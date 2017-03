Những cô nàng "lắm mối tối nằm không"

Không biết nên... thích ai



Cô nàng đa tình thường dễ “cảm nắng” bất cứ chàng trai nào. Chỉ cần có chàng nào cười duyên hay quan tâm đến cô nàng tí xíu là đã đủ khiến trái tim yếu ớt ấy rung rinh rồi. Thế là cô nàng cứ chạy qua chạy lại giữa các chàng trai, rồi chờ xem ai tốt với mình nhất rồi... chọn.



Linh (18t) nói: “Cả hai bạn đều tốt, một bạn thì đàn hay, hát giỏi, học tốt nhưng hơi gầy và không biết cách quan tâm lắm, còn bạn kia thì “body” chuẩn, học hành bình thường, không có tài lẻ nhưng lại quan tâm đến mình cực kỳ. Mình chả biết làm thế nào cả, cứ từ từ rồi tính, bỏ ai cũng tiếc cả í!”.



Khổ nỗi có anh chàng nào có thể chịu được cảnh “mèo vườn chuột” ấy lâu dài, thế là lần lượt từng người "bye bye" cô bạn để đi tìm bến đỗ khác. Cuối cùng, cô nàng “trăm mối” chẳng còn ai bên cạnh chỉ vì sự tham lam của chính mình.







Cô nàng đa tình cứ cô đơn mãi... (Ảnh minh họa)

Cô nàng đa tình cứ cô đơn mãi... (Ảnh minh họa)

Đứng núi này trông núi nọ

Thiếu lòng tin vào người khác

Theo Quỳnh Mai ( DT/PLXH)

Đã có một “đầu đinh” xứng tầm bên cạnh nhưng cô nàng vẫn không chịu ngồi yên, thường xuyên buông những lời khen cho một anh chàng “kute” vừa lướt qua hay thể hiện sự thán phục trước một giọng ca học đường nào đó kiểu như “Thích thế, ước gì bạn được như anh ấy!”, mải mơ màng mà không để ý rằng bạn trai đi bên cạnh đang “xị” mặt ra.Hùng (20t) kể: “Vốn biết cô ấy tính tình thoải mái, vô tư nhưng cứ suốt ngày khen những anh chàng đâu đâu mà không để ý đến cảm xúc của mình, nhiều khi mình cũng thấy nản. Không hiểu mình là bạn trai hay người để cô ấy đem ra so sánh nữa”.Minh (17t) thì tâm sự: “Bạn gái mình khá dễ thương, nhưng mình và bạn ấy chia tay cũng chỉ vì bạn ấy... thích ngắm trai đẹp, đến mức đứa bạn thân mình quay ra nói nhỏ: “Sao bạn gái mày... "hớn zai" thế!”, mình chỉ có nước muốn độn thổ”.Các cô nàng chú ý nha, các chàng không thích bị đem ra so sánh với người khác đâu, đặc biệt là khi người so sánh lại là bạn gái mình. Đừng chạm vào cái tự ái cao ngất ngưởng ấy của con trai nhé!Các cô nàng dễ rung động này cũng rất nhạy cảm. Bản thân họ yêu thích nhiều thứ, muốn có sự quan tâm của nhiều người, thậm chí thích bắt cá nhiều tay nhưng lại không muốn cho đối phương có cái quyền đấy.Chỉ cần anh bạn đang cưa cẩm mình vui vẻ cười nói với một cô bạn khác hoặc chàng “vệ sĩ” hay đưa đón đi học một ngày “nghỉ phép” là nàng đã băn khoăn đủ thứ, đi hỏi ý "quân sư" tư vấn khắp nơi.Hà Anh (19t) nói: “Con trai bây giờ khó tin lắm! Tính mình thì “cả thèm chóng chán” nên mình phải tìm được một chàng hết lòng vì mình cơ. Nhưng khổ nỗi, những chàng “kè kè” bên cạnh thì lại làm bọn con gái chúng tớ khó chịu ra mặt vì không hợp tiêu chuẩn này, không hợp tiêu chuẩn kia, vì “con trai gì mà yếu đuối, dai như đỉa”, “suốt ngày nhận tin nhắn hỏi thăm đến phát chán”…Có vô vàn tiêu chí để các cô nàng nhận xét, đánh giá hay từ chối một anh chàng. Con gái “sớm nắng, chiều mưa, trưa phập phù” không thể nào đoán biết được, chỉ khổ cho những anh chàng hi vọng giành được tình yêu của những cô nàng “tung tăng trong tư tưởng” này.