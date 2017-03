Những ông bố bị trầm cảm dễ đánh đập con cái

Tiến sỹ R. Neal Davis tại Trung tâm y tế Intermountain Healthcare ở Murray, bang Utah, nói rằng các triệu chứng trầm cảm ở những ông bố sau khi có con mới sinh có thể ảnh hưởng đến cách thức giao tiếp với con cái theo chiều hướng tiêu cực.



Tiến sỹ Davis cùng với các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích các dữ liệu y tế đối với 1.746 ông bố của những đứa trẻ khoảng 1 tuổi. Những ông bố tham gia nghiên cứu, sống với con cái của họ toàn bộ hoặc hầu hết thời gian trong ngày, phải trả lời các câu hỏi về các hành vi ứng xử cả tích cực và tiêu cực.



Các nhà khoa học nhận thấy những ông bố bị trầm cảm có tỷ lệ đánh con cao hơn khoảng 4 lần so với những ông bố không bị mắc triệu chứng này.



Ngoài ra, những ông bố bị trầm cảm cũng có tỷ lệ đọc sách truyện cho con mỗi tuần thấp hơn nhiều so với những ông bố không bị trầm cảm. Không có sự khác nhau giữa các ông bố cho biết về việc chơi game hoặc hát cho con nghe, dù có bị trầm cảm hay không.



Tiến sỹ Davis nhấn mạnh rằng các nhà khoa học đã phát hiện thấy mối liên hệ, nhưng không phải là nguyên nhân giữa chứng trầm cảm với hành vi ứng xử của bố mẹ. Sự tức giận thường đi kèm với chứng trầm cảm, và điều này có thể giải thích cho việc đánh vào đít con của các ông bố.



Viện hàn lâm nhi khoa Mỹ phản đối việc đánh con cái vì bất kỳ lý do gì vì điều này có thể dẫn tới việc những đứa trẻ có thể bị kích động và trở nên hung hăng hơn ở trường học.



Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp bao gồm nhiều triệu chứng, nhưng hay gặp nhất là sự buồn bã sâu sắc và người bệnh không còn quan tâm hay thích thú đối với tất cả những gì xảy ra chung quanh hoặc đối với bản thân mình. Người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, mất hy vọng vào tương lai, nghĩ rằng thế giới chung quanh dường như lúc nào cũng u ám.



Rối loạn này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nhưng thường gặp nhất là ở lứa tuổi từ 24 đến 44. Hiện nay cứ 1 trong 4 nữ hay 1 trong 10 nam đã từng bị trầm cảm ít nhất 1 lần trong đời. Nữ dễ bị trầm cảm gấp đôi so với nam. Hội chứng này có tỷ lệ cao ở những người ly thân, ly dị, thất nghiệp.





