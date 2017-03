Những lý do khiến nàng thích “chuyện ấy” với bạn

Theo một nghiên cứu gần đây của tạp chí Tâm lý học tiến hoá cho thấy phụ nữ ít có quan hệ “chăn gối” hơn với một người đàn ông vụng về trong việc hôn phái đẹp.

Nghiên cứu này cho thấy, nam giới thích những nụ hôn ẩm ướt với nhiều tác động của lưỡi hơn là phụ nữ, trong khi phụ nữ lại thích được vuốt ve, di chuyển nhẹ nhàng khi đang hôn và họ luôn chờ đợi những nụ hôn thật tươi mới, phá cách nhưng không kém phần lãng mạn và thể hiện sự điêu luyện của bạn tình.

Sự chăm sóc ân cần của bạn dành cho nàng

Phái yếu rất dễ rung động trước những hành động chăm sóc ân cần, chu đáo của bạn dành cho cô ấy.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, khi những sợi thần kinh gửi tín hiệu đến trung tâm điều khiển trên não thì tại đây sẽ phát đi những tín hiệu có liên quan đến tư tưởng và tình cảm của phái yếu đối với bạn.

Bạn biết cách hôn cũng là ưu điểm để nàng nhớ tới bạn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bạn khiến cô ấy cảm thấy mình vô cùng quyến rũ

Bạn phải biết cách khen cô ấy đúng lúc, đúng chỗ. Hãy lắng nghe những điều cô ấy nói về bản thân mình và xem cách cô ấy phản ứng khi bạn chạm vào một số vùng nhất định trên cơ thể cô ấy. Những lời khen đúng lúc của bạn sẽ khiến cô ấy rất hạnh phúc và thấy mình thật hấp dẫn trong con mắt của bạn tình.

Chẳng hạn như khi cô ấy có một chiếc quần jean mới, một lời khen kiểu như “chiếc quần này rất hợp với đôi mông tròn trịa xinh xắn của em” sẽ khiến cô ấy ngất ngây sung sướng…

Cô ấy muốn làm hài lòng bạn

Cô ấy muốn thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình bằng cách “yêu” bạn thật cuồng nhiệt. Cô ấy cho rằng điều này khiến bạn hài lòng và yêu cô ấy nhiều hơn. Một nghiên cứu mới đây của Trường Cao đẳng Boston (Mỹ) chỉ ra rằng tích cực nói chuyện về các thói quen tình dục, chia sẻ những tưởng tượng trong “chuyện ấy”... đều khiến cả hai có những giây phút yêu mặn nồng hơn và khát khao nhiều hơn.

Nói chuyện về “sex” cũng giúp cho cô ấy gần gũi với bạn hơn, điều này cũng thúc đẩy sự tự tin của cô ấy trong việc làm hài lòng bạn.

Cô ấy nhận ra rằng bạn là tình yêu đích thực

Khi nhận ra rằng bạn là tình yêu đích thực, là điểm đến trong đời, cô ấy sẽ không ngần ngại để trao cho bạn cảm giác đê mê, hạnh phúc nhất của con người khi hai bạn hoà quyện thân thể vào nhau.

Một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ cho rằng, trong suốt thời gian hai người bị cách xa, chia lìa là lúc cô ấy có thể cảm nhận được bạn có phải là người tình đích thực trong đời cô ấy hay không? Những lời nhắn yêu thương, những cú điện thoại chất chứa đầy nỗi nhớ, hay email… và trái tim ngập tràn tình yêu của bạn là chìa khóa để xem xét bạn có phải là người mà cô ấy đang chờ đợi hay không đấy.

Bạn rất hấp dẫn với cô ấy

Có vô vàn lý do khiến cô ấy làm “chuyện ấy” với bạn và một trong những lý do không thể không nhắc đến, đó chính là sự hấp dẫn của bạn. Có thể chỉ một việc làm nhỏ của bạn như kéo cô ấy ra khỏi một vụ rắc rối ở quán bar, hay bạn tốt bụng sẵn lòng đưa cô ấy về nhà trong lúc trời mưa gió, thậm chí có thể là do sự thông minh của bạn… cũng khiến cô ấy xiêu lòng.

Khi bạn trở nên hấp dẫn trong mắt cô ấy, khiến trái tim bé nhỏ của cô ấy rung lên, thổn thức, cô ấy sẽ sẵn lòng làm mọi thứ vì bạn.

Theo Anh Đức (VTC News/Men’s Health)