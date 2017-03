Những hệ lụy từ trào lưu bỏ người thật, yêu người ảo

Sau khi chia tay mối tình thứ 2, Hải Đương, là CEO của một ngân hàng có tiếng quyết không rung động trước bất kỳ cô gái nào. Bởi nỗi đau đớn hai người con gái trước để lại trong lòng anh quá lớn, khiến anh không thể mở rộng lòng mình để yêu thêm bất kỳ cô gái nào khác.



Anh sống bằng lý trí và dùng lý trí để xét đoán mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Trong con mắt của anh, cô gái nào cũng là những kẻ thực dụng mang gương mặt thiên thần. Anh sống khép kín và giới hạn các mối quan hệ với người khác giới ở mức độ bạn bè.



Anh tâm sự: “Với tôi tình yêu chỉ là sự dối trá, lừa lọc. Người phụ nữ nào cũng đam mê vật chất, chạy theo giá trị vật chất mà quên đi tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu ảo là đẹp nhất, không có sự vụ lợi, lợi dụng nhau”. Như để khẳng định lời mình nói là đúng, Đương kể cho tôi nghe về chuyện tình đầy dối trá và cay đắng của mình.



Ngày ấy, khi đang học lớp 12, Đương quen và yêu cô bạn gái học khác lớp. Hai người yêu nhau say đắm và hứa hẹn đợi chờ nhau. Thế nhưng kỳ thi năm ấy, Đương chỉ đủ điểm đỗ hệ cao đẳng của một trường đại học, còn Phương, người yêu Đương đỗ đại học. Thất vọng vì bản thân mình, Đương buồn chán lao vào chơi bời.



Nhờ có sự động viên của Phương, Đương lấy lại được tinh thần và lao vào học để đợi năm sau thi tiếp. Vừa học vừa ôn thi, thời gian đi chơi riêng của cả hai thưa dần nhưng trong Đương, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ phụ Phương. Ngày Đương nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, anh vui mừng chạy đến báo tin cho Phương cũng là lúc nhận được thiệp mời cưới của Phương. Phương lên xe hoa với một công tử nhà giàu.



Kể đến đây, Đương cay đắng với suy nghĩ tự ty mình nghèo thì ai yêu. Rồi anh nối tiếp câu chuyện dang dở của mình. Khi tâm hồn bình yên trở lại, Đương được bạn bè giới thiệu với một người con gái khác quê ở Hà Giang.



Đương cay đắng: “Bốn năm yêu, chung sống với nhau như vợ chồng nếu không phá thai cũng có với nhau 2 mặt con. Thế mà vì tiền, cô ấy sẵn sàng ra đi. Đi rồi lại quay về cầu xin sự tha thứ, đến lần thứ 3 thì chia tay hẳn. Lần nào chia tay cũng vì sự xuất hiện của mấy tay công tử nhà giàu, hay mấy tay trưởng phòng chỗ cô ấy làm. Thế nên giờ tôi chẳng tin và có thể yêu người thật nữa nên kiếm tình ảo yêu để giải sầu.







Những hệ lụy từ trào lưu bỏ người thật, yêu người ảo

Yêu ảo, hối hận thật

Có thể “gặt” trầm cảm, stress “Ngày nay có rất nhiều người tìm tới lối sống ảo trên các trang mạng xã hội để chạy trốn hay kiếm tìm niềm vui, lối thoát cho cuộc sống thực tại. Con người tự tách mình ra khỏi cuộc sống thực tại để sống với những điều mơ tưởng huyễn hoặc do bản thân tạo ra trong thời gian dài có thể rơi vào trầm cảm, stress, Bởi những người này thay vì thời gian rảnh để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè hay đi tập thể thao thì họ lao vào cuộc sống ảo” T.S Lưu Hồng Minh (Trưởng khoa xã hội học, Học viện báo chí và tuyên truyền)

