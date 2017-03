Những lý do ly hôn 'lãng xẹt'

Dưới đây là một số lý do ly hôn kỳ lạ mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ các cặp vợ chồng lại chia tay nhau vì chuyện nhỏ đó:



1. Đòi giấy vệ sinh, chảo chiên...



Theo Divaasia, bạn thường nghĩ những cuộc ly hôn kéo dài thường là do tranh cãi về tiền hoặc tài sản như nhà. Tuy nhiên, theo các luật sư giải quyết những vụ ly hôn thì đôi khi một số cặp vợ chồng đấu tranh đòi quyền sở hữu những đồ như: chảo chiên, cá hồi hun khói, thậm chí là lọ mù tạt...



Ông Lee Terk Yang, Giám đốc Công ty Luật Characterist LLC, Singapore, cho biết, ông từng gặp khách hàng quyết định chia tay vợ và yêu cầu được lấy chiếc đồng hồ cúc cu, chiếc ô màu đen, một vài cuộn giấy vệ sinh... trước khi vợ chuyển ra khỏi nhà.



"Đáng kinh ngạc, nhưng đó là sự thật. Cuối cùng, vị khách hàng này cũng cho phép vợ cũ vào nhà để lấy các vật dụng của mình", ông Lee nói.



Tại Anh, báo cáo của Công ty luật Pannone cũng cho thấy, cứ 5 vụ ly hôn thì có một liên quan đến những chuyện lặt vặt về quyền sở hữu với những đồ vật kỳ quặc. Tại Singapore, các luật sư cũng từng gặp những trường hợp tương tự. Thậm chí có những cuộc tranh cãi kéo dài để giành quyền sở hữu những vật dụng gia đình có giá rẻ như đệm.



"5-10 năm trước, những vụ ly hôn như thế rất hiếm, nhưng bây giờ tôi gặp thường xuyên hơn. Có người thậm chí đòi chồng trả cho mình hộp thức ăn đông lạnh mà cô đã bỏ trong tủ lạnh", ông Lee, hành nghề luật được 10 năm cho biết.



2. Facebook



Mạng xã hội Facebook không chỉ là một cách để kết nối với bạn bè cũ, nó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ ly hôn tại Ấn Độ. Ở Mumbai, tòa án mới đây thụ lý một vụ ly hôn của cặp vợ chồng trẻ vì lý do này. Cả hai đều phàn nàn rằng người kia lúc nào cũng dán mắt vào mạng xã hội Facebook.



Một vài cuộc hôn nhân có thể được cứu vãn, nhưng thực sự thì Facebook, theo một cuộc khảo sát mới đây của Anh, chịu trách nhiệm cho gần 1/3 các vụ ly hôn ở đất nước này.



"Facebook ngày càng trở thành lý do khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người giành quá nhiều thời gian lướt mạng, đó chính là gốc rễ của những bất đồng trong hôn nhân", luật sư Mrinalini Deshmukh cho biết.



Nếu ai đó muốn ngoại tình hay tán tỉnh thì mạng xã hội này là một mảnh đất màu mở. Nhiều người cũng nhờ đó mà gặp lại bạn học đại học, bạn cấp 3, và đôi khi tình cũ cũng nối lại.



3. Chia tay vì chồng đòi hỏi quá nhiều



Một phụ nữ ở Singapore cho biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng quyết định xin ly hôn vì không thể đáp ứng được nhu cầu tình dục của chồng.



Tờ Sin Chew Daily đưa tin, người phụ nữ 49 tuổi này sống với chồng được 25 năm nhưng quá mệt mỏi vì ông xã đòi quan hệ ít nhất 3 lần mỗi ngày. Chồng bà cũng ở độ tuổi 50 thường trở nên giận dữ nếu bà từ chối làm chuyện ấy.



"Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi không muốn làm chuyện đó vì tôi đã quá mệt mỏi. Thậm chí có lần ông ấy đã đánh con trai khi cháu mới được hơn một tháng tuổi", người phụ nữ này nhớ lại.



Hai vợ chồng bà kết hôn vào năm 1987 và đã có 3 con. Theo người vợ, thì chồng bà thậm chí so sánh hiệu suất tình dục của bà với người yêu cũ.



"Theo chồng tôi, họ quan hệ 13 lần mỗi ngày. Những lời nói đó thực sự khiến tôi đau lòng. Các con của tôi cũng đã lớn và đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định ly hôn", bà cho biết thêm.





