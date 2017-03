Những nữ sinh 'lãnh đủ' vì tin thầy bói

“Tan đàn xẻ nghé” vì… lời thầy



Từ ngày Huyền (20 tuổi, Hà Nội) được cô bạn thân đưa đi “thỉnh giáo” một ông thầy nổi tiếng “phán gì trúng đấy” ở tận Thái Nguyên, Minh đến phát khổ vì phải tuân theo sự mê tín thái quá của người yêu.



Ngay hôm vừa từ Thái Nguyên về, Huyền đã khăng khăng bắt Minh đi…làm lễ giải hạn rồi phải “xuống tóc” đi “tu”. Số là khi Huyền hỏi về chuyện tình duyên, thầy phán rằng: chuyện tình của 2 đứa đang gặp…hạn và cách duy nhất để giải hạn là một trong hai người phải “xuống tóc” để thành tâm cầu xin “đấng trên” giúp đỡ.







Chưa cần làm đến lễ thì lời thầy đã đủ để khiến hai đứa bỏ nhau rồi

Chưa cần làm đến lễ thì lời thầy đã đủ để khiến hai đứa bỏ nhau rồi(Ảnh minh họa, nguồn: ngoinhachung.net)

Chấp nhận bạo hành vì thầy “phán” hợp

Theo Cao Thùy Thơm ( VNN)



