Những điều bí mật

Theo Hoàng Anh (PNO)

Cũng từ đó, chúng mình có một thỏa thuận ngầm: không can thiệp quá sâu vào “đời tư” của nhau. Với vợ, đó là một cách để “tương kính như tân”. Với chồng, chắc cũng hơi lạ lẫm bởi chồng vẫn nghĩ: vợ chồng thì có gì bí mật để phải giữ kẽ.Có lẽ nhờ biết tôn trọng sự riêng tư của nhau, cuộc hôn nhân chúng mình trôi qua khá êm ấm, dễ chịu. Sau những năm tháng “trăng mật”, chồng hồ hởi khoe với bạn bè, vợ mình hay lắm nghen, chưa bao giờ lục lọi, kiểm tra đồ dùng hay giám sát chồng. Vì vậy mà mình cũng luôn tự dặn dò, phải sống sao cho “coi được”. Nghe chồng nói vậy, vợ tuy không dám tin hẳn, nhưng thật lòng cũng thấy vui.Tối qua chồng nhậu say bét nhè, để nguyên quần áo đi ngủ, vợ buộc phải thu dọn đồ đạc vương vãi. Cầm điện thoại của chồng ngay lúc có tin nhắn đến, dòng chữ hiện lên: “Anh về nhà chưa? Em lo cho anh ghê vậy đó”.Lời lẽ có phần nũng nịu, cộng thêm cái tên phụ nữ rành rành. Nhói tim chưa! Tình huống này, chắc chắn không có bà vợ nào “tôn trọng tự do cá nhân” của chồng mà không “nghiên cứu” tiếp. Những bí mật của chồng được mở ra. Thì là thế này…Hóa ra, chồng mình cũng còn “bén” phết đấy chứ, “hút gái” đâu kém gì trai độc thân. Vẫn có những quan tâm hỏi thăm ngọt ngào, vài lời mời cà phê của đồng nghiệp, bạn gái đâu đó trong hộp thư. Vợ “mò” vào hộp thư trên facebook, yahoo. Phải ngó một lần cho ra lẽ. Biết đâu… Nhưng vợ buộc phải đối mặt với một sự thật: chồng “giữ mình” cũng khá lắm. Khi thì từ chối tụ tập với lý do phải về đón con. Lúc lại thẳng thừng bảo, mình có gia đình rồi, sợ đi ăn riêng hai người không tiện, hay là rủ thêm ai đó. Tuần trước đây thôi, chồng nhắn cho ai kia khá tế nhị rằng, chúc H., các bé và gia đình nhiều niềm vui. H. là tên người cũ của chồng, đang có “tâm sự” chi đó, sau vài lần họp lớp hình như đã muốn “chia sẻ” nhiều hơn với chồng. Chồng đã về tỉ tê khai báo với vợ, còn nói, chồng luôn tránh xa cám dỗ. Vợ lúc ấy đã cười cho là chồng “nổ”, hóa ra là thật.Những tin nhắn của ngân hàng cũng cho thấy, chồng “kê khai tài chính” thật thà, không quỹ “đen”. Lâu nay vợ chồng cùng đóng góp lo cho gia đình, còn lại chồng rút tiền từ thẻ ATM đưa vợ, vợ cũng không dò hỏi chồng chi xài những việc gì. Hóa ra “người ta” cũng không giữ lại bao nhiêu để có thể mờ ám việc gì.Đưa tay bấm thoát ra màn hình chờ, cất điện thoại lên đầu giường, vợ nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nhìn thấy ảnh cả gia đình được chồng cài làm hình nền. Vô tình lượm được “bí kíp”, biết rõ bí mật của chồng, thêm yên tâm!