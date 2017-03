Những phát hiện mới về sex

Theo Thanh Bình (VNN)



1. Các nhà khoa học phát hiện có một số hiểu lầm về chế độ một vợ một chồng. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Oregon (Mỹ), có tới 40% các cặp tình nhân trẻ khác giới, trong đó một đối tác cho biết không đồng ý về việc một vợ một chồng, trong khi người còn lại nói không tồn tại một thỏa thuận như vậy; và các cặp đã kết hôn nhiều khả năng sẽ đi đến một thỏa thuận rõ ràng về vấn đề một vợ một chồng hơn so với những đôi chưa tổ chức lễ cưới.2. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Vrigham Young (Mỹ) phát hiện, các cặp đôi chờ đợi tới thời điểm thích hợp để quan hệ tình dục sẽ hạnh phúc hơn và rằng sự trì hoãn quan hệ tình dục có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân lành mạnh hơn. "Tôi nghĩ đó là bởi vì họ đã chờ đợi để học hỏi và có khả năng đối phó với những khó khăn phát sinh", Dean Busby, người đứng đầu nghiên cứu, nhận định.3. Nhật Bản có tỷ lệ sinh trung bình đối với mỗi cặp vợ chồng chỉ đạt 1,21, trong khi tỉ lệ sinh cần thiết để duy trì dân số của một đất nước là 2,08. Do vậy, nhà chức trách ở đất nước mặt trời mọc vô cùng quan ngại khi biết kết quả của một cuộc điều tra gần đây rằng 35,1% đàn ông trong độ tuổi từ 16 - 19 tại nước này có một thái độ thờ ơ đối với tình dục. Con số này cao hơn gấp đôi tỷ lệ tương ứng thu được vào năm 2008, khi 17,5% thanh niên trẻ cho biết họ không quan tâm đến tình dục.4. Kết quả một nghiên cứu gần đây của Đại học Erciyes ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nam giới thừa cân có thể kéo dài thời gian "lâm trận" lâu hơn so với những người đồng giới nhẹ cân hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện, những quý ông có chỉ số cơ thể BMI thấp hơn điểm dễ bị xuất tinh sớm và người ta ngờ rằng điều đó nhiều khả năng sẽ dẫn tới kết quả thấp kém hơn ở chốn phòng the. Đây có thể là lí do để lười tập thể dục của không ít quý ông.5. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, 40% phụ nữ thú nhận việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, cho dù đó là mạng Facebook hay tin nhắn văn bản, đã làm cho họ nhanh chóng bị lôi cuốn quan hệ tình dục với một đối tác hơn. Các nhà nghiên cứu nhận định: "Nếu mục tiêu của bạn là quan hệ tình dục với người khác thì việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như nhắn tin thực sự hữu ích vì nó khiến việc giao tiếp dễ dàng hơn và trực tiếp hơn".6. Theo một cuộc thăm dò không chính thức ở Mỹ, iPhone "đã đánh bại các loại điện thoại thông minh khác xét về các vấn đề về trái tim hoặc kích thích tố". Các chủ sở hữu iPhone tuyên bố có nhiều bạn tình hơn những người nắm trong tay điện thoại Blackberry. Trong đó, phụ nữ dùng iPhone trung bình có số bạn tình là 12,3.7. Đàn ông có thể dị ứng với tính trùng của mình, đó là kết luận của các nhà khoa học Hà Lan trong một nghiên cứu về hội chứng bệnh hậu cực khoái, liên quan đến các trường hợp đàn ông có các triệu chứng như bị cảm cúm sau khi xuất tinh. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Utrecht (Hà Lan) gần đây nêu vấn đề rằng, dị ứng tinh dịch chính là nguyên nhân duy nhất gây hội chứng bệnh hậu cực khoái như trên.