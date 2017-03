Những chàng trai có chiều cao khiêm tốn

Chú ý ăn mặc



Những chàng trai thấp bé nên tận dụng tất cả những ưu thế mình có, hãy dùng quần áo để tôn lên phom dáng của mình. Đừng bao giờ mặc quần áo sặc sỡ hoặc rộng thênh thang. Những chàng trai cao lớn nhiều khi cũng gặp khó khăn trong khâu chọn đồ vì ngoại hình quá khổ. Các chàng trai thấp bé lại càng không được phép dễ dãi, xuề xòa trong chuyện ăn mặc. Những yếu điểm về hình thể sẽ lộ ra ngay và các cô gái sẽ nhanh chóng nhìn ra chúng.











Tới phòng tập

Có phong cách

Nuôi dưỡng sự tự tin

Các chàng nên nhớ rằng, vì khung xương mình nhỏ nên không được phép lơ là với cân nặng, không được để phát phì và có bụng bia. Một thân hình nhỏ gọn nhưng săn chắc sẽ ghi điểm. Những chàng trai cao lớn thường dễ dãi về hình thể hơn, họ nghĩ mình cao thế này, có thêm một vài cân cũng chẳng sao, nhưng từ cân này tới cân khác và nhiều khi họ trở thành những quý ông “vĩ đại” lúc nào không hay. Một người đàn ông thân hình cân đối, khỏe mạnh sẽ hấp dẫn và “vừa sức” với các cô gái hơn những người đàn ông to cao quá khổ. Bạn cần tập tành để duy trì sự cân đối và sức dẻo dai, không cần nuôi cơ bắp lớn với chuột to, chuột nhỏ.Đừng để chiều cao khiêm tốn ngăn cản bạn ăn mặc có phong cách. Có thể bạn không phù hợp với thời trang hip-hop hoặc những bộ vest kén dáng, nhưng còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Đừng hạn chế sức sáng tạo của mình.Có phong cách ăn mặc cho thấy bạn rất tự tin. Sự tự tin ở nam giới luôn cuốn hút các cô gái. Một khi đã lấy được thiện cảm của các cô rồi thì chiều cao có khiêm tốn một chút cũng không còn là vấn đề quan trọng trong mắt người đẹp.Có thể cách ăn mặc của bạn không thu hút được tất cả các cô gái bước qua nhưng dám thể hiện bản thân, gây ấn tượng với mọi người bằng một phong cách cá tính sẽ giúp bạn vượt qua nỗi lo lắng và không còn quá tập trung vào yếu điểm của mình. Hãy tự tin là chính mình và chú ý cách ăn mặc, điều đó sẽ giúp bạn trở thành chàng trai hấp dẫn.Sự tự tin chính là chìa khóa thành công. Khi tin vào bản thân mình, bạn đã chiến thắng 50%. Tự tin có tác dụng lớn hơn cả vẻ ngoài hấp dẫn. Một người đàn ông cao to, đẹp trai nhưng nhút nhát và không biết cách trò chuyện sẽ không thu hút phụ nữ bằng một anh chàng nhỏ con nhưng tinh ranh, khôn khéo, và hài hước tới mức khiến các quý cô cười lăn cười bò.Hãy hành động và cư xử như một người đàn ông với đầy đủ thế mạnh. Thấp hơn những người đàn ông khác một chút không thể khiến bạn thất bại trong bất cứ việc gì. Đó chỉ là vấn đề tâm lý của bạn thôi. Khi bạn thể hiện mình là người đàn ông lịch lãm và quyến rũ, bạn sẽ dần xây dựng được niềm tin vào điều đó, các cô gái khi tiếp xúc với bạn cũng sẽ suy nghĩ theo hướng này. Bài học ở đây là: Muốn mình trở thành người như thế nào, hãy cư xử y như thế.Hãy chú ý quan sát hơn, bạn có thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, quyến rũ đi bên cạnh những người đàn ông không lấy gì làm cao lớn và nhiều khi còn thấp hơn cô gái? Tại sao vậy? Bởi chiều cao chỉ mang tính ngoại giao. Khi chỉ có hai người ở bên nhau, điều quan trọng là cách trò chuyện, đối xử của bạn dành cho cô ấy.Nói chung, đàn ông thấp nhỏ thường được cho là khéo léo, thông minh, và nhanh nhẹn. “Chiều cao của người đàn ông không tính từ đầu xuống dưới chân mà tính từ đầu lên đến trời”, hãy nhớ nhé!