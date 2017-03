Những lợi ích chưa biết từ việc có con

Chăm sóc con cái không phải chỉ khiến bạn mệt mỏi

Chăm sóc con cái không phải chỉ khiến bạn mệt mỏimà còn mang đến cho bạn nhiều niềm vui và lợi ích về sức khỏe.Ảnh minh họa: Foxnews.

Dưới đây là phân tích của các chuyên gia từ Foxnews về những lợi ích bất ngờ của việc có con, mà ngay cả những ông bố bà mẹ cũng chưa từng nhận ra:Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Tuổi trẻ Brigham, Anh, cho thấy làm cha mẹ có thể giúp bạn giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện trên 200 người đàn ông và phụ nữ đã kết hôn để đo huyết áp trong 24 giờ. Kết quả cho thấy những đôi đã có con có huyết áp thấp hơn những đôi chưa có."Điều này không có nghĩa là có càng nhiều con thì tình trạng huyết áp của bạn càng tốt", trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.Dẫn theo trẻ con đi mua sắm thường khá phiền phức, nhưng có một điều lợi là bạn có thể kiếm được chỗ đậu xe tốt hơn. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa và kho nhà máy hiện nay thường có chỗ ưu tiên cho gia đình và phụ nữ có thai.Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng có con thường khiến các ông bố bà mẹ phát điên vì quá mệt mỏi và bận rộn. Thực tế, nghiên cứu tại Quỹ sức khỏe tâm thần Đài Loan cho thấy, các bé thậm chí có thể giúp bố mẹ thông thái, khỏe mạnh, kể cả khi họ đã nhiều tuổi. Tổ chức này đã khảo sát hơn 1.000 người cao tuổi ngẫu nhiên ở thành thị và thấy những người không có con đạt điểm thấp hơn về sức khỏe tâm thần so với những người có con."Kết quả này cho thấy những người có con hạnh phúc, thỏa mãn với cuộc sống hơn là những người chọn sống độc thân", Tom Yang, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.Bất kỳ ai có con cũng biết là, từ yêu thích nhất của lũ trẻ luôn là "tại sao". Trẻ luôn muốn biết câu trả lời cho tất cả những thứ chúng thắc mắc: "Tại sao mắt mèo lại tỏa sáng trong bóng tối", "Tại sao không khí lại trong lành hơn sau khi trời mưa?", "Sao bố mẹ luôn khóa cửa phòng ngủ vào tối thứ Ba?"... Bạn có thể không biết trả lời thế nào cho tất cả những câu hỏi này, nhưng chắc chắn chúng thôi thúc bạn phải cố gắng tìm hiểu thông tin và nghĩ làm sao để giải thích cho con một cách hợp lý nhất.Khi trẻ lớn hơn, bạn cũng sẽ phải cố gắng để học hỏi thêm vì không muốn bị tụt hậu so với con cái.Đàn ông độc thân thường phàn nàn rằng đám bạn đã đề huề con cái của họ thường chẳng bao giờ có thời gian để tụ tập, vui chơi. Thật ra, họ đã không nhận ra rằng, nhiều ông bố bà mẹ dùng con cái như một cái cớ để từ chối tham gia những hoạt động xã hội mà họ không hứng thú. Chắc chắn, sẽ chẳng ai trách cứ hay vặn vẹo bạn mình nếu họ không đến buổi tụ tập bởi "con tớ đang bị ho", "tớ phải ở nhà chăm con"...Bất cứ ai có con cũng biết rằng câu nói "Cha/mẹ là người tốt nhất trên đời" khiến họ vui sướng và hãnh diện đến thế nào. Những âm thanh tích cực này có thể tác động đến sự tự tin của bạn và khiến bạn luôn cố gắng hết sức để làm được điều đó.Lần cuối cùng bạn dán mắt vào hình ảnh các ngôi sao nóng bỏng hay nằm ngắm mây bay là khi nào? Trẻ con hoạt động suốt ngày và chúng không thích chơi một mình mà luôn muốn rủ bố mẹ cùng tham gia. Bạn sẽ không tưởng tượng được rằng sự e ngại ban đầu và những lo lắng về việc giữ vệ sinh môi trường sẽ hoàn toàn biến mất khi bạn bắt đầu nhìn thế giới qua đôi mắt của trẻ thơ.Nhiều bậc phụ huynh vẫn băn khoăn tự hỏi, liệu sinh con có khiến họ hạnh phúc hơn. Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck, Đức, đã giúp họ tìm câu trả lời: Có mối tương quan trực tiếp giữa việc có con và hạnh phúc cho các bậc cha mẹ trên 40 tuổi.Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 200.000 cặp bố mẹ ở 86 nước, từ năm 1981 đến 2005 và thấy rằng, từ 40 tuổi, các phụ huynh có một đến 3 con thì có sự mãn nguyện hơn đáng kể so với những đôi không có con."Trẻ em có thể là một sự đầu tư dài hạn cho hạnh phúc", Mikko Myrskyla, tác giả của nghiên cứu trên khẳng định.