Mái tóc dài đen óng mượt của Huyền không thể bị “ảnh hưởng” nên dĩ nhiên người “xuống tóc” phải là Minh. Dù trước giờ rất mực yêu chiều người yêu nhưng không thể chấp nhận nổi cái kiểu “giải hạn” quá vô lý, Minh kiến quyết “giữ tóc”.Vậy nhưng không hiểu Huyền ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì (theo lời của Minh) mà dù Minh đã tốn bao công sức thuyết phục vẫn không sao lay chuyển được người yêu. Đến khi Minh “làm căng” thì Huyền cũng không vừa, khóc lóc, giận dỗi chán Huyền quay ra…buộc tội Minh không muốn “hi sinh” cho hạnh phúc của hai đứa vì không còn yêu Huyền, vì Minh đã có…người khác.Cuối cùng sau suốt 2 tháng trời “chiến tranh lạnh”, hai người đi đến một “thỏa hiệp” cuối cùng đó là Minh không “xuống hết tóc” mà sẽ cắt “đầu cua” cực ngắn. Huyền chấp nhận như vậy vì nghĩ rằng: thôi thì còn chút tóc chắc “đấng trên” cũng tạm…thông cảm. Còn Minh thì vẫn cứ “rủa thầm” mãi cái lời phán “đáng ghét” của thầy.Dù lời thầy phán khiến Minh được một phen lao đao nhưng ít nhất hai người vẫn còn giữ được tình cảm, còn với Phương và Hùng, chỉ vì một lần đi xem bói mà hai người đã kết thúc mối tình sinh viên đẹp đẽ kéo dài suốt 3 năm.Không hiểu nhìn Phương thế nào mà khi cả hai vừa bước vào gặp thầy đã phán ngay: Phương xinh xắn, biết điều, nhưng được cái tính…lẳng lơ, kiểu gì cũng phải dăm bảy chàng rồi mới lấy chồng. Tuổi của hai người lại đại kỵ nhau nên chuyện tình sẽ không suôn sẻ.Hùng nghe thế tím tái cả mặt mày, thấy vậy thầy thêm ngay một câu “trấn an”: “Cứ yên tâm chỉ cần về chuẩn bị tiền, đến đây tôi làm cho cái lễ nối duyên là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chứ nếu không thì trước sau gì cũng bỏ nhau.”Vậy nhưng chưa cần làm đến lễ thì lời thầy đã đủ để khiến hai đứa bỏ nhau rồi. Sau hôm đi nghe thầy phán về, cả hai đã cãi nhau ỏm tỏi, Hùng suốt ngày hằn học tra vấn Phương về chuyện “đồ lẳng lơ”, ra sức đay nghiến, chì chiết dù Phương có thề sống thề chết đến thế nào. Cuối cùng sau một tuần dài sống trong “căng thẳng”, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi cho…nhẹ nợ.Không quá xinh nhưng sở hữu một nước da trắng ngần và cách nói chuyện có duyên nên M, (sinh viên một trường đại học tại Hà Nôi) cũng có không ít chàng trai để ý. M cũng đã “gật đầu” vài lần nhưng không hiểu cái duyên của M. “hẩm hiu” thế nào mà cứ chỉ yêu nhau được 1,2 tháng là M. lại bị người yêu bỏ rơi.Sau khi mối tình thứ 3 kết thúc khi mới được vỏn vẹn 5 tháng M. quyết định tìm đến nhà một thầy bói có tiếng để nhờ thầy “giúp đỡ”. Thầy phán rằng: M. có người âm tuổi Dậu đi theo nên chỉ có thể yêu và lấy người tuổi Dậu, nếu yêu bất cứ tuổi nào khác cũng sẽ chỉ được 5 bữa nửa tháng sẽ bị “người âm” đó đuổi đi.Một nam sinh viên trường cao đẳng đã dùng trò mê tín bắt thiếu nữ phải đưa tiền cho mình và làm nô lệ tình dục, ảnh minh họa, nguồn: giacngo.vnChính vì lần xem bói đó mà M. bỏ qua hết lời tỏ tình của những anh chàng đẹp trai, giỏi giang để yêu T., một anh chàng hết sức bình thường lại còn có máu rượu chè, cờ bạc nhưng là người duy nhất trong số các “cây si” sinh năm Dậu.Mối tình “tuổi Dậu” của M. cũng đã kéo dài được 2 năm nhưng kèm theo đó là biết bao trận đòn mà M. phải chịu đựng. Yêu nhau được gần 1 năm thì T. ngỏ ý muốn sống thử. Nhớ lời thầy phán, tin chắc rằng sau này hai người sẽ lấy nhau nên M. sẵn sàng gật đầu đồng ý.Vậy nhưng về sống được ít lâu thì T giở chứng rượu chè, cộng thêm những mẫu thuẫn khó tránh trong cuộc sống thường nhật khiến T. thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với M.Mỗi lần uống rượu say về là T. lại lôi M. ra hành hạ, không chỉ đánh, đấm, chủi rủa, túm tóc, bạt tai T. còn thường xuyên vớ lấy đồ vật trong nhà rồi nhằm thẳng mặt M. mà ném. Bị bạo hành như vậy nhưng M. vẫn một mực chấp nhận, M. biện minh rằng không thể bỏ người yêu bởi bản thân đã quá yêu T, nhưng bạn bè M. đều hiểu rằng “lời thầy phán” vẫn còn ám ảnh mới là lý do chính khiến M. không đủ dũng cảm bỏ T. để trông chờ một tình yêu mới.Quả thật, trong xã hội vẫn còn không ít những cô gái quá tin tưởng vào chuyện bói toán để rồi phải gánh chịu những hậu quả khó lường. Chắc hẳn chưa ai quên được vụ việc một nam sinh viên trường cao đẳng đã dùng trò mê tín bắt thiếu nữ phải đưa tiền cho mình và làm nô lệ tình dục một thời gian dài với chiêu bài dọa tung “clip nóng” lên mạng xảy ra vào cuối tháng 8/2010.Vào ngày 24/8/2010, Lê Văn Xuyến, 19 tuổi, quê quán Thanh Hóa, khi ấy đang là sinh viên của Trường Cao đẳng GTVT 3 đã bị điều tra xử lý về hành vi lừa đảo, mê tín tống tiền người nhẹ dạ.Theo cơ quan công an, vào tháng 9/2009, chị H đến chơi ở nhà một người bạn thân trên đường Trần Bình Trọng (quận 5) thì gặp và làm quen với Xuyến. Trong lúc ngồi chơi, Xuyến đã bày trò xem bói bàn tay và “phán” rằng gia đình H có 1 người đã chết từ lâu nhưng vì không ai quan tâm hương khói đã “ám” làm cho gia đình H gặp hạn.Lúc đầu không tin, nhưng khi H gọi điện về quê thì có sự trùng khớp lạ lùng. Gia đình kể lại có người chú đi bộ đội nhưng đã tử trận và không tìm thấy thi thể. Ngay sau đó H kể lại với Xuyến và “thầy” cho biết, sẽ mua dùm thuốc giải hạn.“Thầy” Xuyến thường xuyên đưa cho H một bịch màu trắng và cho biết là thuốc giải hạn, yêu cầu nữ sinh này uống. Do H và gia đình mê tín nên từ cuối năm 2009 đến nay đã nhiều lần gửi tiền cho Xuyến để mua thuốc giải hạn với số tiền từ 300 đến 500 ngàn đồng.Sau nhiều lần tiếp cận với H, Xuyến đã chở thẳng H vào một nhà nghỉ (phường An Lạc A, quận Bình Tân). Tại đây, Xuyến dùng chiêu gọi hồn và mượn lời ma quỷ để phán “nếu H muốn nói chuyện với người chú thì phải quan hệ tình dục với ta”. Vì lo sợ nên H. buộc phải làm nô lệ tình dục cho Xuyến.Sau một thời gian không liên lạc đến giữa tháng 8/2010, H vừa từ quê vào lại TP.HCM để đi học thì nhận được điện thoại của Xuyến, thông báo một nhân viên nhà nghỉ nơi mà Xuyến và H từng quan hệ có 1 đoạn clip quay cảnh ái ân của 2 người. Nhân viên đã yêu cầu Xuyến và H đưa 8 triệu đồng, nếu không sẽ tung đoạn video này trên mạng Internet.Trong thời gian này, Xuyến thường xuyên nhắn tin để hối thúc H mang tiền đưa cho mình để gặp nhân viên nhà nghỉ, nhưng hầu như lần nào cũng không thấy nhân viên nhà nghỉ xuất hiện nhận tiền. Lúc này biết mình bị lừa nên H vẫn giả làm theo chỉ đạo của “ông thầy", đồng thời báo cơ quan công an, Xuyến đã bị bắt giữ tại chỗ.Tại cơ quan công an, Xuyến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khẳng định không có bất kỳ nhân viên nhà nghỉ. Việc dọa đưa video hay ma tà đều là màn kịch.