm xem bạn đang kể cái gì nữa, thì bạn cũng hiểu câu trả lời rồi nhé!Anh ấy hí hửng nhét vài đồng lẻ tiền thối nhầm vào túi và lỉnh đi? Anh ấy loay hoay chép tài liệu khi thầy chỉ vừa quay mặt sang góc khác? Và bạn cũng biết rõ chàng giả vờ bệnh chỉ để không phải làm bài tập nhóm?Một vài lần đầu, bạn đang yêu nên sẵn sàng mỉm cười cho qua, thậm chí nghĩ anh ấy thật thông minh và khôn khéo. Nhưng nếu sự việc lặp đi lặp lại liên tục, có khi nào bạn băn khoăn vì một chàng trai quá nhiều ranh mãnh và tinh quái không?Bạn rất vui khi chàng lo lắng, galăng và chăm sóc bạn từng chút một? Khoan đã nhé!Nếu sự hào hiệp lịch lãm đó chỉ dành riêng cho bạn, mặc kệ những người xung quanh, và sẵn sàng đạp đổ lợi ích của người khác chỉ để đổi lấy nụ cười cuả bạn. Thì bạn nên nghĩ rằng đây chỉ là một chiêu thức lấy lòng bạn trong thời gian anh ấy đang “cầm cưa”, và sẽ nhanh chóng mất đi khi bạn “đổ” thôi. Bạn cũng đã nghe nhiều về những chàng trai thay đổi giữa “trước yêu” và “sau yêu” rồi mà, phải không?Chúc bạn tìm ra được những anh chàng đúng nghĩa mr right của riêng mình nhé!