Những “gà mờ” trong tình yêu tuổi mới lớn

Đó là những nhân do bỡ ngỡ vì mới yêu lần đầu hoặc do suy nghĩ sai lệch, ngộ nhận, lầm tưởng về tình yêu, đã nhiều phen khiến đối phương rơi vào những tình huống vô cùng khó xử.



X.Trang (teen trường X) là một cô gái khá nhút nhát và rụt rè. Thế nên trong khi bạn bè khoe đã “lăn lộn” tình trường thì Trang chỉ vừa nhận lời mối tình đầu tiên khi kết thúc lớp 12.



Do yêu lần đầu, lại khá nhút nhát, nên việc gì Trang cũng thận trọng đến mức thái quá. Mỗi lần đi chơi, Trang đều báo trước với nhỏ bạn thân để đề phòng bất trắc “Nếu một tiếng sau không thấy tao nhắn tin. Mày nhớ báo lại với gia đình tao và đến chỗ hẹn tao đã thông báo để kiếm tao nhe”.



Một lần, anh chàng kia chỉ định bẹo má Trang cho vui, không ngờ Trang phản ứng khá dữ dội vì nghĩ rằng người ấy có ý đồ sàm sỡ. Người đó phải giải thích, năn nỉ gần cả tuần Trang mới nguôi ngoai. Quen được hơn một tháng, người yêu muốn nắm tay thì Trang lại kiên quyết không cho vì cho rằng thế là lợi dụng (!?)







Có những bạn tỏ ra mạnh dạn quá mức khiến người yêu phát hoảng nhưng cũng có bạn "rụt rè cố thủ" vì sợ bị ...lạm dụng. (ảnh minh họa)

Theo Phương Thanh (Mực Tím)

Còn A.Thư (THPT LVL) cũng đến khi vào năm thứ nhất đại học mới tìm được một nửa của mình. Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè và lên mạng tìm hiểu, Thư bắt tay vào xây dựng “chiến lược” tình yêu.Câu châm ngôn “Năm nhất kiêu. Năm hai xiêu. Năm ba yêu. Năm bốn liều” của sinh viên được Thư rút ngắn còn…bốn tuần. Vì theo Thư, phải tiến tới nhanh chóng và giữ chặt đối phương thì mới có được tình yêu lâu bền. Kết quả "lâu bền" không thấy đâu, chỉ thấy anh chàng kia choáng vì Thư hành động quá chớp nhoáng nên đã lẳng lặng rút lui.K.Hồng (trường V) cũng vì sự “gà mờ” của mình đã dẫn đến sự ngộ nhận chết người. Số là Hồng có cô bạn rất thân từ nhỏ, có chuyện gì cũng tâm sự chia sẻ với nhau. Đến chừng cô nàng kia có người yêu, Hồng cảm thấy rất buồn và khó chịu.Lên mạng đồng thời nghe mọi người nói về tình yêu đồng giới, Hồng cứ nghĩ là mình bị les. Cô nàng đâm ra sợ hãi rồi quẫn trí, không dám nhìn ai. Rất may là cô bạn thân biết chuyện đã khuyên giải cho Hồng hiểu rằng đó chỉ là ngộ nhận nhất thời chứ không phải là tình yêu đồng tính gì đó như Hồng đã nghĩ. Nhờ vậy, Hồng mới thoát được nổi ám ảnh kia.Yêu quả là điều không đơn giản. Do đó khi bước vào tình yêu, nhiều teen cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm dẫn đến những ngộ nhận, suy nghĩ sai lệch trong tình yêu.Họ là những chú “gà mờ” chập chững tập yêu nên đã gây ra không ít rắc rối cho mình và đối phương. Vì vậy, hãy tìm hiểu kĩ và có những hiểu biết đúng đắn trước khi tìm đến tình yêu để tránh những hiểu lầm không đáng có!