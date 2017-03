Những cuộc tình "tốc độ"

Yêu tốc độ

"Ngộ độc" cảm xúc

Theo Phụ nữ



Có khi, chỉ sau vài lần gặp gỡ, vài buổi cà phê là tình cảm đã nảy sinh, rồi kết thúc cũng chóng vánh không kém. Các chuyên viên tâm lý gọi đó là những mối tình "fast food".Trải qua ba mối tình không "về đích" như dự tính, Thanh Hà - nhân viên nhân sự của một công ty mỹ phẩm bắt đầu thay đổi chiến thuật yêu. Hà tâm sự: "Tìm hiểu lâu, quen nhau mấy năm cuối cùng vẫn đường ai nấy đi, để lại nhiều nỗi buồn đau. Bây giờ, tớ thấy hợp là yêu, không được thì chia tay ngay, không tính toán, suy nghĩ nhiều cho mệt".Trong một tour du lịch Đà Lạt, Hà tình cờ ngồi cạnh Minh - nhạc công một quán bar. Đi chơi nên tâm trạng ai cũng thoải mái, chặng đường hơn 300km quá đủ để Hà và Minh làm quen. Công việc, bạn bè, quan niệm sống.... được hai người hào hứng chia sẻ. Cả hai cùng thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, xem phim hài, tán gẫu bạn bè và khoái khẩu món cơm chiên.Về thành phố, ngay hôm sau, Minh đã đến nhà trọ chở Hà đi chơi đến 11g đêm mới về, dĩ nhiên không thiếu màn "khóa môi" nóng bỏng. Hà rạng ngời hạnh phúc bên Minh. Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, Hà tuyên bố chia tay. Đơn giản vì cảm thấy đi chơi với Minh không còn thú vị nữa.Quỳnh Vy - SV trường ĐH K., TP.HCM chỉ nghỉ "giải lao" hai tháng sau khi chia tay người yêu. Vi và Quang học chung lớp ngoại ngữ buổi tối. Vy bị Quang thu hút bởi sự dí dỏm, ga-lăng. Chỉ cần Vy tỏ ra buồn là Quang liền kể chuyện vui, pha trò cho Vy cười. Tan học, Quang dắt xe cho Vy, dẫn nhau đi ăn kem, uống cà phê và đưa về tận nhà. Tuy nhiên, khóa học ba tháng kết thúc cũng là lúc tình yêu "học trò” giữa Quang và Vi chấm dứt, vì Vy thấy Quang không còn quan tâm, ga-lăng với mình như thời gian đầu. Quang thì cho rằng Vy trẻ con, hời hợt, chỉ hợp làm bạn.Chuyện tình cảm của Ngọc Phương - cô cử nhân ngữ văn, cũng tốc độ không kém. Đi dự tiệc cưới của một người bạn, Phương ngồi chung bàn với Hùng - chủ một cửa hàng kinh doanh điện máy. Họ say sưa trò chuyện, cười đùa, tỏ vẻ rất hợp ý nhau. Sau bữa tiệc, Hùng tình nguyện đưa Phương về và sau đó là những buổi hẹn hò. Bạn bè hy vọng Phương cặp bờ hạnh phúc sau sáu lần yêu, nhưng mới chưa được ba tháng, Phương đã bổ sung Hùng vào "bộ sưu tập những mối tình dở dang" của mình.Một đặc trưng dễ nhận thấy của những cuộc tình "fast food" là sự gặp gỡ tình cờ, ngẫu nhiên, hai bên chỉ cần thấy hợp, nói chuyện vui là... yêu. Khi nhận ra không hợp thì "OK, mình chia tay", đường ai nấy đi, không đau khổ, không ràng buộc. Tuy nhiên, không đau khổ không đồng nghĩa với việc không phiền phức, mất mát gì! Trong tất cả các mối quan hệ, sự gắn kết tình cảm nam-nữ được xem là mối quan hệ đặc biệt. Dù các bạn yêu nhau đã lâu hay chỉ đôi ba tháng thì khi chia tay, ít nhiều cũng để lại dấu vết: một chút buồn, ngậm ngùi và cả sự đau khổ, sứt mẻ. Xoa dịu vết thương lòng khó, chẳng dễ dàng như việc bạn đổi xe mới, bỏ bộ quần áo lỗi mốt.Trường hợp của Phương, những tưởng nói lời chia tay là chấm dứt như các cuộc tình trước. Nhưng, "đối tác" lại không đồng ý. Ngày nào Hùng cũng tìm đến cơ quan để năn nỉ nối lại tình xưa. Năn nỉ không xong Hùng chuyển sang đe dọa, đến nỗi Phương phải đi "lánh nạn" ở nhà bạn bè hoặc nhờ người thân đưa đón.Nhưng xem ra, Phương vẫn còn may mắn hơn Thanh Hà vì cái hậu cuộc tình fast food của cô quá bất ngờ. Sau khi nhận ra người yêu không thực sự hài hước và lãng tử như mình tưởng mà thật sự là một người cộc tính, có phần thô lỗ, Hà đã chủ động chia tay. Minh không níu kéo nhưng vài ngày sau, Minh trở mặt dọa sẽ tung ảnh nóng của Hà cùng clip sex của hai người lên mạng. Hà mất ăn, mất ngủ, phải đến trung tâm tư vấn tâm lý nhờ tham vấn, và cầu cứu cả công an.Chị Hạnh Dung - chuyên viên tâm lý phân tích: Những cuộc tình fast food hầu hết không kết thúc có hậu. Điều này cũng dễ hiểu, vì hai bên không xuất phát từ tình cảm, thông qua sự hiểu biết tính cách của nhau, mà chỉ là sự "say nắng", choáng khi gặp một đối tượng có vẻ phù hợp với mong muốn của mình nên cứ ngỡ mình đã yêu. Khi đó, bạn đang bị các giác quan dẫn dắt và yêu bằng các giác quan chứ không phải bằng trái tim.Đến lúc hai người tiếp xúc nhiều hơn, bản chất thật của hai bên sẽ bộc lộ, bạn sẽ nhận ra mình và người ấy không hợp. Kết quả là đường ai nấy đi. Sự hăng hái, tin tưởng sẽ gặp được một người yêu tốt, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc của bạn vơi đi rất nhiều. Và khi gặp một tình yêu thật sự, có thể bạn không nhận ra, để vuột mất vì cảm xúc của bạn đã bị "ngộ độc" từ các cuộc tình tốc độ.