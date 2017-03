Những khám phá mới về sex

Tình dục không có tuổi



Một nghiên cứu tại Anh năm 2007 đã tìm ra rằng hơn 75% công dân độ tuổi 75-80 của nước này vẫn giữ quan hệ tình dục đều đặn ít nhất tháng 2 lần. Kết quả trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người cho rằng tình dục chỉ là “độc quyền” dành riêng cho giới trẻ.



“Tuổi thọ tình dục” của đàn ông lớn hơn phụ nữ



Tính về tuổi thọ trung bình, đàn ông lép vế phụ nữ bởi họ uống bia rượu và thuốc lá quá nhiều. Nhưng nếu tính về quãng thời gian làm chuyện “yêu”, họ lợi thế hơn hẳn. Ở tuổi 55 đàn ông đã có trung bình 15 năm quan hệ tình dục, trong khi phụ nữ chỉ có 10 năm - theo một nghiên cứu mới trên những người lứa tuổi trung niên trở lên tại Mỹ.



Cảm giác tội lỗi có liên quan đến giới



Đàn ông thấy tội lỗi khi thiếu chung thủy về thể xác, trong khi phụ nữ cảm thấy tồi tệ ngay cả khi để cảm xúc vượt rào.



Vì sao phụ nữ chờ đợi



Theo một nghiên cứu công bố trên The journal of Theoretical Biology, những phụ nữ “trì hoãn sự sung sướng” thực chất là đang hành động dựa trên một xung lực sinh học để tìm kiếm đối tác phù hợp hơn - và đàn ông thì chờ đợi để chứng minh rằng họ đã sẵn sàng đối đầu với thử thách.



Sướng cũng có thể đau



Theo các nhà nghiên cứu ĐH Nottingham, những người đàn ông “hoạt động” mạnh ở lứa tuổi 20-30, đặc biệt người thường xuyên thủ dâm, có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn người khác. Nhưng nguy cơ này giảm dần theo tuổi tác, và một khi người đàn ông đã bước vào ngưỡng 50, sinh hoạt tình dục dù chỉ ở cấp độ nhỏ thôi cũng có thể bảo vệ họ tránh khỏi căn bệnh này.



Tình dục đi liền với hạnh phúc



Những người phụ nữ được thỏa mãn gối chăn thường sống vui vẻ hơn, bất kể họ ở lứa tuổi nào. Chưa có xác định chính xác về việc chính tình dục giúp họ vui hay thái độ lạc quan mang đến nhiều ham muốn hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng thiếu dục tình có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm cũng như ý thức bản ngã của người phụ nữ. Đơn giản là họ sẽ không hài lòng về chính bản thân mình.



Điểm G có thể không tồn tại



Điểm G nổi tiếng, nơi được xem là vùng tập trung khoái cảm lớn nhất của phụ nữ có thể chưa bao giờ tồn tại, nó chỉ có trong tưởng tượng hoặc trong suy nghĩ chủ quan của mỗi người - một nghiên cứu mới hé lộ.



Tình dục cũng có mùi



Mùi mồ hôi của đàn ông sẽ đổi khác khi họ cao hứng tình dục, và phụ nữ có thể nhận ra sự khác biệt giữa mùi đàn ông trong lúc “giao ban” với mùi mồ hôi của họ những lúc bình thường - nghiên cứu công bố trên The Journal of Neuroscience.





Theo VNN/ Dân Trí/AM