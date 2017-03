Những món quà Valentine rẻ tiền nhưng ý nghĩa

Theo các chuyên gia tâm lý, giá trị của món quà Valentine không nằm ở chỗ chi phí bao nhiêu mà là nó chứa đựng tình cảm của bạn nhiều đến thế nào.



Dưới đây là những gợi ý từ các chuyên gia của Sheknows giúp bạn chọn được một món quà vừa hợp túi tiền, vừa thể hiện được tình cảm của mình và mang lại niềm vui bất ngờ cho chồng, người yêu.



Sách ảnh



Những tấm ảnh yêu thích của cả hai người về những nơi các bạn từng đến, những kỷ niệm ghi dấu tình yêu... chắc chắn sẽ khiến người ấy ngạc nhiên và gợi những cảm xúc ngọt ngào. Bạn cũng có thể chọn những tấm ảnh từ các thời điểm khác nhau của chính bạn và anh ấy rồi in chúng ra và đặt chúng trong một cuốn album... Nếu không có thời gian, bạn có thể đặt dịch vụ trang trí các cuốn sách ảnh này ở những nơi làm ảnh chuyên nghiệp với giá phải chăng.



Chiếc hộp kỷ niệm



Nếu hai người đã có nhiều thời gian gắn bó, bạn có thể tạo ra một mốc mới bằng cách tặng chàng chiếc hộp trong đó có ghi dấu những mốc tình yêu và nhắc chàng biết rằng, anh ấy là người đàn ông đặc biệt thế nào đối với bạn. Chiếc hộp đó có thể do bạn tự tạo ra, hoặc tận dụng các loại hộp đựng đồ đã sử dụng rồi dán giấy và trang trí các hình ảnh ngọt ngào, ngộ nghĩnh bên ngoài. Trong hộp có thể là những vật dụng đã gắn liền với tình yêu của cả hai như: một lá thư tình, một trái thông còn cất giữ từ lần đầu hẹn hò, một bức ảnh chụp chung... tất cả những "kỷ vật" bạn còn lưu giữ được.



Một ngày đi chơi "tiết kiệm"



Lên kế hoạch một buổi đi chơi mà cả hai không phải bỏ ra chi phí gì. Bắt đầu bằng một bữa sáng chàng yêu thích do chính tay bạn làm. Sau đó, có thể gói vài chiếc bánh ngọt, đồ ăn sẵn, chai nước, ít đồ ăn vặt và đặt ra lịch trình vào công viên, các địa điểm thú vị gần nhà, bảo tàng, phòng trưng bày... những nơi được miễn phí vé vào cửa hoặc chỉ thu phí rất ít. Hai người sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời dành cho nhau mà không hề tốn kém.



Quà tự làm



Bạn có năng khiếu hay sở thích đặc biệt nào đó không? Nếu biết đan, hãy đan cho chàng một chiếc khăn hay đôi găng tay hợp ý. Nếu bạn biết chụp và xử lý ảnh, hãy chọn một số hình ảnh đẹp nhất của bạn và chàng rồi tạo khung thật đẹp. Còn bạn biết vẽ, sao không sáng tạo một bức tranh lãng mạn có thể treo trong tổ ẩm của hai người hoặc phòng anh ấy... Tự làm quà bằng cách phát huy sở trường, bạn có thể tạo ra những món đồ không tốn kém nhưng vẫn cực kỳ ý nghĩa cho người mình yêu.





Theo Vương Linh (VNE)