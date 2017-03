Những kiểu ghen quái dị của đàn bà

Theo K. Minh (VNN)

Anh Nguyễn Thế Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ rằng, không ít chị em với tính ghen tuông, thói bẻ họe đã khiến chồng không thể chịu đựng nổi, khiến gia đình tan nát.Anh chia sẻ: “H, đồng nghiệp của tôi, 12 năm hôn nhân với H là 12 năm đầy ải. Một lần, sau khi uống khá say ở nhà tôi, H mới thổ lộ rằng cha mẹ cậu vốn không được hạnh phúc. Và khi lập gia đình H đã thề rằng cậu phải sống khác đi, cậu sẽ quan tâm chăm sóc và sẽ yêu thương vợ mình để cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Và quả thực, H đã hết lòng chiều chuộng vợ, làm bất cứ việc gì cô ấy yêu cầu.Nhưng khổ nỗi vợ H rất hay ghen. Chỉ cần H đi làm về muộn vài phút là cô ta bắt đầu gọi điện réo rắt, cật vấn đủ kiểu. Mỗi lần gặp bạn bè, chỉ cần cậu ấy trò chuyện xã giao với một phụ nữ khác là cô nàng “tỏ thái độ” ngay. Ngày nào cô ấy cũng lục cặp, kiểm tra điện thoại và… ngửi quần áo của chồng. H đã phải chịu đựng những điều này suốt 12 năm trời. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Một lần, quá bức xúc, H đã bỏ nhà ra đi. Ban đầu cậu ấy ở nhờ nhà bạn bè, sau thuê nhà trọ và chẳng bao lâu đã có một phụ nữ tình nguyện đến “nâng khăn sửa túi” cho H. Vậy là H quyết định ly hôn. Ngay cả hai đứa con cũng không giữ được H nữa”.Từ ngày chồng lên chức trưởng phòng, chị Minh thấy anh bắt đầu có những cuộc nói chuyện điện thoại rất lâu, nhắn tin nhí nhoáy và mặt mày rạng rỡ. Cảm nhận sự bất ổn, lựa một ngày anh say, đi ngủ sớm, chị lén mở ra xem lịch sử cuộc gọi. Sau vài ngày theo dõi, chị tìm ra số di động thường xuyên gọi đến, gọi đi.Điều tra kỹ càng, chị đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng này, một nhân viên dưới quyền anh.Sau đó, chị lập tức bỏ tiền để rao vặt ti tỉ thứ, từ xe máy, tivi, tủ lạnh, máy tính, máy ảnh, usb, bàn, ghế, nhà cửa, đất đai... đến cả cần nhu cầu tâm sự, chia sẻ sự cô đơn. Dưới mỗi khung quảng cáo là số điện thoại của cô nhân viên kia.Suốt gần 1 tháng liền, cô gái kia điêu đứng vì những cuộc gọi quấy rầy lúc nửa đêm, của những kẻ cợt nhả có, những người nhầm tưởng có... Cho đến lúc cô nàng sắp phát điên vì bị quấy rầy thì chị nhắn tin bằng số di động thật của mình, với lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng: “Nếu còn tiếp tục tán tỉnh chồng tôi, thì có đổi số cũng không tránh được chiêu này đâu”.Độc giả tên Thắng chia sẻ rằng, vợ anh ghen ngay cả khi anh trả lời một status của cô gái quen biết nào đó trên mạng xã hội hoặc like ảnh trên Facebook.Anh kể: “Tôi và cô ấy yêu nhau và lấy nhau đã được 8 năm, có một con gái 6 tuổi, mọi chuyện đều suôn sẻ ngoại trừ tính hay ghen tuông vô cớ của cô ấy, làm cho mối quan hệ vợ chồng nhiều khi rất ngột ngạt, khó chịu. Tôi xin kể ra đây vài ví dụ gần nhất về sự ghen tuông của vợ. Một lần có cô gái hơi quen biết đã email cho tôi để hỏi về kinh nghiệm phỏng vấn vào một công ty mà tôi có kinh nghiệm phỏng vấn trước đó, mọi lời lẽ trong email hoàn toàn trong sáng. Vì việc phỏng vấn này kéo dài 3 tháng (nhiều bước), nên mỗi lần cần chuẩn bị cho bước phỏng vấn tiếp theo thì cô ấy lại hỏi và tôi lại hướng dẫn cặn kẽ.Vì khá nhiệt tình hướng dẫn bằng email xoay quanh vấn đề phỏng vấn này mà vợ tôi lại ghen lồng lộn lên là tôi có ý đong đưa với cô gái đó. Vợ nói tôi chỉ cần tư vấn một lần là đủ, tôi đã cố gắng giải thích vì việc phỏng vấn nhiều bước kéo dài, tôi cần lịch sự trả lời. Không thể giải thích cho vợ hiểu được, cuối cùng đã phải có va chạm trong gia đình. Tôi đập phá một đồ vật trong nhà thay vì đánh cô ấy để thể hiện sự bực tức, bất lực của mình vì không thể giải thích cho một người hồ đồ như thế.Vụ thứ 2 và 3 cũng lãng xẹt như thế, đó là khi tôi trả lời một status của cô gái quen biết nào đó trên mạng xã hội (duy nhất có một lần) hoặc like bức ảnh của một cô gái khác (cũng chỉ một lần), vợ quy chụp đó là tình ý và có lời lẽ không tôn trọng tôi. Sau những vụ việc trên, vợ liền chặn ngay những cô gái này trong danh sách bạn của tôi. Tôi giải thích như thế là làm xấu mặt chồng với người bạn đó. Người bạn đó sẽ nghĩ gì, sẽ đánh giá quan hệ vợ chồng chúng tôi như thế nào, cũng như đánh giá về tôi ra sao, chắc hay tán gái nên vợ mới phải ghen chuyện nhỏ nhặt như thế.Từ hồi cưới nhau đến giờ, tôi và cô ấy chưa hề có suy nghĩ ngoài vợ chồng. Tuy rằng tình yêu giữa chúng tôi không như lúc mới tìm hiểu, tôi biết cô ấy không còn yêu tôi mãnh liệt như hồi đầu (đó cũng là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng), nên cũng không thể giải thích được tại sao cô ấy ghen và muốn sở hữu đến vậy”.