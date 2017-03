Những lý do khiến phụ nữ ngoại tình

Dưới đây là những phân tích từ các chuyên gia của Mensheath về những lý do khiến phụ nữ nghĩ tới việc phản bội chồng hay người yêu:



Khi cô ấy bước sang tuổi 25 hay 30 hay 35...



Ở vào các tuổi tròn thập kỷ hay nửa thập kỷ, phụ nữ hay nhìn lại mình và họ có thể tự hỏi: “Mình đã làm gì trong năm năm qua?”.



Chị em sẽ suy nghĩ sâu sắc về đời sống tình cảm, tương lai mối quan hệ giữa hai người, và nếu nó như không được như ý muốn, nàng có thể sẽ tìm một cơ hội khác trong đời bằng một mối tình mới.



Việc bạn nên làm: Có hai đêm mà mọi phụ nữ đều muốn có người đàn ông của mình bên cạnh: Ngày đầu năm mới và sinh nhật nàng. Nếu để nàng cô đơn trong các thời điểm này, bạn đã cho cô ấy cơ hội để nghĩ tới chuyện tìm kiếm một bờ vai khác. Hãy luôn ở bên người phụ nữ của mình trong ngày mà lần đầu tiên nàng có mặt trên đời, và nếu có một món quà có giá trị - về cả tinh thần lẫn vật chất, như trang sức chẳng hạn - thì càng tốt.



Nàng vừa thăng tiến



Phụ nữ cũng thích có các mục tiêu và kế hoạch. Khi đã đạt được một mốc mong muốn nào đó, trong sự nghiệp chẳng hạn, nàng có thể bắt đầu nghĩ: “Điều tiếp theo là gì?”. Và thách thức tiếp theo, cô ấy có thể tập trung vào một phần quan trọng khác trong đời mình: tình yêu. Cùng với mức thành công trong sự nghiệp, cô ấy cũng sẽ cảm thấy mình cần đạt được nhiều hơn trong tình yêu, và nàng có thể mong muốn nhiều hơn ở “nửa kia”.



Tương tự, những phụ nữ có thu nhập cao dường như dễ ngoại tình hơn. Một nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) đã cho thấy những người kiếm hơn 75.000 USD mỗi năm có khả năng ngoại tình cao gấp rưỡi những người kiếm được dưới 30.000 USD.



Việc bạn nên làm là: Hãnh diện về sự thăng tiến của vợ và khuyến khích nàng cố gắng.



“Hầu hết nam giới đều mắc lỗi là không dành lời khen ngợi, động viên cho thành quả mà người phụ nữ của mình đạt được”, tiến sĩ Scott Haltzman, chuyên gia trị liệu tâm lý tại Đại học Brown (Mỹ) cho biết. “Khi nàng thấy bạn tôn trọng và tự hào về vợ, cô ấy sẽ cảm thấy mình được trân trọng, đánh giá đúng, và cũng ‘nể’ bạn hơn”, ông nói.



Nàng nghĩ bạn đã “ăn phở”



Ngoại tình để trả thù khá phổ biến. Với phụ nữ, họ sẽ cố gắng để khôi phục lòng tự tôn và tìm lại cảm giác được khao khát lần nữa bằng việc này.



“Đây cũng là bản chất tự nhiên của con người. Nàng muốn lấy lại những gì đã mất. Nàng có thể chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội bạn, nhưng bạn đã làm cho cô ấy không kiểm soát được bản thân nữa”, chuyên gia lý giải.



Việc bạn nên làm: Nếu quả thực bạn đang ngoại tình hay từng lừa dối cô ấy, hãy thú nhận và xin lỗi.



Một khảo sát mới đây cho thấy 86% các đôi chia sẻ với nhau về chuyện một trong hai người từng phản bội vẫn duy trì hôn nhân, so với 59% những người không bao giờ dám nói về điều này.



Nếu bạn không ngoại tình, có thể người phụ nữ của bạn bị hoang tưởng. Có thể nàng thiếu tự tin và điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy khen ngợi nàng một cách chân thành, cụ thể, và thường xuyên. “Bạn có thể khiến cô ấy cảm thấy tự tin hơn và nàng sẽ không dễ bị tổn thương tới nỗi luôn nghi ngờ bạn” nhà tâm lý nói.



Thiếu sex



Oxytocin là một hoóc môn của thùy sau tuyến yên, có chức năng kích thích tình dục. Hoóc môn này thường mạnh hơn ở phụ nữ so với nam giới, vì vậy, phụ nữ phát triển một cảm giác mạnh mẽ hơn về sự gắn kết thông qua sex.



Nếu đời sống chăn gối của hai người bỗng nhạt nhẽo, ít hơn, nàng có thể cho rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn không còn thấy cô ấy hấp dẫn nữa và bạn không còn yêu nàng. Cô ấy có thể tìm kiếm một người nào đó để chứng tỏ sự gợi cảm của mình.



Một đời sống tình dục không hài hòa cũng có nghĩa là giữa hai người còn tồn tại vấn đề chưa được giải quyết. Một nghiên cứu cũng cho thấy cứ 10 phụ nữ ngoại tình thì có tới 8 người khẳng định họ không hạnh phúc trong “chuyện ấy” với bạn đời.



Việc bạn nên làm: Hãy làm nóng chuyện “yêu”. Nếu cô ấy tỏ ra không thích thú “chuyện ấy” hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách giải quyết.



Nàng đã chán bạn và muốn chia tay



Thêm một lý do để phụ nữ “ăn nem”: Nàng muốn “đá” bạn. Không chung thủy có thể gây tan vỡ hôn nhân, vì thế, nàng phản bội nhằm mục đích dễ dàng chấm dứt với bạn.



David Buss, một giáo sư về tâm lý học tại Đại học Texas (Mỹ) đã hỏi 100 nam giới và phụ nữ về “chiêu” họ sử dụng khi muốn kết thúc một mối quan hệ tồi tệ và câu trả lời phổ biến nhất ông nhận được là: bắt đầu cặp bồ.



Việc bạn nên làm: Hãy để cô ấy đi. Bạn tự do.





Theo Vương Linh (VNE)