Khác với Đương, Minh Duyên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), tìm đến tình yêu ảo để tìm cảm giác lạ và lấy tinh thần để tiếp tục duy trì tình yêu 6 năm với chàng trai được cả gia đình cô yêu mến.Duyên chia sẻ: Không thể tìm người thật để yêu, tôi tìm đến tình yêu trên mạng để sẻ chia, tâm sự. Bởi hiện tại, tôi không thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với người yêu của tôi. Chia tay nhau thì không thể vì gia đình không chấp nhận ai khác ngoài người yêu bây giờ (anh là con trai người bạn thân của bố tôi). Bên cạnh đó, tình yêu ảo lại an toàn, không sợ bị lừa lọc, mất mát vật chất hay tinh thần nên không phải lo lắng điều gì.Sau mỗi giờ làm việc hay những ngày nghỉ, thay bằng việc đi ra ngoài gặp gỡ giao du với bạn bè, Đương lại ôm chiếc laptop của mình để lên mạng nói chuyện với người yêu ảo. Như một người yêu thật sự, Đương tâm sự với người yêu ảo tất cả những chuyện bất mãn, bực mình về công việc, bạn bè.Mỗi lần tâm sự, Đương được người ấy lắng nghe, khuyên nhủ một cách chân thành, thẳng thắn mà không sợ có cãi vã tay đôi... Mỗi lần như thế, Đương lại thấy cuộc sống của mình thú vị hơn, hay hơn so với cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn bè cùng trang lứa.Thế nhưng sau một thời gian nói chuyện qua mạng, Đương đã yêu người tình ảo ấy. Khi nói ra tình cảm của mình và mong được gặp mặt người tình ảo ngoài đời, Đương nhận được câu trả lời là không.Đương cay đắng: “Cô ấy không thể nhận lời tôi bởi vì cô ấy chỉ thích những cuộc tình ảo. Cô ấy còn cho biết thêm, ngoài tôi ra, cô ấy còn yêu một vài người khác những khi tôi không online. Đúng là tình ảo hay tình thật cũng đều giống nhau ở sự dối trá, lăng nhăng. Sau khi biết sự thật ấy, Đương sống khép mình và mất niềm tin vào cuộc sống hơn.Còn Duyên, sau một thời gian yêu người tình ảo, Duyên bị chính người yêu thật sự của mình bỏ rơi với lý do cô là kẻ phản bội, không thành thật và chỉ biết đến bản thân mình. Bên cạnh đó, bản tính ương bướng, chỉ thích người khác quan tâm, lo lắng cho mình còn bản thân không thích quan tâm, chia sẻ với người khác khiến Duyên tự xây bức tường thành chắn ngang sự cảm thông của hai người.Duyên chia sẻ: “Hóa ra người tình trên mạng bấy lâu nay tôi nói chuyện yêu đương, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống lại chính là người anh họ của người yêu tôi. Tôi không hề nghĩ tới việc chia sẻ với người mình yêu mà chỉ đi chia sẻ với người lạ khiến anh ấy bị tổn thương rất nhiều. Mọi sự giải thích, thanh minh của tôi đều không có tác dụng, anh ấy nhất định chia tay tôi. Giờ hối hận cũng chẳng được nữa rồi.Theo lý giải của nhiều chuyên gia tâm lý, việc thất vọng, chán nản với tình yêu thật, nhiều người tìm đến tình yêu ảo là tâm lý chung. Bởi theo quan điểm của họ, tình yêu ảo thường mang đến niềm vui, sự an toàn (họ không sợ bị lợi dụng về thân xác, vật chất vì không bao giờ gặp nhau ngoài đời). Thế nhưng họ đâu hiểu chính sự khép kín, chạy trốn hiện thực, không tìm lối thoát cho cuộc sống của mình, suốt ngày chỉ biết ngồi than thân, trách phận để tìm kiếm những cái hạnh phúc ảo sẽ giết chết cuộc sống thực và mang tới những hệ quả khôn lường mà bản thân họ không lường trước được.