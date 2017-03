Những cô vợ bị chồng chán

Anh Văn (35 tuổi, nhân viên IT) tâm sự: ‘Vợ tôi suốt ngày chửi con trai 6 tuổi bằng những lời lẽ rất khó nghe. Không những thế, cô ấy còn tát con không thương tiếc’.



Bé nhà anh Văn rất nghịch, bướng nhưng không hẳn là hư. Có lần, cu con đá bóng “uỳnh uỵch” trong nhà, vợ anh quát: “Không đá bóng nữa” nhưng cu cậu không nghe, cố đá. Ngay lập tức, vợ anh chạy tới, tát “bốp” vào mặt con, chì chiết: “Sao ngu thế? Đã bảo không được đá bóng kẻo vỡ tivi, vỡ đồng hồ... Mày không biết à?”. Cu con cố cãi: “Con có đá đâu, con đánh đầu chứ” nên bị mẹ cho thêm vài cái đập vào đầu.



Anh Long (quận 10, TP HCM) “ôm” nỗi chán vợ gần 5 năm trời. Anh kể, hai vợ chồng kết hôn nhưng chờ mãi chưa thấy có con. Vợ anh ngay từ hồi còn đi học đã mắc bệnh phụ khoa, đã chữa trị, khỏi rồi lại tái phát nhiều lần. 3 năm trước, vợ anh Long mang thai nhưng là thai ngoài tử cung nên phải bỏ. Một năm sau, lại là thai ngoài tử cung. Từ đó đến giờ, bác sĩ chẩn đoán vợ anh khó mang thai vì vòi trứng bị nhiễm trùng. Hai vợ chồng anh thương yêu nhau, không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có điều, vợ anh ngày càng chán nản vì chuyện muộn con.



Hồi đầu, vợ anh khóc lóc, đòi ly hôn để anh “rộng đường” đến với người khác. Anh không đồng ý. Vợ anh bỏ về bên ngoại gần 5 tháng. Anh động viên mãi, vợ anh mới chịu quay lại.



Đến giờ, ngày nào vợ anh cũng than ngắn thở dài, tự trách mình, rồi suy diễn là kiểu gì chồng mình cũng sẽ kiếm “vợ bé” để có con... Thấy nhà người ta có cha mẹ, con cái sum vầy, vợ anh tủi thân, không thiết ăn uống. Hoặc có những khi buồn bã thì luôn miệng kêu muốn ly hôn, nếu chồng không cho ly hôn thì đòi chết... khiến anh vô cùng mệt mỏi.



Sau khi chung sống một thời gian, không chỉ nhiều người vợ đâm ra chán chồng (hay đi nhậu, vô tâm, ngoại tình...) mà không ít người chồng cũng có tâm trạng chán vợ. Nguyên nhân chủ yếu là do người vợ hay mắng chồng, chửi con, suy nghĩ bi quan, rầu rĩ; hoặc luộm thuộm, lười chăm sóc việc nhà. Có anh chán vợ vì vợ không biết cách chăm sóc bản thân mình.



Cuộc sống hàng ngày có vô vàn áp lực. Do đó, cách để không chán nản, thất vọng, ngán ngẩm nhau là vợ chồng nên chia sẻ với nhau. Nếu người vợ hay đay nghiến, chì chiết chồng con thì cần nhìn nhận thẳng thắn và có ý sửa đổi. Nên nhớ, người chồng cũng rất mệt mỏi nên khi ít phàn nàn, anh ấy sẽ vui vẻ hơn. Chị em cũng nên đặt ngược lại vị trí của mình vào vị trí của chồng để hiểu cho tâm trạng của anh ấy. Chẳng ai thích bị trút giận vô cớ hoặc bị “nhay đi nhay lại” một chuyện cả.



Người chồng cũng nên góp ý cho vợ những lúc vui vẻ, thoải mái. Hoặc phải có thái độ dứt khoát để không bị vợ lấn lướt và coi là nhu nhược.



Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là điều khó tránh. Khi có xung đột, có điều không hài lòng thì người trong cuộc đừng vội buông tay. Hãy trò chuyện cùng nhau và tìm cách tháo gỡ. Không nên âm thầm chịu đựng vì càng chịu đựng, bạn sẽ càng chất chồng thêm ức chế, trong khi nửa bên kia lại càng “lạm quyền”. Nhiều mâu thuẫn trong nhà giống như “bệnh mãn tính”: hòa giải rồi lại tái phát. Vì thế, đôi bên nên luôn sẵn sàng tâm lý kiên trì, bền bỉ, thiện chí.





Theo Ngọc Bình ( Giadinhnet/Mẹ&Bé)