Những người phụ nữ dễ bị “đá”

1. Hay ghen

2. Quá tiết kiệm

3. Không thiết lý lẽ

4. Tiêu tiền như rác

5. Trù tính trước sau

6. Đam mê quyền lực

7. Hay so sánh

8. Lẳng lơ

9. Không biết hiếu thuận

10. Không có ý kiến của riêng mình







Thế giới phụ nữ TGPN

Bạn hãy tham khảo những tính cách sau:Phụ nữ hay ghen, cũng tốt vì đó là cách thể hiện tình yêu với người đàn ôngcủa mình. Nhưng nếu tình yêu ấy vượt quá sự bình thường thì biến thành những hànhđộng vô lý, quấy rầy. Xấu chàng hổ ai, bạn làm mất hết sĩ diện của chồng trước mặt mọi người thì sĩ diện của bạn cũng không còn.Người phụ nữ tài giỏi là không bộc lộ tình cảm của mình cho mọi người biết mà khi về đến nhà mới khẽ khàng chỉ ra những chỗ sai của chồng. Như vậy vừa nể mặt chồng mà mình cũng được mọi người và chồng tôn trọng.Một số phụ nữ sống quá tiết kiệm vì muốn sau khi kết hôn rồi sẽ dành dụm được vài khoản to to cho cả nhà. Trong cuộc sống họ sống tiết kiệm đến mức bủn xỉn, chi li từ ăn uống, chi tiêu hay những khoản chi phí giao tiếp. Như vậy làm cho đàn ông không thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn bè, họ hàng.Chỉ cần mình cho là đúng thì họ kiên quyết bảo vệ đến cùng, bất chấp ý kiến của chồng ra sao. Dù sự việc thì vẫn tiến triển tốt nhưng trong đầu chồng sẽ có một dấu chấm hỏi lớn. Gia đình gồm hai vợ chồng, không có sự hài hoà, yên ấm thì sẽ không có tình yêu.Những người phụ nữ như vậy chỉ biết làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống vật chất phong phú mà không cần biết tiền ở đâu ra. Chỉ đến khi tiêu đến đồng cuối cùng mới biết trong nhà không còn gì. Đến khi ấy thì liệu gia đình còn tồn tại được hay không?Thoạt nhìn thì tưởng những người phụ nữ như vậy rất thông minh nhưng thực ra họ lại vô cùng ngốc nghếch. Bởi vì những gì họ làm chỉ là thu chứ không chịu bỏ ra cái gì. Trên đời này liệu có chuyện hay như vậy không? Cuối cùng thì vừa mất bạn mà chồng cũng không giữ nổi.Quyền lực ai mà chẳng muốn, nhưng lúc cần muốn thì muốn, còn lúc không cần muốn thì không nên. Có một số phụ nữ hễ thấy chồng có chút ít quyền trong tay, dù chồng không dám huênh hoang nhưng mình thì liền lên mặt khác người. Cuối cùng thì vừa hại chồng mà cũng vừa hại mình.Những người phụ nữ này khi chưa lấy chồng thì người yêulà thiên tài. Nhưng khi lấy chồng rồi thì thấy nhà người ta lắm tiền nhiều của thì ấm ức tỵ nạnh. Không có cách gì thì đành phải trút toàn bộ tức giận lên người chồng. Đã không khuyến khích chồng vươn lên lại còn bĩu môi, lườm nguýt khiến chồng có tài nhưng cũng không thể hiện được.Những người phụ nữ có tính lẳng lơ gặp người đàn ông nào là yêu ngay người đó dù họcó chồng hay chưa cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần người đối diện mình làđàn ông thì họ đều được muốn "ngửi mùi" của đàn ông. Ai lấy phải những người phụ nữ này thì đều không thể có ngày tươi đẹp.Những người phụ nữ này chỉ biết đến bố mẹ mình mà không biết rằng chồng cũng có bố có mẹ. Luôn cho rằng lấy chồng thì cũng cần kiếm luôn cho mình một người giúp việc, chỉ có người ta hầu hạ bạn chứ không buồn biết đến cảm nhận của người ta ra sao. Kết quả là chỉ sống với nhau được vài ngày thì đã tự biến mình thành người độc thân, không chồng.Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chồng lo liệu, không buồn để ý đến trời đất ra sao, chỉ biết chồng đưa tiền cho mình tiêu là được. Đến một ngày, chồng mình đi với người phụ nữ khác thì mới biết mình đang sống trong mơ.Nếu bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc, hôn nhân hoà thuận thì nên tránh những tính cách đáng sợ trên. Nếu có thì nên nhanh chóng sửa ngay.