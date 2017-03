Những lý do khiến phụ nữ không hạnh phúc

Qua nhiều thế kỷ, cuộc sống gia đình và xã hội của người phụ nữ đã thay đổi rất nhiều. Dù tốt hơn hay xấu hơn, phụ nữ ngày nay hưởng thụ nhiều thứ hơn trong đời so với hơn 100 năm trước. Không phải sự thay đổi nào cũng tốt, nhưng rõ ràng cuộc sống trở nên năng động hơn và phụ nữ đã biết bảo vệ chính mình trước những áp lực, thử thách của cuộc sống.



Nhưng phụ nữ không miễn nhiễm với bất hạnh. Dưới đây là 11 lý do phụ nữ không hạnh phúc dù đời sống xã hội đã thay đổi từ nhiều thế kỷ.







Ảnh minh họa: Cnbc.com



Theo Vương Linh (VNE/ Femalefatal)



Vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã thay đổi nhiều từ thế kỷ 20. Họ đã khẳng định bản thân với thế giới rằng họ có đủ khả năng làm việc và cống hiến. Khi nam giới phải chiến đấu trong hai cuộc thế chiến, phụ nữ đứng sau làm việc trong các nhà máy, trên những cánh đồng và chăm sóc gia đình. Nỗ lực của họ đã được ghi nhận, từ từ nhưng chắc chắn, sự bình đẳng được xây dựng. Nhưng sau nhiều năm, nhiều phụ nữ cảm thấy không được đối xử công bằng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, và điều đó khiến họ bất hạnh.Lo toan việc nhà không đơn giản khi bạn phải đi làm cả ngày. Thật khó cho một người phụ nữ ở công sở cả ngày rồi về nhà và tiếp tục lao vào những việc không tên. Tất cả những nhiệm vụ này đặt quá nhiều áp lực lên sức khỏe và mức chịu đựng của người phụ nữ, khiến họ không hạnh phúc.Một số ông chồng có thể rất vô cảm khi nói đến việc chăm sóc con cái hay giúp đỡ việc nhà. Họ cho rằng thay tã cho con, giặt đồ, lau nhà... là nhiệm vụ của vợ. Vì hầu hết các ông chồng cảm thấy những việc này là "việc của vợ", họ trở nên thụ động và bỏ mặc cho người phụ nữ của mình tự xoay sở.Thật không bình đẳng với phụ nữ khi được trả lương ít hơn nam giới ở cùng một công việc, vị trí. Những điều này không thể chấp nhận trong một công ty, nhưng thực tế nhiều ông chủ vẫn làm vậy.Đúng vậy, việc đàn ông kiếm được ít hơn lại trở thành vấn đề với phụ nữ. Trong một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân, khi phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn sẽ nảy sinh vấn đề vì người đàn ông thấy mình không được là "trụ cột" và có cảm giác lép vế. Sự bất an này của họ ảnh hưởng tới cảm giác hài lòng của người phụ nữ. Và hệ quả là tranh cãi, bất đồng, vấn đề nhà ở... xuất hiện.Việc chàng hay nàng kiếm được bao nhiêu tiền không phải là vấn đề, theo luật bất thành văn xưa nay, đàn ông sẽ trả tiền khi hai người hẹn ăn tối. Ngày nay, những người đàn ông kém tinh tế nhiều như nấm và họ hy vọng phụ nữ sẽ chi trả cho tất cả các bữa họ ăn. Đó là một hành động chẳng ga lăng chút nào và khiến chị em phiền lòng.Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông về vẻ ngoài của mình. Vì một vài lý do, nhiều nam giới không để ý đến việc mình béo lên hay tăng vài cm mỡ ở bụng. Một số chị em thấy như thế vẫn hấp dẫn. Nhưng hiếm có một phụ nữ nào lại không muốn có một thân hình gợi cảm. Thậm chí cả khi họ nói không quan tâm đến vài kg thừa hay chẳng để ý đến việc giảm cân. Béo phì dẫn đến bất hạnh khi phụ nữ chật vật giảm cân và khao khát một hình thể hấp dẫn.Phụ nữ không miễn nhiễm với sự nhàm chán. Như nam giới, họ tiếp xúc với sự nhàm chán thường xuyên, đến từ những hành động đơn điệu, theo thói quen, lặp đi lặp lại. Nếu sự nhàm chán tiếp diễn, sự bất hạnh sẽ gõ cửa theo sau. Sự nhàm chán có thể đơn giản vì dành quá nhiều thời gian trước màn hình TV, xem những chương trình vô nghĩa. Kiểu giải trí này còn dễ dẫn đến béo phì và những nguyên nhân gây bất hạnh khác.Bạn bè rất tốt và họ luôn có sự đồng cảm tuyệt vời, có thể giúp bạn khi bạn cần nhưng đôi khi họ cũng mang đến sự nhàm chán cho bạn.Phụ nữ nên mở rộng quan hệ bạn bè và quen biết những người mới vì họ không chỉ ngày này sang tháng khác chỉ biết nói chuyện với 3-4 người. Đừng dành tất cả các cuối tuần chỉ gặp gỡ vài người bạn cũ. Những người khác nhau mang đến những trải nghiệm và sự kiện khác nhau cho bạn, tạo sự mới mẻ, phong phú cho cuộc sống.Khi mối quan hệ không may kết thúc, người phụ nữ thường bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Họ là người cần nhiều thời gian hơn để hàn gắn vết thương lòng sau sự đổ vỡ. Bản chất người đàn ông không để lộ tình cảm của mình trước công chúng và họ có thể phớt lờ những cảm xúc rất đời khiến người phụ nữ rơi lệ.Bất hạnh từ sự đổ vỡ tồi tệ hầu như xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ. Khi bạn nhận tình cảm gắn liền với một người, thật khó để những cảm xúc này cũng ra đi khi mối quan hệ kết thúc. Phụ nữ thấy khó thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống khi đang có đôi bỗng chốc một mình.Thậm chí ngay cả những phụ nữ tân thời thích cuộc sống độc thân hơn kết hôn thì vẫn có những đêm đi vào những ngủ trong cảm giác cô đơn và thức dậy một mình trên giường rồi tự hỏi "vì sao lại như vậy".Nỗi sợ ràng buộc bởi hôn nhân khiến họ không kết hôn và sống độc thân nhưng mỗi lần có một người bạn lập gia đình, có con, họ bắt đầu cảm thấy những thay đổi. Khi bạn bè khoe cuộc sống gia đình, niềm vui với chồng con, người phụ nữ độc thân tỏ vẻ không sao, nhưng thực tế lại khác. Phụ nữ độc thân thường không hạnh phúc vì họ không tìm thấy tình yêu trong đời mình.